Премьер-министр Израиля надеется сорвать поставку Россией комплексов С-300 Сирии

Во время поездки в США Нетаньяху надеется воспрепятствовать передаче Москвой передовой системы противовоздушной обороны Сирии

26.09.2018 Ali H. M.Abo Rezeg Tel Aviv

By Osama al-Ghassani JERUSALEM

Как пишут израильские СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, во время его предстоящего визита в США, попытается не дать России предоставить Сирии систему противовоздушной обороны С-300.

Планируется, что Нетаньяху примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая в настоящее время проводится в Нью-Йорке.

В понедельник израильский Канал 2 сообщил, что Нетаньяху попытается убедить президента США Дональда Трампа предложить президенту России Владимиру Путину «дипломатическую инициативу» в обмен на то, чтобы последний отказался от передачи системы С-300 Сирии.

На прошлой неделе несколько израильских F-16 вторглись в воздушное пространство Сирии, чтобы нанести удары по военным объектам в северо-западной провинции Сирии - Латакия.

Когда сирийская система ПВО С-200 (российского производства) ответила на атаку, зенитным огнем был поражен российский самолет Ил-20, при этом погибли все 15 военнослужащих находившиеся на борту.

Несколько дней спустя Москва, обвинив Израиль в использовании российского самолета в качестве прикрытия от сирийской системы ПВО, объявила о своем решении предоставить Дамаску усовершенствованную систему противовоздушной обороны С-300.

Канал 2 не представил подробностей относительно предлагаемой «дипломатической инициативы» Нетаньяху, но сообщил, что премьер-министр надеется вернуться из Нью-Йорка «с гарантией того, что израильские военно-воздушные силы будут иметь свободу действовать в воздушном пространстве Сирии».

Израильский Канал 10, тем временем, процитировал неназванного израильского чиновника, сказавшего, что ситуация с Россией представляет собой «серьезный кризис».

Телекомпания продолжила сообщение о том, что собравшийся во вторник был Кабинет Безопасности Израиля - при участии Нетаньяху - обсудил этот скандал с Москвой.

После заседания, как сообщается, кабинет поручил израильской армии продолжить операции в Сирии.

Как сообщается, на совещании также обсуждались последствия решения России предоставить Сирии систему С-300, поставка которой ожидается в течение двух недель.

В своём заявлении, министр обороны России Сергей Шойгу, сказал, что система «значительно» укрепит возможности ПВО Сирийского режима.

По словам российских официальных лиц, С-300 может поражать цели на расстоянии до 250 километров и уничтожать несколько целей одновременно.

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