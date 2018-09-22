Россия о сбитом Ил-20: «Израиль нес демагогическую пургу»

Российские военные продолжают обвинять Израиль в том, что сирийская система ПВО сбила российский самолет-разведчик Ил-20

Ян Голд, 21.09.18

Встреча израильских и российских военных в Москве

צילום: דובר צה"ל

В подконтрольной Кремлю российской газете «Комсомольская правда» в пятницу, 21 сентября, появилась статья, рассказывающая о подробностях встречи между израильской военной делегацией во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным и российским коллегами во главе с главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергеем Суровикиным.

Встреча была посвящена обстоятельствам, приведшим к тому, что сирийская система ПВО сбила российским зенитно-ракетным комплексом С-200 российский самолет-разведчик Ил-20.

Как уже писал 7 канал, израильский военный источник сообщил, что «встреча была профессиональной и практичной», и что Израиль представил России обширные доказательства своей непричастности к падению самолета.

Однако, позиция Кремля, обвинившего ранее Израиль в том, что был сбит Ил-20, похоже, не изменилась. Во всяком случае, это следует из подачи информации в «Комсомольской правде». Статья, обличающая Израиль, подана как интервью, между корреспондентом газеты и российским военным, принимавшим участие в переговорах, «который (по понятным причинам) попросил не называть его фамилии и должности».

Вот - запись этой беседы.

- С чего начались переговоры?

- С того, что Суровикин и Норкин поздоровались, пожали друг другу руки и вместе с сопровождающими лицами уселись друг напротив друга за длинные столы. Я обратил внимание, что у всех у наших были очень суровые лица, да и израильтяне дипломатических улыбок не делали. Все понимали, что ситуация не та - разговор будет очень трудный. Норкин первым делом высказал соболезнование родным и близким погибшего экипажа Ил-20, а затем сообщил, что израильская сторона готова предоставить россиянам все необходимые данные о ситуации с нашим самолетом. Перед ним лежала пухлая папка с документами. Это были выводы расследования, проведенного Армией обороны Израиля после происшествия. В том числе и предполётная информация о четверке израильских F-16, которая фигурирует в этой трагедии. Я прикинул, что там страниц полсотни будет.

И как отреагировал на это Суровикин?

- Он высказался в том смысле, что, мол, за документы спасибо, но нам надо в них очень основательно разобраться. Потому что мы тоже проводим свое расследование, что у нас есть и свои документы объективного контроля. Есть и сирийские...

- Ну а дальше как пошли переговоры?

- А дальше Норкин изложил видение трагической ситуации с нашим Ил-20 с израильской стороны. Говорил он долго, я могу пересказать вам лишь какие-то основные моменты. И сразу замечу, что ничего принципиально нового мы не услышали.

Был набор уже звучавших из Тель-Авива, из минобороны Израиля аргументов...

- И каких же?

- Ну, например, Израиль возлагает полную ответственность на режим Асада за гибель Ил-20. Когда наши услышали это, многим так и хотелось воскликнуть: «А причем здесь Асад?» Это же типичная демагогия! Да-да! Израильтяне на полном серьезе обвиняли в трагедии режим Башара Асада, упирая на то, что именно сирийская ПВО сбила самолет.

Кто-то с нашей стороны тут же железным контраргументом срезал израильтянина: «Если бы ваши F-16 не врывались в воздушное пространство Сирии, не спровоцировали сирийскую ПВО на открытие огня, то никакой трагедии не случилось бы».

- И как же на это отреагировала израильская делегация?

- Опять ту же демагогическую пургу понесла. Дескать, израильские ВВС атаковали объекты сирийской армии, которые (с оговоркой - якобы!) производили оружие для «Хизбаллы», которое (и тут снова - якобы!) предназначалась для использования против Израиля, нагнетая угрозу...

- А Суровикин на это что сказал?

- Он сказал, что все это нуждается в серьезных фактических доказательствах, а не в предположениях. Ибо так можно далеко зайти. Военные люди оперируют фактами, а не версиями. В ответ на это израильтяне показали нашим спутниковые снимки тех участков, по которым F-16 нанесли удары. И опять запели: дескать, по этим снимкам можно сделать вывод, что это военные заводы по производству высокоточных ракет, а не алюминиевые заводы, как утверждает режим Асада. Кто-то из наших опять их срезал: мол, выводы можно сделать разные... В том числе и надуманные... Давайте поближе к делу. Но опять услышали: «Израиль считает, что Иран и «Хезболла» несут ответственность за этот трагический инцидент».

Тут Суровикин своими вопросами Норкину вернул переговоры в нужное русло. И снова дал понять той стороне, что именно действия израильской авиации в тот день спровоцировали трагедию. И опять напомнил гостям слова Шойгу: «Вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне". Это наша принципиальная позиция.

- И что Норкин на это ответил?

- Израильтяне и тут выворачивались: «Когда сирийская армия выпустила ракеты, попавшие в российский самолет, израильские самолеты ВВС уже находились на израильской территории». И что, дескать, во время атаки израильских ВВС российский самолет, который был поражен, не находился в зоне их действия.

- И каким был наш ответ на это?

- А с нашей стороны тут же прозвучало, что у нас есть другие данные. Другие документы. Есть они и у сирийского командования ПВО. Тут надо основательно сверить данные. Буквально по минутам и секундам.

- А вопрос о том, почему израильтяне проинформировали нас лишь за минуту до того момента, когда их истребители ворвались в сирийское небо, прозвучал?

- Конечно! По выражению лиц изральской делегации было заметно, что это для них очень, очень неприятный вопрос. Тем более, что и Суровикин, и другие наши офицеры напомнили им о наших давних, еще 2015 года, договоренностях о «правилах игры».

- И как же на этот вопрос отреагировали израильтяне?

- Многословно и мутно. Даже переводчик с трудом слова подбирал. А уж когда они заявили, что «сирийские зенитные батареи стреляли без разбора», а потом еще «и мы (израильтяне), к сожалению, тоже не потрудились убедиться, что в воздухе нет российских самолетов», - тут наши офицеры чуть со стула не упали! Это при хваленых-то суперсовременных израильских РЛС «не увидеть» у себя под носом такую махину, как Ил-20?! В это даже израильский школьник не поверит. Пришлось снова твердо повторить нашу позицию: израильские летчики подставили Ил-20 под огонь сирийского С-200.

Вообще создалось впечатление, что Норкин и сопровождающие его лица в пиковые моменты переговоров старались уходить от конкретных военно-технических вопросов, связанных с нашим Ил-20, а напирали совсем на другое. На то, что Иран, например, хочет укрепить свое военное присутствие в Сирии и передать вооружение «Хизбалле».

Но при чем здесь это, если нас прежде всего интересует главное - признают ли израильтяне, что именно действия их истребителей F-16 спровоцировали трагедию?

- И чем же закончились переговоры?

- Суровикин еще раз напомнил израильской делегации точку зрения министерства обороны России, которую высказал Шойгу. Ну и договорись продолжать контакты. Говорили и о том, что после такой трагедии надо внести серьезные коррективы в те российско-израильские договоренности, которые были установлены еще три года назад.

- Россия расценила действия Израиля как враждебные и заявила, что оставляет за собой право на адекватные ответные действия. Об этом речь на переговорах шла?

- Нет.

- Но такие действия будут?

- Мы - люди военные. У нас есть Верховный главнокомандующий, есть министр обороны. Какой приказ от них получим, такой и выполним.

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