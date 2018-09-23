Израиль опасается что Путин “подрежет ему крылья” в Сирии, а Путин, похоже, уже….)))

На вопрос - может ли сбитие российского самолета повлиять на свободу действий израильских ВВС в небе над Сирией, министр обороны Либерман совершил больше маневров уклонения, чем летчики российского Ила в понедельник вечером

Amos Harel Sep 22, 2018





Спутниковые снимки показывают разрушения причиненные предполагаемым ракетным ударом израильтян по целям вблизи сирийского города Латакия.ImageSat International

Несмотря на относительно щадящее заявление президента Владимира Путина и срочный вылет в четверг утром командующего ВВС Израиля в Россию, инцидент со сбитием российского самолета еще не урегулирован.

Россия, после случившегося инцидента, посылает противоречивые сигналы , к тому же, как всегда, существует разрыв между её заявлениями и действиями. Было бы большим оптимизмом полагать, что появившееся в среду заявление России о закрытии, на неделю, воздушного пространства к западу от побережья Сирии , из-за учений, является простым совпадением.





File photo: Ил-20 российских ВВС. AFP

В четверг утром, отвечая на вопрос - может ли сбитие российского самолета повлиять на свободу действий израильских ВВС в небе над Сирией, министр обороны Либерман совершил больше маневров уклонения, чем летчики российского Ила в понедельник вечером. В своем интервью программе армейского радио “Dekel-Segal", Либерман, так и не смог дать конкретного ответа. Несомненно, сторона, несущая основную ответственность за инцидент это Сирия, чья противовоздушная оборона действовала «непрофессионально и безответственно», как описал ее Либерман. Москва не склонна прощать - и, вероятно, попытается извлечь практическую пользу из конфуза Израиля.

Израиль убежден, что у него есть прекрасное объяснение произошедшего. Расследование ВВС показало, что сирийцы начали вести массированный зенитный огонь, когда израильские самолеты уже вернулись в небо Израиля. Предупреждение для русских, говорит Израиль, было дано в соответствии с временными рамками, согласованными между двумя государствами, когда, в сентябре 2015 года, они создали механизм для предотвращения конфликтов между израильскими и российскими самолетами

Российский самолет был сбит главным образом из-за нарушения связи - или между Израилем и Россией, российской системой воздушного контроля или между сирийцами и их российскими покровителями. Израиль отрицает первую возможность - и это, вероятно, то, что сказал командующий ВВС, генерал-майор Амикам Норкин принимавшей его стороне. Москва должна предъявлять свои претензии сирийцам. Если достоверны сообщения о том, что в рядах сирийских ПВО были произведены аресты, то, похоже, Россия это делает тоже. Министр разведки Исраэль Кац заявил в четверг, что Путин отказался отвечать на звонок от президента Сирии Башара Асада сразу после инцидента.

Израиль надеется, что русские закроют воздушное пространство только на одну неделю и не будут налагать дополнительных ограничений, таких как запрет Израилю летать вблизи своих баз на севере Сирии таким образом, который мог бы ограничить присутствие Израиля в воздушном пространстве Сирии над Дамаском и к югу от него. По данным зарубежных СМИ, некоторые израильские воздушные удары наносились с дальней дистанции, из-за пределов территории Сирии. Однако такое ограничение со стороны России может подтолкнуть иранцев, режим Асада и «Хизбаллу» к созданию безопасного для них пространства на севере Сирии. В конечном итоге, это могло бы также позволить Ирану продолжать укреплять свое военное присутствие в регионе и расширять операции по контрабанде оружия в Ливан.





Инфографика предполагаемой атаки и инцидента в понедельник вечером. Минобороны России

Либерман сказал армейскому радио, что переговоры, которые он и премьер-министр Биньямин Нетаньяху провели с высокопоставленными российскими официальными лицами, помимо отправки Норкина в Москву, не должны восприниматься что-то само собой разумеющееся и подтвердил наличие хороших отношений между двумя странами. Это также показывает, что Израиль чувствует себя неловко в ситуации с инцидентом и его результатами, даже если он причастен к нему только косвенно.

В последние годы Израиль привык действовать на своем северном фронте почти беспрепятственно. После того, как его F-16 был сбит огнем сирийских ПВО в феврале, Израиль сделал оперативные выводы, но, несмотря на растущее противодействие, продолжал свои атаки.

События этой недели, возможно, отмечают начало более широкого процесса, в котором Россия будет пытаться ограничить свободу действий Израиля [в Сирии]. Картина сирийской кампании изменилась после победы Асада в гражданской войне, и Израиль, вероятно, также должен будет адаптировать, в определенной степени, свою военную деятельность там к новой обстановке.

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Тем временем, ливанский новостной канал Al-Mayadeen сообщил, что Россия планирует, после окончания военных учений 26 сентября, продолжать закрывать воздушное пространство над территориальными водами Сирии. Согласно докладу, решение закрыть воздушное пространство было принято Советом национальной безопасности России после того, как был сбит самолет. Al-Mayadeen ранее сообщал на этой неделе, что Россия отвергла выводы Израиля в отношении этого инцидента.

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