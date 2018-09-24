Заявление Сергея Шойгу об ответных мерах Минобороны России после крушения Ил-20 в Сирии

Министерство обороны

Российской Федерации





Министр обороны генерал армии Cергей Шойгу озвучил меры, которые в соответствии с поручением Президента РФ предпримет военное ведомство после катастрофы с российским Ил-20 у побережья Сирии

«17 сентября российский разведывательный самолёт Ил-20 осуществлял мониторинг наземной обстановки в провинции Идлиб. В это же время четыре израильских самолёта F-16 наносили удар по объектам в провинции Латакия.

Только за одну минуту до начала ударов представители ВВС Израиля вышли по «горячей линии» на командование российской группировки войск. При этом координаты нахождения истребителей нам не доводились.

Было сказано, что израильская авиация действует на севере Сирии. Хотя на самом деле удары наносились по объектам на западе страны. Это не позволило вывести Ил-20 в безопасное место, и он оказался на линии огня сирийских средств ПВО.

Израильские экипажи, прекрасно зная воздушную обстановку, прикрылись российским самолётом, что привело к его поражению и гибели 15 наших военнослужащих. Это вынудило нас к принятию адекватных ответных мер, направленных на повышение безопасности российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Министерство обороны примет следующие меры по наращиванию боевых возможностей сирийской системы противовоздушной обороны.

Первое. Сирийским вооружённым силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей. Обладая высокой помехозащищенностью и скорострельностью, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО.

Подчеркну, в 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине.

Второе. Командные пункты сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооружённые Силы. Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний.

Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО.

Третье. В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории. Убеждены, что реализация данных мер охладит «горячие головы» и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим.

В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой».

статью прочитали: 76 человек