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Иранские СМИ обрушились с критикой на Россию

Россия и Саудовская Аравия стараются занять нишу Ирана на нефтяном рынке

19.09.2018  Muhammet Kurşun,Cambulat Alizade Tahran   

Иранские СМИ обрушились с критикой на Россию

ТЕГЕРАН

Иранские СМИ резко отреагировали на утверждения о том, что нишу Ирана на мировом рынке нефти, которой Тегеран лишится в результате американских санкций, займут Россия и Саудовская Аравия.

Иранские газеты публикуют материалы с заголовками «Россия – друг на словах», «Путин готов сделать все ради собственной выгоды», «Игры русских вокруг нефти», «Россия обманула Иран», «Россия - и союзник, и соперник», в которых обвиняют Москву в сотрудничестве с Саудовской Аравией и США против Ирана.

Заявление иранского представителя в ОПЕК Хусейна Казымпура Эрдебили о том, что Россия и Саудовская Аравия под предлогом сбалансирования рынка стараются занять нишу Ирана на нефтяном рынке, вызвало большой ажиотаж в Тегеране.

«Россия не впервые наносит ущерб интересам Ирана. Москва еще раз доказала, что при каждом удобном случае в первую очередь думает только о своей выгоде. Путин сделает все ради собственных интересов, и он идет на союз с Вашингтоном», - пишет иранская газета «Афтаб Йезд».

Иранская экономическая газета «Иктисад» опубликовала статью «Страны, которые нацелились на долю Ирана на нефтяном рынке». «Антииранский треугольник реален как никогда. США планируют вместе с Россией и Саудовской Аравией вытеснить Иран с нефтяного рынка», - говорится в материале.

Иранская газета «Иттиалат» приводит слова депутата парламента Ирана Бахруза Нимети. «Я не понимаю намерений министра энергетики России Александра Новака. Но русские всегда ждали удобного случая, чтобы использовать его для своей выгоды», - цитирует депутата газета.

На прошлой неделе министр энергетики США Рик Перри встретился с коллегами из России и Саудовской Аравии. На встрече Перри предложил Эр-Рияду и Москве занять нишу Ирана на мировом рынке нефти после введения второго этапа американских санкций.

Иранские СМИ утверждают, что Москва и Эр-Рияд приняли это предложение.

Второй этап американских санкций оказал на Иран влияние еще до вступления в силу, и с апреля экспорт иранской нефти сократился на 28 процентов.

Пятого ноября вступит в силу второй пакет американских санкций, нацеленный на экспорт иранской нефти и нефтепродуктов.

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теги: Иран  
   
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