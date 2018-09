#PutinAtWar: российские С-300 становятся на боевое дежурство. И не только в Сирии

Фотографии показывают российские ЗРК С-300 развернутые на позициях в Иране

Background: (Source: GoogleMaps); Left; Right: (Source: Twitter / @AlSuraEnglish).

Как показывают недавно появившиеся в социальных сетях фотоснимки, зенитно-ракетные комплексы С-300, поступившие в войска Ирана, развернуты на позициях и находятся в состоянии боевой готовности. В начале 2016 года Иран использовал свой ежегодный парад Дня армии, чтобы представить публике технику долгожданной российской системы противовоздушной обороны.

Постановка на боевое дежурство подтвердило, что Иран теперь обладает передовыми зенитными системами, купленными у России, что дает ему возможность защищаться от самолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и баллистических ракет на расстояниях до 250 километров. Эти последние события могут еще больше осложнить и без того уже напряженные отношения с Израилем, который лоббировал в Кремле отказ от поставок этой системы Ирану.

ЗРК С-300 (по номенклатуре НАТО - SA-10 Grumble) были заказаны Ираном в 2007 году, но через три года, после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1929, касающуюся ядерной программы Ирана (ограничения которой были сняты только в 2015 году), Россия отложила продажу.

В сентябре 2017 года, на выставке, посвященной очередной годовщине ирано-иракской войны, проходившей в Тегеране, Иран впервые представил свои новые ЗРК . Точный статус новой доставки оставался неясным до тех пор, пока фотографии из социальных сетей не предоставили информацию о том, как иранский режим планировал использовать комплексы.

В январе 2016 года, между Ираном и странами P5 + 1 (Китай, Франция, Германия, Россия, США, Великобритания и Европейский союз), была достигнута договоренность о прекращении ядерной программы Ирана, которая позволила снять санкции и устранила барьеры для поставки зенитно-ракетных комплексов. В апреле 2016 года, во время военного парада в Тегеране, Иран представил отдельные части комплекса ЗРК С-300, включая пусковые установки и радиолокационные станции, но прибытие полного комплекта в то время еще только ожидалось.

Доказательства развертывания

12 августа 2018 года в социальных сетях появилась фотография, в подписи под которой утверждалось, что С-300 уже находятся в боевой готовности, что эти системы были обнаружены в международном аэропорту Мешхед, в северо-восточном Иране.

#BREAKING - First images of #Iran's deployment of #Russian long range S300 anti-air complexes in Mashad International Airport.

Фотография С-300 в аэропорту Мешхед. ( Источник : Twitter / @AlSuraEnglish )

Эти фотографии подтвердили предыдущие сообщения, появившиеся в конце 2017 года. На видео, выложенном в сети в декабре 2017 года, показан конвой с российскими ракетами двигающийся в направлении Мешхеда.

Видео, предположительно показывающее С-300 на пути в Мешхед. ( Источник : Twitter / M3t4_tr0n ).

На этом видео не было достаточно данных геолокации, которые могли бы быть верифицированы, но фон в видео напоминал пейзаж пустыни вокруг города Мешхед. Кроме того, на видео четко видны представлены отдельные транспортеры и прицепы комплекса С-300 без реальных ракет. Визуальное сравнение показывает, что транспортер, который везут на бортовом грузовике, был той же моделью, что и во время парада победы в 2016 году .

Сравнение транспортного средства, показанного на видеоролике, и С-300, представленного во время военного парада. Слева, справа: ( Источник : Twitter / M3t4_tr0n) , Центр: ( Источник : Deutche Welle).

На другой фотографии, которую, вероятно, сделали те же граждане, показаны пусковые контейнеры S-300, покрытые камуфляжной сеткой.

С-300, скорее всего, часть того же конвоя. ( Источник : Twitter / M3t4_tr0n )

Пользователь Twitter, разместивший эту фотографию и видео, утверждал, что конвой двигался в сторону Мешхеда, не давая никаких ясных ориентиров. Тем не менее, недавно появившиеся фотографии подтвердили эти утверждения и показали точное местоположение развернутых ЗРК.

Международный аэропорт Мешхед

Google-поиск изображений не дал никаких повторяющихся результатов, что позволяет предположить, что фотография не была ранее опубликована и, вероятно, достоверна. Поскольку в международном аэропорту Мешхеда также имеется военная база, эти фотографии, вероятно, были оригинальными.

Ангары, видимые на фотографии слева, структуры с серыми крышами и часть взлетно-посадочной полосы позволили верифицировать что снимок сделан в международном аэропорту Мешхед. Единственное место, которое соответствует описанию, расположено в северо-западной части аэропорта, как показано на изображении ниже.





Геолокация ракет С-300, видимых на снимке. Left: (Source: Twitter / @AlSuraEnglish); Right: (Source: GoogleMaps).

Точное местоположение изображения, отображаемого на интерактивной карте, приведено ниже.

Геолокация ракет С-300, видимых на снимке. ( Источник : GoogleMaps)

При увеличении изображения на снимке видны силуэты С-300. Неясно, какое именно транспортное средство перевозило эти системы, но поднятые вертикально пусковые контейнеры являются отличительной чертой этих и других российских ЗРК. Скорее всего, это были те же самые ЗРК Алмаз-Антей S-300PMU2 Favorit, которые были замечены на военном параде в Иране.

Визуальное сравнение. Слева: ( Источник : Twitter / @AlSuraEnglish ); Внизу справа: (Источник : Deutche Welle).

Системы S-300 способны уничтожать самолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты и баллистические ракеты на дальности до 250 километров.

Ориентировочный эффективный радиус поражения систем С-300 развернутых в Мешхеде. ( Источник : GoogleMaps)

Система может использоваться для защиты от возможной бомбардировки ядерных объектов, она делает возможным раннее обнаружение приближающихся воздушных судов. Россия также поддержала позицию Ирана, настаивая на том, что ракеты являются «исключительно оборонительным» оружием и не представляют угрозы безопасности других стран, включая Израиль. Однако ключевые иранские ядерные объекты находятся вне радиуса действия С-300 развернутых в Мешхеде. Места дислокации других недавно приобретенных комплексов, на настоящий момент, неизвестны.

Карта ядерных объектов Ирана и приблизительный эффективный радиус действия ЗРК С-300 развернутых в Мешхеде. ( Источник : BBC)

Выводы

В последние годы регион Ближнего Востока и Северной Африки стал вторым по величине, после Азии, рынком вооружений для России,. Россия экспортировала С-300 в несколько разных стран, но поставки в Иран остаются одними из самых противоречивых.

Иран не только находится в прямой конфронтации с Израилем, которая только усиливается с активным участием Ирана в Сирии, но и его отношения с США более напряженные, чем в последние годы. На данный момент неясно, были ли размещены иранские С-300 в Ираке, но, судя по этим новым снимкам, они, похоже, активно развертываются на объектах внутри страны. С-300, которые в настоящее время размещены в Мешхеде, скорее всего, предназначены для защиты северо-восточного воздушного пространства Ирана, а не для защиты ядерных объектов, как указывается в его официальных заявлениях.

Лукас Андрюкайтис (Lukas Andriukaitis) является специалистом по цифровым экспертно-криминалистическим исследованиям в Лаборатории цифровой криминалистической экспертизы Атлантического совета ( @DFRLab ).





