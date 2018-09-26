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Лояльных режиму ОРДЛО слишком много в ''красной зоне''. И они безнаказанны

Даниил Довбун

Волонтер и переговорщик АТО

24 сентября 2018

Передовая. В этот доме (одном из многих пустующих) временно "расположилась" разведка. На следующие сутки дом накрыло минометным обстрелом.

Лояльных режиму ОРДЛО слишком много в ''красной зоне''. И они безнаказанны

Знаешь чем координально отличается ситуация в ОРДЛО с демократической Украиной? Попробуй там просто намекнуть военному продать патроны 5,45 или 7,62. В течение суток потеряешься где-то в подвалах МГБ, перед этим рассказав, где прячешь автомат. А у нас такие "дельцы" вполне комфортно себя чувствуют.

Вполне комфортно себя чувствуют те, кто с автоматами стояли на блок-постах оккупированных населенных пунктов. Спокойно пересекают границу с ОРДЛО. И могут в лицо послать тебя нах*й. В "красной зоне" ООС.

Из ОРДЛО люди нелояльные их режиму бегут или сидят тихо. На контролируемой территории Украины людей лояльных ОРДЛО всё больше. В "красной зоне".

Я тут время от времени слышу заявления некоторых "стратегов", что у нас уже такая мощная армия, что может спокойно взять Донецк и Луганск. Мол только дайте команду. Но если сейчас ситуация обострится, ВСУ понесёт страшные потери.

Помнишь про фото дома, в котором расположилась разведка? О том, что они там, знали только местные. А знаешь, кто мне первым рассказал о том, что "в этом доме были разведчики"? Местный житель. Сосед. У которого только стекла вылетели в доме. Потому что мины прицельно падали на разведку. А знаешь откуда он узнал, что эти военные были разведчики? Они сами ему сказали в первый день знакомства.

Так вот, если ситуация сейчас крайне обострится, такие вот "соседи" и те вот "покупатели" патронов будут очень хорошим корректировщиками. Против ВСУ. И ты хоть каждому военному выдай по "Джавелину". Их просто накроет минами или "градом". Точечно. Прицельно. Потому что даже глубинная разведка "палится" и в магазинах в "красной зоне", и на дорогах. Потому что лояльных режиму ОРДЛО слишком много здесь. И они чувствуют себя безнаказанными.

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теги: Украина  
   
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