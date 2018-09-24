В Минобороны России состоялся специальный брифинг по обстоятельствам крушения самолета Ил-20 ВКС России у берегов Сирии

Министерство обороны

Российской Федерации









Минобороны России в ходе специального брифинга представило детальную информацию о всех обстоятельствах катастрофы самолета Ил-20 ВКС России у побережья Сирии, произошедшей вечером 17 сентября

Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков представил поминутную хронологию трагического события, составленную по объективным данным радиолокационных средств, в том числе системы отображения информации о воздушной обстановке «Плотто».

«Вечером 17 сентября российский разведывательный самолет Ил-20 с 20 часов 31 минуты выполнял специальную задачу по отслеживанию обстановки в Идлибской зоне деэскалации. На его борту находились 15 российских военнослужащих.

В данный период времени группа из четырех истребителей F-16 вылетела c территории Израиля для нанесения внезапного удара по промышленным объектам Сирийской Арабской Республики. Маршрут полета израильских истребителей отображён на экране.

Истребители F-16, пролетев над нейтральными водами Средиземного моря, заняли район патрулирования в 90 километрах западнее города Латакия.

В 21:39 представитель командования ВВС Израиля в воинском звании полковника оповестила по каналу «деконфликтинга» командование российской группировки войск в Сирии о предстоящем ударе по объектам. Речь шла о том, что в ближайшие минуты Израиль нанесет удар по объектам, которые находятся на СЕВЕРЕ Сирии.

Через одну минуту, в 21:40, четыре израильских самолета F-16 нанесли удары управляемыми авиабомбами ГБУ-39 по промышленным объектам в провинции ЛАТАКИЯ. Таким образом, оповещение российской группировки о проведении своей операции израильская сторона в нарушение имеющихся договоренностей сделала не заблаговременно, а одновременно с началом ударов.

Данные действия являются прямым нарушением российско-израильских договоренностей 2015 года по предотвращению инцидентов между нашими вооруженными силами на сирийском направлении, достигнутых в рамках деятельности совместной рабочей группы.

Положение самолетов на момент удара вы можете наблюдать на экране системы отображения информации о воздушном движении.

Повторно обращу внимание, что в ходе переговоров по линии деконфликтинга представитель штаба ВВС Израиля сообщила, что цели, по которым планируется нанести удары израильской авиации, находятся на СЕВЕРЕ Сирии. Разговор велся на русском языке. Минобороны России имеет аудиозапись этого разговора.

Командир Ил-20, находившегося на севере Сирии, получил указания уходить из района выполнения задачи южнее и возвращаться на базу.

Как вы видите на карте, Удары израильских истребителей были нанесены не в северной части Сирийской Арабской Республики, а в районе Латакии, которая является ее ЗАПАДНОЙ провинцией. А сам город Латакия расположен на западном побережье страны.

Введение в заблуждение израильским офицером относительно района нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район. Кроме того, не было указано и местонахождение израильских F-16.

С 21:51 сирийские средства противовоздушной обороны приступили к отражению израильской атаки и начали пуски зенитных ракет. После удара израильские самолеты вновь заняли зону дежурства в воздухе в 70 км западнее побережья Сирии, поставив радиоэлектронные помехи и, вероятно, готовясь к нанесению повторного удара.

В 21:59 один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершившим заход на посадку. Это было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильской авиации.

Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность F-16 и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты. Знали израильтяне и о том, что в вооруженных силах России и Сирии используются разные системы опознавания «свой – чужой» и сирийские радиолокационные станции могут опознать Ил-20 как групповую цель израильских истребителей.

В этот период самолет Ил-20, совершавший разворот для захода на посадку на аэродром Хмеймим, оказался на направлении огня сирийских средств ПВО по израильским самолетам. Особо подчеркну, что, наблюдая российский Ил-20, израильские истребители прикрылись им от зенитных ракет, продолжая маневрировать в данном районе.

В 22:03 сирийская зенитная ракета поразила более крупную и ближнюю цель – самолет Ил-20. Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начале экстренного снижения.

В 22:07 отметка российского разведывательного самолета Ил-20 исчезла с экранов радиолокационных средств. При этом израильские самолеты не ушли в свое воздушное пространство, а остались в этом же районе и продолжили дежурство в воздухе до 22:40.

В 22:29 дежурный офицер командования российской группировки в Сирии довел израильскому офицеру на командном пункте военно-воздушных сил, что российский самолет Ил-20 терпит бедствие: «Требуем увести ваши средства из данного района, так как мы задействуем спасательные средства». Израильский офицер в звании лейтенанта ответил: «Информацию принял, доведу до командования».

В 22:40 истребители F-16 ушли из данной зоны. После чего только в 22:53, то есть через 50 минут после поражения ракетой российского Ил-20, оперативный дежурный командного центра ВВС Израиля в звании полковника вышла на связь и сообщила: «Ваша информация о бедствии Ил-20 принята. Мы очистили зону. Если необходима помощь, мы готовы помочь».

Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности. Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности.

