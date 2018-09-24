навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
24.09.18  

Брифинг Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (23 сентября 2018 г.)

(0)
 
24.09.18   Редакция

В Норвегии, по подозрению в сборе разведанных, задержан гражданин России

(0)
 
23.09.18  

Концлагерь на 10 миллионов уйгуров (Часть 2-я)

(0)
 
23.09.18   Редакция

США обращаются за помощью к России, чтобы ограничить растущие цены на нефть

(0)
 
22.09.18   Редакция

Израиль говорит, что, несмотря на сбитый российский самолет, он продолжает сохранять “свободу действий” в Сирии

(0)
 
22.09.18  

Россия о сбитом Ил-20: «Израиль нес демагогическую пургу»

(0)

последние за вчера, 23.09.18  
 
18:18  

Концлагерь на 10 миллионов уйгуров (Часть 2-я)

(0)
 
18:10  

Концлагерь на 10 миллионов уйгуров (Часть 1-я)

(0)
 
12:20   Редакция

США обращаются за помощью к России, чтобы ограничить растущие цены на нефть

(0)
 
05:33  

Новые данные расследования по делу Danske Bank: Россия "отмыла" более 230 млрд долларов

(0)
 
04:56   Редакция

Израиль опасается что Путин “подрежет ему крылья” в Сирии

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 24.09.18 04:16
скаут: Игорь Львович;
   
 

Брифинг Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (23 сентября 2018 г.)



Министерство обороны

Российской Федерации



23.09.2018

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции:

в н.п. ХШАМ провинции ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны;

в н.п. ШАМИР провинции АЛЕППО выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны и 1 тонна свежего хлеба.

В районах ШАЙБАН-ПАША, ШЕЙХ-ФАРС, ЭЛЬ-КАДИСИЯ, ШЕЙХ-ХОДЕР, ЭС-САХУР города АЛЕППО проведена адресная благотворительная помощь 15 семьям погибших военнослужащих САР.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1940 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3024,94 тонны.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в ИДЛИБСКОЙ ЗОНЕ ДЕЭСКАЛАЦИИ.

Так, в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов АРАФИТ (четыре раза), МОРТЛУ (дважды), ИККО, КАЛЪАТ-МАРЗА, ДУАЙР-ЭЛЬ-АКРАД, ДЖУББ-ЭЗ-ЗАРУР (трижды) провинции ЛАТАКИЯ, а также северо-западных окраин города АЛЕППО (дважды).

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

статью прочитали: 2 человек

   
теги: Сирия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 