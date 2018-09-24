«У Вашингтона гораздо больше патронов»

Президент США Дональд Трамп призвал КНР отказаться от ответа на введение американских пошлин на китайские товары. По его мнению, Вашингтон располагает гораздо большим количеством патронов в торговой войне, чем Пекин. В то же время глава Белого дома выразил уверенность в желании оппонентов пойти на соглашение. При этом в американских СМИ со ссылкой на источники уже появилась информация, что китайская делегация отказалась вести дискуссии на фоне угроз и давления. По мнению экспертов, конфликт имеет долгосрочный характер, а победу одержит сторона, располагающая большими возможностями, как на внутренних, так и на внешних рынках. Аналитики также предположили, что Вашингтон может несколько смягчить свой подход после промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре.

При ведении торговой войны Соединённые Штаты имеют гораздо больше возможностей, чем Китай. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Миссури. По его словам, в 2017 году Китай от торговых отношений с США извлёк прибыль в размере $500 млрд.

«Мы переходим к решительным мерам в борьбе с недобросовестной торговой политикой Китая... Мы отстроили Китай, дали им такое богатство. И мы изменим это», — сказал Трамп.

Глава Белого дома напомнил, что в ближайшее время будут введены 25%-ные пошлины на импорт продукции из КНР — суммой $200 млрд. По его словам, если Пекин ответит, то столкнётся с новыми ограничениями.

«Итак, мы ввели 25%-ные пошлины на китайские товары на общую сумму $50 млрд. Тогда они ответили, что собираются сделать то же самое. Я сказал: «Ну хорошо. У нас гораздо больше патронов», — заявил американский лидер.

Отметим, что ранее с аналогичным предупреждением выступил министр торговли США Уилбур Росс.

Кроме того, Трамп в очередной раз выразил уверенность, что китайская сторона хочет заключить сделку с Вашингтоном. Однако, исходя из последних сообщений в средствах массовой информации, в Пекине готовы к торговому противостоянию.

Так, издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщило об отказе КНР продолжать переговоры по урегулированию торговых споров с США. Это связано с новым раундом введения тарифов и последующими угрозами.

Дискуссии по торговым отношениям должны были стать подготовительным этапом для визита в Соединённые Штаты вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, который должен был состояться на следующей неделе, но также был отменён.

При этом, по данным Bloomberg, в администрации Трампа осознают, что торговая война с Китаем навредит рядовым американским потребителям, но это необходимо для защиты долгосрочных интересов США. «Бездействие наносило бы вред американской экономике и потребителям в течение более длительного периода времени», — сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Хронология событий

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая». Такое решение было принято в связи с «огромным торговым дефицитом», по разным оценкам он составляет от $375 млрд до $500 млрд, и масштабной кражей интеллектуальной собственности, в которой США обвиняют КНР.

Первым этапом американского противодействия стало введение пошлин на китайские сталь (25%) и алюминий (10%). Затем были установлены тарифы в 25% на импорт товаров из КНР на общую сумму $50 млрд.

Заключительной на данный момент мерой Америки в этом противостоянии стало введение 10%-ной пошлины на ввозимые в США товары из Китая на сумму $200 млрд. Они вступят в силу в понедельник, 24 сентября. При этом с 1 января 2019 года тарифы вырастут до 25%.

Заметим, что Пекин на все действия Вашингтона в рамках торговой войны отвечал зеркально, попутно обращаясь во Всемирную торговую организацию.

На фоне последнего решения о введении Соединёнными Штатами новых ограничений в Министерстве коммерции КНР выразили сожаление такой позицией американской стороны и призвали осознать негативные последствия.

«Надеемся, что Вашингтон предпримет необходимые шаги и исправит собственные ошибки», — заметил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Кроме того, основатель Alibaba Group Джек Ма отказался от обещания, которое он дал Дональду Трампу, создать в Соединённых Штатах 1 млн новых рабочих мест.

«В настоящее время эти исходные условия уже уничтожены. Поэтому нет никакой возможности выполнить данное обещание», — пояснил китайский миллиардер.

Дональд Трамп держит в руках меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая» Reuters © Jonathan Ernst

«Конфликт может стать причиной мирового экономического кризиса»

Китай располагает гораздо большими ресурсами для борьбы с США в торговой войне. Об этом в беседе с RT заявил руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский. По его словам, внутренний рынок потребителей у КНР значительно шире, чем у Америки. Кроме того, Пекин расширяет в рамках проекта «Один пояс — один путь» объёмы торговли и инвестиций с участвующими в нём государствами.

«Поэтому здесь противостояние долгосрочное, на много лет вперёд. В конечном итоге в подобного рода конфликтах выигрывает та сторона, у которой больше рынок и больше экономических возможностей, как внутренних, так и внешних», — сказал он.

Как считает аналитик, ухудшение торговых отношений между США и КНР негативно отразится на мировой экономике. Между тем эксперт отметил, что к середине XXI века государством-лидером в экономическом плане станет именно Китай.

«Китайская экономика растёт. На них мало обращали внимания, считая, что они преувеличивают собственные достижения. Но если взглянуть на данные, то по паритету покупательной способности Китай уже обогнал Америку, а в промежутке с 2020 по 2025 год КНР должна догнать США и по объёму валового внутреннего продукта. При этом у Вашингтона уже сокращаются торговые возможности», — заметил Островский.

В свою очередь, руководитель направления «финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников отметил, что в высказывании Трампа есть логика, но только если рассматривать краткосрочную перспективу.

«В США многие уверены, что если ещё чуть надавить на Китай, то он начнёт трещать по швам. Это очень глубокое заблуждение», — заметил эксперт.

По его словам, те признаки (напряжённость финансовой системы, корпоративные дефолты, торможение роста ВВП и другие), которые заставляют американский истеблишмент говорить об экономическом превосходстве над оппонентом, имеют объективный характер и связаны с переходом к новой модели развития.

В то же время экономист пояснил, что торговая война навредит обеим сторонам, а также грозит мировым кризисом, аналогичным рецессии 2008 года.

«Эта игра нанесёт ущерб обеим экономикам и станет триггером для новой рецессии, добавит ей глубины. Потеряем все мы, потому что влетим благодаря этому в кризис. Правда, есть одна маленькая надежда, что всё это нагнетание обстановки связано в первую очередь с выборами в конгресс США. И, возможно, если нервов хватит у обеих сторон выдержать октябрь, начнётся какая-то нормализация ситуации. Но пока ближайшие несколько недель, думаю, будут достаточно нервными», — заметил эксперт.

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