Брифинг Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (23 сентября 2018 г.)









Министерство обороны

Российской Федерации









23.09.2018

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции:

в н.п. ХШАМ провинции ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны;

в н.п. ШАМИР провинции АЛЕППО выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны и 1 тонна свежего хлеба.

В районах ШАЙБАН-ПАША, ШЕЙХ-ФАРС, ЭЛЬ-КАДИСИЯ, ШЕЙХ-ХОДЕР, ЭС-САХУР города АЛЕППО проведена адресная благотворительная помощь 15 семьям погибших военнослужащих САР.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1940 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3024,94 тонны.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в ИДЛИБСКОЙ ЗОНЕ ДЕЭСКАЛАЦИИ.

Так, в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов АРАФИТ (четыре раза), МОРТЛУ (дважды), ИККО, КАЛЪАТ-МАРЗА, ДУАЙР-ЭЛЬ-АКРАД, ДЖУББ-ЭЗ-ЗАРУР (трижды) провинции ЛАТАКИЯ, а также северо-западных окраин города АЛЕППО (дважды).

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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