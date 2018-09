архив



опубликовано редакцией на Переводике 22.09.18 06:18 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Israel says keeps Syria freedom of action despite downed Russia's plane" Глобальная сеть - 22 сентября 2018 г. Израиль говорит, что, несмотря на сбитый российский самолет, он продолжает сохранять “свободу действий” в Сирии

Российский Ил-20М, аналогичный сбитому в понедельник, сфотографирован во время приземления. 23 июля 2006 г. (Photo: AFP/Nikita Shchyukin) 22 Sep 2018 JERUSALEM: Координация Израилем своих атак в Сирии с Россией остается неизменной, несмотря на трагическую гибель российского самолета, и еврейское государство сохраняет за собой право принимать решения на проведение военных акций, заявил израильский чиновник в пятницу (21 сентября). После израильского авиарейда в ночь на понедельник, сирийские ПВО по ошибке сбили российский военный самолет, убив 15 военнослужащих россиян и вызвав спекуляции на тему о том, что Москва попытается обуздать действия Израиля в Сирии. Израиль, который регулярно проводит авианалеты на объекты проправительственных сил в раздираемой войной Сирии, чтобы избежать столкновений между своими их военно-воздушными силами и ВВС ключевого союзника режима - России, имеет соглашение о недопущении конфликтных ситуаций . Израильский военный чиновник, выступая перед журналистами на условиях анонимности, заявил в пятницу, что сделка остается в силе. «Никаких изменений в механизме деконфликтации, в результате этого злосчастного события, не произошло» - сказал чиновник. Он сказал, что обе стороны взяли на себя обязательства по использованию этого «очень эффективного» механизма, но подчеркнул, что «свобода действий Израиля [в Сирии] имеет первостепенное значение». Израиль и Россия создали этот механизм в 2015 году, когда российские силы вмешались в гражданскую войну в Сирии, чтобы поддержать своего союзника президента Башара Асада. Израиль регулярно проводит авианалеты в Сирии на объекты сирийского правительства, его ливанского союзника Хизбаллы и иранских сил. Несмотря на этот механизм, сирийская ПВО в понедельник ночью, после израильского рейда на сирийский военный объект, по ошибке сбила российский военный самолет Ил-20, убив всех членов экипажа. Российские военные обвинили израильских летчиков в том, что они использовали «российский самолет в качестве прикрытия, подставив его под огонь сирийской ПВО», и заявили, что они оставляют за собой право ответить. Но президент России Владимир Путин позже принял более примирительный тон, сказав, что инцидент стал результатом «цепочки трагических случайностей». В четверг израильская военная делегация отправилась в Москву, чтобы выразить скорбь по поводу гибели людей и поделиться информацией об этом инциденте со своими российскими коллегами. «БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ» Израильтяне предоставили русским «доказательства» того, что их самолет был сбит, потому что сирийские батареи ПВО «ещё долго бездумно, безответственно и непрофессионально стреляли, уже после того, как наших самолетов там больше не было», - сказал чиновник. Он сказал, что сирийцы выпустили, в общей сложности, 20 ракет. Израильские самолеты «не были рядом с российским самолетом», добавил он. Он также оспорил первоначальные утверждения россиян о том, что израильтяне предупредили их о планируемом нападении всего лишь за минуту до него и использовали российский самолет в качестве прикрытия. «Мы определенно дали предупреждение [об атаке] намного раньше, чем за одну минуту. На этот раз, точно также как мы это делали раньше, мы действовали в соответствии со стандартными операционными процедурами, о которых мы договорились с российскими военными». Он отрицал сообщения о том, что российские официальные лица отвергли израильские выводы, добавив, что Израиль будет продолжать постоянно пересматривать и уточнять существующие протоколы с Москвой. «Могут быть улучшения, взаимоприемлемые доработки, но с этим пока неясно. Механизм продолжает работать, он продолжает действовать, он продолжает предотвращать конфликтные ситуации», - сказал он. В последние месяцы Израиль несколько раз наносил удары по Сирии, и говорит, что он будет продолжать действовать в том же духе, чтобы остановить поток оружия, направляемый движению «Хезболла», ливанской организации, поддерживаемой главным врагом Израиля - Ираном.

Source: AFP/ec