Особо подчеркну, что действия истребителей ВВС Израиля вечером 17 сентября осуществлялись в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим не только военных, но и гражданских пассажирских самолетов. Тем самым израильскими истребителями была создана прямая угроза любым пассажирским и транспортным самолетам, которые могли там оказаться в это время и стать жертвами авантюризма израильских военных.

В настоящее время на месте падения российского самолета Ил-20, в 27 километрах западнее порта Баниас, проводится поисковая операция по извлечению из воды тел погибших и обломков самолета.

Стоит отметить, поведение израильских летчиков в корне отличается от действий американской авиации в регионе. Вы знаете, что у нас действует канал коммуникации для предотвращения инцидентов воздухе, где стороны заблаговременно оповещают друг друга о планах применения авиации в различных районах Сирии. Это позволяет своевременно принять меры по исключению любых ситуаций, несущих угрозы российским и американским военнослужащим как в воздухе, так и на земле.

Российская сторона ни разу не нарушила договоренности с Израилем и не применяла развернутые в Сирии российские средства ПВО, даже несмотря на то что в ходе нанесения Израилем авиационных ударов в ряде случаев возникали моменты, которые создавали потенциальную угрозу безопасности военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

За время действия договоренностей командному центру ВВС Израиля было направлено 310 уведомлений о действиях ВКС России вблизи израильской территории. Вместе с тем израильская сторона давала уведомление лишь 25 раз – только непосредственно перед самими ударами.

В контексте конструктивного российско-израильского сотрудничества на сирийском направлении нам трудно понять, чем вызваны описанные действия Тель-Авива. Это крайне неблагодарный ответ на все то, что было сделано Российской Федерацией для Государства Израиль и израильтян в последнее время.

Напомню, что в результате операции, проведенной в юго-западной зоне деэскалации Сирии правительственными войсками при поддержке ВКС России летом этого года, были созданы условия для возобновления деятельности миротворческого контингента ООН, развернутого в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1974 года № 350.

Со 2 августа 2018 года после шестилетнего перерыва организовано патрулирование района разделения на Голанских высотах миротворческим контингентом ООН под боевым прикрытием российской военной полиции. Это позволило полностью исключить обстрелы израильской территории со стороны Голанских высот.

В настоящее время вдоль линии «Браво» выставлены шесть наблюдательных постов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, которые обеспечивают безопасность сотрудников миссии ООН.

В целях предотвращения угрозы нанесения ракетных ударов со стороны проиранских формирований Израиль обратился с просьбой об урегулировании ситуации с нахождением в районе, примыкающем к Голанским высотам, тяжелого вооружения проиранских группировок.

Россия провела консультации с Ираном, в ходе которых Тегеран уведомил, что не считает правильным нагнетание обстановки в данном районе и не имеет агрессивных намерений против Израиля.

В итоге все проиранские формирования с тяжелым вооружением при содействии российских военнослужащих были отведены от Голанских высот на безопасное для Израиля расстояние – более чем на 140 километров на восток Сирии.

Всего было отведено 1050 человек личного состава, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня и оперативно-тактических ракет, а также 145 единиц другого вооружения и военной техники.

По просьбе Израиля командование российской группировки войск в Сирии неоднократно снимало опасения израильской стороны по поводу возможной передачи так называемых «чувствительных» образцов продукции военного назначения, поставленных из России в Сирию, третьей стороне.

Израильская сторона неоднократно подчеркивала важность проводимой Минобороны России работы в данном направлении и выражала благодарность российским специалистам.

В 2016 году по настоятельной просьбе начальника генерального штаба армии обороны Израиля генерал-лейтенанта Г. Айзенкота израильской стороне передан танк «Магах-3», захваченный в 1982 году на территории Ливана, и находившийся в России. Передача танка была проведена в присутствии премьер-министра Израиля, господина Б. Нетаньяху.

Министерством обороны Российской Федерации оказано содействие в сохранении иудейских святынь и захоронений в городе Алеппо. Взаимодействие осуществлялось через президента Федерации еврейских общин России, господина А.М. Бороду. Важность этой работы была оценена министром обороны Израиля, господином А. Либерманом.

Также израильская сторона обратилась к России с просьбой об обнаружении останков израильских военнослужащих по конкретным координатам на территории Сирии. Поисковые работы были развернуты после согласования Россией вопросов по поиску останков израильских военнослужащих с сирийскими партнерами на оперативном уровне.

Специальная операция по поиску проводилась в районе ведения боевых действий на территории, подконтрольной ИГИЛ. Боевики террористических группировок внезапно атаковали российских военнослужащих, занимавшихся поисками. В ходе боя получил ранение боец российского спецподразделения. Россия готова была продолжить эту работу.

На этом фоне враждебные действия израильских ВВС, совершенные в отношении российского самолета Ил-20, выходят за рамки цивилизованного построения отношений. Представленные вам сегодня объективные данные событий 17 сентября говорят о том, что военное руководство Израиля либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров, понимавших, что их действия ведут к трагедии.

Благодарю за внимание!»

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

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