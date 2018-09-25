Израиль: С-300 - не проблема, гораздо хуже то, что Россия объявила нам войну. Радио-электронную. Похоже, придется просить помощи у Соединенных Штатов

Sep 24, 2018 @ 16:06 Israel-Russia, Netanyahu-Trump, Russian electronic warfare, Syria





В течение двух недель Россия вооружит Сирию системами противовоздушной обороны С-300 и начнет подавлять навигацию в восточном Средиземноморье - две из трех мер, объявленных министром обороны Сергеем Шойгу в Москве в понедельник, 24 сентября, «в ответ на роль Израиля в гибели российского Ил-20» 17 сентября.

Системы управления ПВО Сирии будут существенно улучшены до уровня российских войск в стране. Но самой значительной мерой, озвученной Шойгу, было: «Россия будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, в регионах над водами Средиземного моря, граничащих с Сирией».

Российский министр подчеркнул, что если эти меры «не смогут охладить горячие головы», [он, очевидно, имел в виду Израиль.], Нам придется отвечать в соответствии со складывающейся ситуацией».

Важнейшая мера, которую он объявил, - это не вооружение Сирии, впервые, системами С-300, которые Москва придержала в прошлом по просьбе Израиля, - но подавление навигационных систем. Военные эксперты DEBKAfile отмечают, что это первый случай, когда крупнейшая мировая держава объявила радио-электронную войну какой-либо стране. Отвергнув израильскую версию «катастрофы Ила» с 15 российскими военнослужащими на борту, как лживую, Москва бросила электронную перчатку Армии обороны Израиля и вывела конфликт на гораздо более высокий уровень. Этот вызов ставит премьер-министра Биньямина Нетаньяху и начальника штаба генерал-лейтенанта Гади Эйзенкота перед тремя сложными вариантами:

До понедельника они могли бы найти выход из этой критической конфронтации с Москвой. Но сейчас уже слишком поздно. Шойгу захлопнул дверь для тихого выхода из ситуации. Тем не менее, несмотря на усилившийся риск столкновения с русскими, Израиль все равно не может отказаться от своих воздушных операций против присутствия иранцев и его марионеток в Сирии, поскольку это будет унизительным отступлением перед Ираном и «Хезболлой». Однако в будущем Армия обороны Израиля могла бы быть более осторожной и выбирать свои цели с большей осмотрительностью. Она может принять вызов Москвы на радио-электронную дуэль. В предыдущих стычках Израиль был лучше. В 1982 году израильские ВВС уничтожили российскую систему противовоздушной обороны, развернутую Россией в ливанской долине Бекаа; а в недавнее время, в 2007 году, израильские самолеты, прежде чем уничтожить иранско-северокорейский плутониевый реактор в Дейр-Эззор, активировали свою систему «Сутер», чтобы «ослепить» сирийско-российский радар, прикрывавший этот объект. С тех пор российские специалисты по радиоэлектронной борьбе искали ответы на РЭБ мероприятия Израиля, но им было трудно угнаться за нашими постоянными достижениями. Однако в этот раз ситуация может быть иной. DEBKAfile сообщает, что сегодняшний российский вызов может сильно превосходить возможности ВВС и ВМС Израиля. При том что в прошлом, они успешно справлялись со своими РЭБ-противниками на небольших объектах, сегодня они видят, как министр обороны России обрисовывает огромную территорию - на многие сотни километров, охватывающую Сирию и восточное Средиземноморье, как новый вызов. Израилю не хватает опыта работы в таких масштабах радио-электронной борьбы. АоИ гораздо меньше беспокоится о предстоящей поставке ракетных систем С-300 в армию Башара Асада. В течение многих лет АоИ практикует борьбу с этими батареями ПВО. Но для того, чтобы пойти против массированного подавления русскими электронных систем во всем восточном Средиземноморье, Израилю, возможно, придется обратиться за помощью к Соединенным Штатам. Этот вопрос может быть поднят, когда Нетаньяху встретится с президентом Дональдом Трампом в среду, 26 сентября, в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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