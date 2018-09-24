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опубликовано редакцией на Переводике 24.09.18 01:01
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Китай и Соединенные Штаты готовы вцепиться друг другу в глотку из-за русского оружия

“Какое русское оружие покупает Китай?”

Keegan Elmer and Liu Zhen,   South China Morning Post


Истребитель Су-35 участвует в летном показе во время 50-го Парижского авиасалона  REUTERS/Pascal Rossignol

  • Для  усиления  боеспособности своих вооруженных  сил Китай покупает российское оружие - истребители, ракеты, вертолеты  и двигатели на миллиарды долларов.

  • В  четверг,  США объявили  о наложении санкций  на  департамент техники и вооружениях  китайского Минобороны за закупку им боевых самолетов Су-35 и зенитно-ракетных систем С-400 в нарушение санкций США в отношении России, что вызвало протест в Пекине.

  • В  пятницу  Китай предупредил США,  что они  столкнутся с «последствиями», если они не «исправят эту ошибку» немедленно.

Китай, на  который в четверг США  наложили санкции за покупку российских истребителей и ракет класса «земля-воздух», является одним из ключевых покупателей российского  оружия.

По данным Рособоронэкспорта, российского агентства, ответственного за военный экспорт, в  2017 году Россия продала вооружения Китаю на сумму около 15 млрд долларов США, сохранив  продажи на уровне предыдущего года.

США заявили,  что санкции, связанные  с приобретением боевых самолетов Су-35 и ЗРС С-400, нацелены,  в основном, на Россию, и они не направлены на подрыв обороноспособности  других стран.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Россия является вторым по величине экспортером оружия в мире  после США, на долю которых приходится более половины всего мирового экспорта вооружений.

Доля Китая составляет  6 % от всех продаж [оружия], при  этом, он входит в пятерку крупнейших импортеров оружия, наряду с Индией, Пакистаном, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Саудовской Аравией.

Вот некоторые позиции  из перечня военной техники и оборудования, которые Россия продает Китаю:

Су-35


Российский самолет Су-35  во время показа на МАКС-2009 (Международная авиационно-космическая выставка) в Жуковском, Россия, вторник, 18 августа 2009 г. AP Photo/Misha Japaridze

Госдепартамент США заявил, что в декабре 2017 года  Китай получил 10 боевых самолетов Су-35, став первым иностранным государством, которое приобрело эту  модернизацию российского Су-27.

Су-35 оснащен двумя турбореактивными  двигателями AL-117S с управляемым вектором тяги, позволяющими  ему выполнять маневры на малой скорости и закритических углах атаки.

Су-35 также оснащен многофункциональным радаром, способным одновременно отслеживать до 30 целей.

В  мае Пекин продемонстрировал свою  боевую мощь Тайваню, выполнив пролет истребителей  Су-35 и стратегических бомбардировщиков Н-6К через Башинский канал между самоуправляемым островом и северными островами Филиппин.

Зенитно-ракетная система С-400


Зенитно-ракетные системы С-400  во время парада Победы на Красной площади в Москве REUTERS / Сергей Карпухин / Файл фото

Государственный департамент также сказал, что в этом году  Китай получил ЗРС С-400, первый полковой комплект, поставленный в рамках контракта, подписанного в 2014 году.

Одна  из лучших в мире систем противовоздушной обороны, С-400 включает в себя ракеты с различными радиусами  действия - от 40 до 400 км, которые могут поражать цели на высоте от 10 до 30 км, и, таким образом,  формировать многоуровневую ПВО.

Усовершенствованный радар  усиливает способность С-400  обнаруживать “стелс”-самолеты и  противостоять радиоэлектронному подавлению.

Один комплекс С-400  включает в себя 384 ракеты и до 72 пусковых установок. Он может одновременно отслеживать  до 300 целей и атаковать - до 36. Он может поражать цель, летящую с максимальной скоростью   до 4800 метров в секунду, или Mach 15.

Россия также намерена продать С-400  Турции, что вызывает обеспокоенность в НАТО.

Вертолёты Камова


Вертолет Ка-52 «Аллигатор» во время международных армейских игр 2016 года в Дубровичах вблизи  Рязани REUTERS / Максим Шеметов

В 2016 году Китай купил у  холдинга «Вертолеты России» семь многоцелевых вертолетов  Ka-32A11VS, еще два - в 2017 году. Контракты включали в себя  обучение китайских пилотов.

Многоцелевые вертолеты  могут решать самые разнообразные  задачи, включая пожаротушение, поисково-спасательные операции и патрулирование.

Ка-32 - это универсальная  машина, способная перевозить грузы  как внутри фюзеляжа, так и снаружи. Его  соосная система воздушных винтов позволяет   ему совершать точную посадку в горной местности или в  районах плотной городской застройки.

Он также может быть оснащен специальным оборудованием, таким как водяные пушки для пожаротушения, и хорошо  приспособлен к действиям в условиях плотного дыма или пыли. Он также может быть использован для высотного  строительства и грузовых перевозок.

Двигатели  AL-31F


Истребители Shenyang J-15 "Flying Shark"  на борту китайского авианосца Liaoning REUTERS/Bobby Yip

Китай заказал  в России 150 турбореактивных двигателей AL-31F. По состоянию на конец прошлого года, по данным шведского аналитического центра SIPRI,  Китай получил 100 из них.

Заказанные  двигатели предназначались,  в первую очередь, для истребителей морского базирования Shenyang J-15 "Flying Shark",  китайской модификации истребителя Су-27 «Фланкер». Серия AL-31 является основным двигателем  для обширного семейства самолетов Су-27.

Считается, что  Китай построил несколько десятков истребителей J-15, которые, как подразумевается,  развернуты на борту авианосца Liaoning.

Кроме того, несколько  двигателей AL-31FM было  установлено на ранних тестовых версиях Chengdu J-20,  стелс-истребителей 5-го поколения.

На  более поздних  версиях J-20 использовались двигатели WS-10  китайской разработки, но ни один из двигателей не мог полностью удовлетворить  требованиям по скорости, маневренности и невидимости самого совершенного истребителя Китая.

Китай также купил около 400 двигателей AL-31FN для своих  истребителей Chengdu J-10, а 10 двигателей AL-41F-1S были заказаны в качестве запасных  для истребителей Су-35.

Двигатели  D-30


Китайский бомбардировщик  H-6 летит над Тихим океаном  вблизи японских островов Окинава  и Мияко REUTERS/Joint Staff Office of the Defense Ministry of Japan/Handout via Reuters


«Д-30» (PS-30) -   советский двухвальный низкооборотный турбореактивный двигатель, применяемый в  таких самолетах, как военно-транспортный Y-20 и бомбардировщик H-6K.

Бомбардировщик H-6K,  принятый на вооружение в октябре 2009 года, с двигателями D-30   имеет заявленный боевой радиус 3500 километров с двигателями D-30.  


Первоначально статья  была опубликована в South China Morning Post (Гонконг)  под названием  What Russian weapons are being bought by China? (“Какое русское оружие покупает Китай?”)

статью прочитали: 8 человек

   
теги: США, Китай  
   
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