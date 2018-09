Китай и Соединенные Штаты готовы вцепиться друг другу в глотку из-за русского оружия

“Какое русское оружие покупает Китай?”

Keegan Elmer and Liu Zhen, South China Morning Post





Истребитель Су-35 участвует в летном показе во время 50-го Парижского авиасалона REUTERS/Pascal Rossignol

Для усиления боеспособности своих вооруженных сил Китай покупает российское оружие - истребители, ракеты, вертолеты и двигатели на миллиарды долларов.

В четверг, США объявили о наложении санкций на департамент техники и вооружениях китайского Минобороны за закупку им боевых самолетов Су-35 и зенитно-ракетных систем С-400 в нарушение санкций США в отношении России, что вызвало протест в Пекине.

В пятницу Китай предупредил США, что они столкнутся с «последствиями», если они не «исправят эту ошибку» немедленно.

Китай, на который в четверг США наложили санкции за покупку российских истребителей и ракет класса «земля-воздух», является одним из ключевых покупателей российского оружия.

По данным Рособоронэкспорта, российского агентства, ответственного за военный экспорт, в 2017 году Россия продала вооружения Китаю на сумму около 15 млрд долларов США, сохранив продажи на уровне предыдущего года.

США заявили, что санкции, связанные с приобретением боевых самолетов Су-35 и ЗРС С-400, нацелены, в основном, на Россию, и они не направлены на подрыв обороноспособности других стран.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Россия является вторым по величине экспортером оружия в мире после США, на долю которых приходится более половины всего мирового экспорта вооружений.

Доля Китая составляет 6 % от всех продаж [оружия], при этом, он входит в пятерку крупнейших импортеров оружия, наряду с Индией, Пакистаном, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Саудовской Аравией.

Вот некоторые позиции из перечня военной техники и оборудования, которые Россия продает Китаю:

Су-35





Российский самолет Су-35 во время показа на МАКС-2009 (Международная авиационно-космическая выставка) в Жуковском, Россия, вторник, 18 августа 2009 г. AP Photo/Misha Japaridze

Госдепартамент США заявил, что в декабре 2017 года Китай получил 10 боевых самолетов Су-35, став первым иностранным государством, которое приобрело эту модернизацию российского Су-27.

Су-35 оснащен двумя турбореактивными двигателями AL-117S с управляемым вектором тяги, позволяющими ему выполнять маневры на малой скорости и закритических углах атаки.

Су-35 также оснащен многофункциональным радаром, способным одновременно отслеживать до 30 целей.

В мае Пекин продемонстрировал свою боевую мощь Тайваню, выполнив пролет истребителей Су-35 и стратегических бомбардировщиков Н-6К через Башинский канал между самоуправляемым островом и северными островами Филиппин.

Зенитно-ракетная система С-400





Зенитно-ракетные системы С-400 во время парада Победы на Красной площади в Москве REUTERS / Сергей Карпухин / Файл фото

Государственный департамент также сказал, что в этом году Китай получил ЗРС С-400, первый полковой комплект, поставленный в рамках контракта, подписанного в 2014 году.

Одна из лучших в мире систем противовоздушной обороны, С-400 включает в себя ракеты с различными радиусами действия - от 40 до 400 км, которые могут поражать цели на высоте от 10 до 30 км, и, таким образом, формировать многоуровневую ПВО.

Усовершенствованный радар усиливает способность С-400 обнаруживать “стелс”-самолеты и противостоять радиоэлектронному подавлению.

Один комплекс С-400 включает в себя 384 ракеты и до 72 пусковых установок. Он может одновременно отслеживать до 300 целей и атаковать - до 36. Он может поражать цель, летящую с максимальной скоростью до 4800 метров в секунду, или Mach 15.

Россия также намерена продать С-400 Турции, что вызывает обеспокоенность в НАТО.

Вертолёты Камова





Вертолет Ка-52 «Аллигатор» во время международных армейских игр 2016 года в Дубровичах вблизи Рязани REUTERS / Максим Шеметов

В 2016 году Китай купил у холдинга «Вертолеты России» семь многоцелевых вертолетов Ka-32A11VS, еще два - в 2017 году. Контракты включали в себя обучение китайских пилотов.

Многоцелевые вертолеты могут решать самые разнообразные задачи, включая пожаротушение, поисково-спасательные операции и патрулирование.

Ка-32 - это универсальная машина, способная перевозить грузы как внутри фюзеляжа, так и снаружи. Его соосная система воздушных винтов позволяет ему совершать точную посадку в горной местности или в районах плотной городской застройки.

Он также может быть оснащен специальным оборудованием, таким как водяные пушки для пожаротушения, и хорошо приспособлен к действиям в условиях плотного дыма или пыли. Он также может быть использован для высотного строительства и грузовых перевозок.

Двигатели AL-31F





Истребители Shenyang J-15 "Flying Shark" на борту китайского авианосца Liaoning REUTERS/Bobby Yip

Китай заказал в России 150 турбореактивных двигателей AL-31F. По состоянию на конец прошлого года, по данным шведского аналитического центра SIPRI, Китай получил 100 из них.

Заказанные двигатели предназначались, в первую очередь, для истребителей морского базирования Shenyang J-15 "Flying Shark", китайской модификации истребителя Су-27 «Фланкер». Серия AL-31 является основным двигателем для обширного семейства самолетов Су-27.

Считается, что Китай построил несколько десятков истребителей J-15, которые, как подразумевается, развернуты на борту авианосца Liaoning.

Кроме того, несколько двигателей AL-31FM было установлено на ранних тестовых версиях Chengdu J-20, стелс-истребителей 5-го поколения.

На более поздних версиях J-20 использовались двигатели WS-10 китайской разработки, но ни один из двигателей не мог полностью удовлетворить требованиям по скорости, маневренности и невидимости самого совершенного истребителя Китая.

Китай также купил около 400 двигателей AL-31FN для своих истребителей Chengdu J-10, а 10 двигателей AL-41F-1S были заказаны в качестве запасных для истребителей Су-35.

Двигатели D-30





Китайский бомбардировщик H-6 летит над Тихим океаном вблизи японских островов Окинава и Мияко REUTERS/Joint Staff Office of the Defense Ministry of Japan/Handout via Reuters

«Д-30» (PS-30) - советский двухвальный низкооборотный турбореактивный двигатель, применяемый в таких самолетах, как военно-транспортный Y-20 и бомбардировщик H-6K.

Бомбардировщик H-6K, принятый на вооружение в октябре 2009 года, с двигателями D-30 имеет заявленный боевой радиус 3500 километров с двигателями D-30.





Первоначально статья была опубликована в South China Morning Post (Гонконг) под названием What Russian weapons are being bought by China? (“Какое русское оружие покупает Китай?”)

