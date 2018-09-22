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опубликовано редакцией на Переводике 22.09.18 03:10
скаут: Игорь Львович;
   
 

Последняя крепость - Идлиб

Турецкая телерадиокомпания или Фонд турецкого радио и телевидения (тур. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu), также известна как TRT — турецкая   государственная телерадиокомпания.

Последняя крепость - Идлиб

Анализ Джана Аджуна – исследователя Фонда политических, экономических и общественных исследований SETA

Режим Асада при поддержке России и Ирана военными путями вновь захватил многие районы Сирии. После того, как сирийская военная оппозиция и мирные жители Хомса, Гуты, Дераа и других регионов были эвакуированы в Идлиб, Идлиб стал последним оплотом военной и гражданской оппозиции. В Идлибе, население которого до войны составляло 700 тысяч человек, в настоящее время насчитывается около 3 миллионов гражданских лиц. Идлиб является последней из четырех зон деэскалации, продолжающей свое существование в рамках астанинских переговоров. В рамках астанинского процесса турецкие вооруженные силы построили 12 пунктов наблюдения вдоль линии фронта в Идлибе.

Повестку дня давно уже занимает военная операция против Идлиба при поддержке России и Ирана. В случае возможных военных операций в Идлибе ожидается новая волна миграции. Известно, что миллионы мирных жителей планируют бежать в сторону Турции и искать убежища. Турция, предоставившая убежище наибольшему числу беженцев в мире, может не справиться с новой волной беженцев. В то время весь мир опасается  разрушений и гуманитарного кризиса, к которым приведет операция в Идлибе, в зоне конфликта и за столом переговоров на первый план выходят усилия Турции по предотвращению гуманитарного кризиса.

Последний саммит с участием Ирана, России и Турцией в рамках астанинского процесса состоялся в Тегеране. Благодаря тому, что саммит в Тегеране транслировался в прямом эфире без ведома российских и турецких властей, весь мир увидел чрезвычайные усилия президента Реджепа Тайипа Эрдогана по обеспечению прекращения огня в регионе и предотвращению гуманитарного кризиса. Хотя из-за возражений России и Ирана на саммите в Тегеране не было объявлено прекращение огня, все же прозвучал призыв сложить оружие. К тому же благодаря решительной позиции Турции возможная военная операция в Идлибе, по крайней мере, была отложена и есть время для того, чтобы принять какие-то меры в регионе.

Существует альтернативные сценарии возможного будущего Идлиба. Россия и ее союзники пытаются убедить Турцию отозвать военных из наблюдательных пунктов и согласиться с проведением широкомасштабной операции в Идлибе. Турция же пытается найти альтернативные сценарии. Один из них предусматривает расширение влияния поддерживаемой Турцией военной оппозиции и  отступление, по крайней мере с севера на юг, групп Хайат Тахрир аш-Шам, и устранение таких групп, как Туркестанская исламская партия и Хураш эд Ден.

Самым позитивным сценарием против возможного гуманитарного кризиса будет создание Турцией вместе с поддерживаемыми ею группами безопасных зон в регионе конфликта, в том числе и в центре Идлиба. Предотвращение полной потери земель оппозицией, предотвращение возможного гуманитарного кризиса, предотвращение извлечения PKK/YPG выгоды из этого процесса и получения ими политической выгоды будут иметь большое значение. В контексте возможной операции в Идлибе активная роль  принадлежит и сирийскому ответвлению РКК. В частности, известно, что связанные с Ираном вооруженные ополченцы и «Хезболла» обучают боевиков Сирийских демократических сил. Нам известно об их планах принять участие в операции. Если они примут участие в операции, у них есть планы открыть фронт в Африне и вновь захватить Африн. Опять же, нам известно о скоплении их сил в Тель-Рыфате. Таким образом, учитывая все эти риски, Турция должна активно действовать.

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теги: Сирия  
   
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