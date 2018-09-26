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опубликовано редакцией на Переводике 26.09.18 20:52
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Премьер-министр Израиля надеется сорвать поставку Россией комплексов С-300 Сирии

Во время поездки в США Нетаньяху надеется  воспрепятствовать передаче Москвой передовой системы  противовоздушной обороны Сирии

26.09.2018  Ali H. M.Abo Rezeg Tel Aviv   

Israeli PM hopes to derail Russia-Syria S-300 deal

By Osama al-Ghassani  JERUSALEM

Как пишут израильские  СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, во время его предстоящего визита в США,  попытается не дать России предоставить Сирии систему противовоздушной обороны С-300.

Планируется, что Нетаньяху примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая в настоящее время проводится в Нью-Йорке.  

В понедельник израильский  Канал 2 сообщил, что Нетаньяху попытается убедить президента США Дональда Трампа предложить президенту России Владимиру Путину «дипломатическую инициативу» в обмен на то, чтобы  последний отказался от передачи системы С-300 Сирии.

На прошлой неделе несколько израильских F-16 вторглись в воздушное пространство Сирии, чтобы  нанести удары по военным объектам в северо-западной провинции Сирии - Латакия.

Когда сирийская система ПВО С-200 (российского производства) ответила  на атаку, зенитным огнем был поражен российский самолет Ил-20, при  этом погибли все 15 военнослужащих находившиеся на борту.

Несколько дней спустя Москва, обвинив Израиль в использовании российского самолета в качестве прикрытия  от сирийской системы ПВО, объявила о своем решении предоставить Дамаску усовершенствованную систему противовоздушной обороны С-300.

Канал 2 не представил подробностей относительно предлагаемой «дипломатической инициативы» Нетаньяху, но сообщил, что премьер-министр надеется вернуться из Нью-Йорка «с гарантией того, что израильские военно-воздушные силы будут иметь свободу действовать в воздушном пространстве Сирии».

Израильский  Канал 10, тем временем, процитировал неназванного израильского чиновника, сказавшего, что ситуация с Россией представляет собой «серьезный кризис».

Телекомпания продолжила сообщение о том, что  собравшийся во вторник был Кабинет Безопасности Израиля - при участии Нетаньяху - обсудил  этот скандал с Москвой.

После заседания, как сообщается, кабинет поручил израильской армии продолжить операции в Сирии.

Как сообщается, на совещании также обсуждались последствия решения России предоставить Сирии систему С-300, поставка которой ожидается в течение двух недель.

В  своём  заявлении, министр обороны России Сергей Шойгу,  сказал, что система «значительно» укрепит возможности ПВО Сирийского режима.

По словам российских официальных лиц, С-300 может поражать цели   на расстоянии до 250 километров и уничтожать несколько целей одновременно.

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теги: Израиль  
   
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