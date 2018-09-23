Новые данные расследования по делу Danske Bank: Россия "отмыла" более 230 млрд долларов

21 Сентября 2018,

Через эстонский филиал банка Дании прошли огромные суммы, и последние данные могут быть не окончательными

Расследование дела об отмывании денег Россией в крупнейших масштабах, которое осуществлялось через эстонский филиал Danske Bank, приобретает невиданный до этого масштаб. По последним данным черед небольшое отделение банка в Эстонии провели транзакции на сумму более, чем на 230 млрд долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ранее сообщалось о сумме, куда более меньшей. Всего две недели назад речь шла о том, что через эстонский филиал Россия отмыла 30 миллиардов долларов. Теперь же эта сумма увеличилась почти в десять раз.

"Уже сама величина упомянутых сумм, намного превышающая цифры, которые оглашались прежде, указывает на то, что Danske Bank был звеном в колоссальном "трубопроводе", по которому выводились незаконные деньги из России. Это привлекло внимание американских следователей, а также европейских властей, заподозривших, что это далекое отделение-аванпост, которое не замечали регуляторы, использовалось, чтобы содействовать переводу миллиардных незаконных доходов на Запад", – пишет издание.

Как сообщалось, в связи со скандалом с отмыванием российских денег главный управляющий Danske Bank Томас Борген ушел в отставку, когда банк опубликовал результаты длительного расследования того, как банк в течение нескольких лет – и вопреки многократным предостережениям – не препятствовал тому, чтобы через бывшую советскую республику на Балтике тысячи счетов перекачивали миллиарды долларов и евро.

Но, по словам издания, более интересным является тот факт в отчете специалистов по расследованию, что что после изучения этого вопроса в течение года банк не смог установить, сколько денег было отмыто и кто именно стоял за счетами.

"Прокуратура Дании изучает это дело, а в Эстонии руководство отделения банка находится под следствием прокуратуры, которая подозревает, что сотрудники, возможно, активно помогали клиентам обходить правила, запрещающие отмывание денег. В докладе банка сказано, что агенты, сотрудники отделения банка и бывшие сотрудники в количестве около 42 человек "были сочтены подозрительными", – пишет издание.

В отчете раскрыта общая сумма транзакций – 200 млрд евро (233 млрд долларов), более 6200 счетов клиентов "признаны подозрительными", 8800 клиентов еще предстоит проверить.

"Транзакции производились в основном в долларах и евро, почти четверть средств происходила из России, а затем поступала в отделение Danske в Эстонии, расположенное в Таллине", – пишет издание, уточняя, что также поступали деньги и из других стран, которые ранее были республиками СССР.

Хотя в докладе не упомянуты какие-либо клиенты банка, в нем отмечено, что примерно 250 счетов были связаны с делами, которые в кругах борцов с коррупцией известны как "российский ландромат" и "азербайджанский ландромат" и касаются средств, выведенных из России и других бывших советских государств. Держателями этих счетов в Danske были компании, зарегистрированные в Великобритании.

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