Столичные станции метро становятся центрами новых городских пространств

Основным видом московского транспорта по праву считается городской метрополитен. Миллионы москвичей и гостей столицы передвигаются при помощи подземного транспорта по Первопрестольной каждый день. Получается, что станции московского метро – это одна из визитных карточек главного города страны.









Вот именно из-за своей значимости для горожан и приезжих павильоны станций московского метро и территории вокруг них стали одними из самых главных объектов масштабной реновации, которая сейчас идет в российской столице уже второй год по программе «Моя улица». Эта программа была запущена в 2017 году, так как её поддержало почти девяносто процентов москвичей на портале московского правительства в разделе «Активный гражданин».

За два года общегородских ремонтных работ в Москве отреставрировали сотни архитектурных памятников и зданий, более трехсот проспектов, бульваров, набережных и площадей, установлены более тысячи новых фонарей освещения, лавочек, информационных стел и урн. Причем в новых районах все вышеперечисленное было выполнено в современном стиле хай-тек, тогда как исторический центр украшали светильниками и лавочками стилизованными под медную старину.





Отдельно хочется заметить комплексное озеленение столицы: при создании любых новых городских пространств разбиваются разноцветные газоны с альпийскими горками, высаживаются самые красочные сорта кустарников и деревьев, таких как: красные клены и пестрые рябины, белые березы и ажурные ясени.

И не может не радовать тот факт, что в Москву опять вернули небо над головой, убрав все воздушные кабели в специальную кабельную канализацию. После чего над тобой не паутина из всевозможных троллейбусных электролиний и рекламных растяжек, а яркое солнце и голубое небо, а это даже в рабочий день сильно поднимает настроение.





Такое же чудесное архитектурно-озеленительное преображение как и весь остальной город, особенно его исторические кварталы, недавно пережила площадь у метро «Красные ворота». В девяностых это было захолустное место, хоть и в центре города. А теперь его просто не узнать. Безобразную хаотическую парковку перед самим входом на станцию и вокруг нее убрали, заменив её сквером из молодых дубов, кленов и рябин.





Естественно, все воздушные провода засунули под землю. Обновили асфальт на проезжей части, а променады все замостили квадратной плиткой красного гранита. Отреставрировали шесть зданий, фасады которых выходят непосредственно на площадь, да и сама метростанция не осталась без реновации. Сам там был позавчера и не узнал знакомое с детских лет место.





Красиво, что лепота. Кстати, это касается не только «Красных ворот», за последние несколько лет Первопрестольная преобразилась и несказанно похорошела, да так разительно, что некоторые даже родные места узнаешь не с первого взгляда.

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