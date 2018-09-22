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опубликовано редакцией на Переводике 22.09.18 06:18
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Израиль говорит, что, несмотря на сбитый российский самолет, он продолжает сохранять “свободу действий” в Сирии


Российский Ил-20М,  аналогичный сбитому в  понедельник, сфотографирован  во время приземления. 23 июля 2006 г. (Photo: AFP/Nikita Shchyukin)

22 Sep 2018

JERUSALEM: Координация Израилем  своих атак в Сирии с Россией остается неизменной, несмотря на  трагическую гибель российского самолета, и еврейское государство сохраняет за собой право  принимать решения на проведение военных акций, заявил израильский чиновник в пятницу (21 сентября).

После израильского  авиарейда в ночь на понедельник,  сирийские ПВО по ошибке сбили российский  военный самолет, убив 15 военнослужащих россиян и вызвав спекуляции на  тему о том, что Москва попытается обуздать действия Израиля в Сирии.

Израиль, который регулярно проводит  авианалеты на объекты проправительственных сил в раздираемой войной Сирии, чтобы избежать столкновений между  своими их военно-воздушными силами и ВВС ключевого союзника режима - России, имеет соглашение о недопущении конфликтных  ситуаций .

Израильский военный чиновник, выступая  перед журналистами на условиях анонимности, заявил   в пятницу, что сделка остается в силе.

«Никаких изменений в механизме деконфликтации,  в результате этого злосчастного события, не произошло» - сказал чиновник.

Он сказал, что обе стороны взяли на себя   обязательства по использованию этого «очень эффективного» механизма, но подчеркнул, что «свобода действий  Израиля [в Сирии] имеет первостепенное значение».

Израиль и Россия создали этот механизм в 2015 году, когда российские силы вмешались в гражданскую войну в Сирии, чтобы поддержать своего союзника президента Башара Асада.

Израиль регулярно проводит  авианалеты в Сирии на объекты сирийского правительства, его ливанского союзника Хизбаллы и иранских  сил.

Несмотря на этот механизм, сирийская  ПВО в понедельник ночью, после израильского рейда на сирийский военный объект, по ошибке сбила  российский военный самолет Ил-20, убив всех членов экипажа.

Российские военные обвинили израильских летчиков в том, что они использовали «российский самолет в качестве прикрытия, подставив  его под огонь сирийской ПВО», и заявили, что они оставляют за собой право ответить.

Но президент России Владимир Путин позже принял более примирительный тон, сказав, что инцидент стал результатом «цепочки трагических случайностей».

В четверг израильская военная делегация отправилась в Москву, чтобы выразить скорбь по поводу гибели  людей и поделиться информацией об этом инциденте со своими российскими коллегами.

«БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Израильтяне предоставили русским «доказательства»  того, что их самолет был сбит, потому что сирийские батареи  ПВО «ещё долго бездумно, безответственно и непрофессионально стреляли,  уже после того, как наших самолетов там больше не было», - сказал чиновник.

Он сказал, что сирийцы выпустили,  в общей сложности, 20 ракет.

Израильские самолеты «не были рядом с российским самолетом», добавил он.

Он также оспорил первоначальные  утверждения россиян о том, что израильтяне предупредили их о планируемом нападении  всего лишь за минуту до него и использовали российский самолет в качестве прикрытия.

«Мы определенно дали предупреждение  [об атаке] намного раньше, чем за одну минуту. На этот раз, точно также  как мы это делали раньше, мы действовали в соответствии со стандартными операционными процедурами,  о которых мы договорились с российскими военными».

Он отрицал сообщения о том, что российские официальные лица отвергли израильские выводы, добавив, что Израиль будет продолжать постоянно пересматривать и  уточнять существующие протоколы с Москвой.

«Могут быть улучшения, взаимоприемлемые  доработки, но с этим пока неясно. Механизм продолжает работать, он продолжает действовать, он продолжает  предотвращать конфликтные ситуации», - сказал он.

В последние месяцы Израиль несколько раз  наносил удары по Сирии, и говорит, что он будет продолжать действовать  в том же духе, чтобы остановить поток оружия, направляемый движению «Хезболла», ливанской  организации, поддерживаемой главным врагом Израиля - Ираном.


Source: AFP/ec

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теги: Израиль  
   
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