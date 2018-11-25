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Мрии Израиля

PUTIN TO ISRAEL, U.S.: LOOSEN SANCTIONS IN EXCHANGE FOR IRAN LEAVING SYRIA

Путин Израилю и Соединенным Штатам: ослабление санкций в обмен на то что Иран покинет Сирию

«Мы продолжаем наши переговоры, чтобы достичь политического решения в Сирии»

BY MAARIV ONLINE    NOVEMBER 20, 2018 


Во время церемонии, посвященной 37-й годовщине Исламской революции, Тегеран, февраль 2016 года:  мужчина держит гигантский флаг, составленный из флагов Ирана, Палестины, Сирии и Хизбаллы (photo credit: RAHEB HOMAVANDI/REUTERS)

Россия предложила Израилю и Соединенным Штатам сделку  - вывод Ирана из Сирии в обмен на ослабление американских санкций, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании Комитета по иностранным делам и безопасности Кнессета в понедельник, сообщает Channel 10 News. По словам депутата Кнессета, присутствовавшего на встрече,  предложение было сделано президентом России Владимиром Путиным.

Нетаньяху встретился  с Путиным в Париже, на прошлой неделе, во время церемоний, посвященных столетию перемирия, которое  положило конец Первой мировой войне, но неясно, сделал ли это предложение Путин именно там. После встречи Нетаньяху сказал, что «разговор с Путиным был хорошим, продуктивным и очень важным. [Сейчас] Нет смысла вдаваться в подробности».

Депутат Кнессета сообщил, что Нетаньяху  рассказал на встрече, что русские и американцы обсуждают вопрос о сдерживании влияния Ирана в Сирии и в  последний раз этот вопрос обсуждался 8 ноября в Вене.

Согласно докладу, в начале месяца Нетаяху встретился с американским посланником в Сирии  Джимом Джеффри и обсудил с ним этот вопрос. Депутаты Кнессета задали вопрос Нетаньяху -  выразил ли Израиль свою позицию по этому предложению, и он ответил, что на данном этапе официальной позиции у  Израиля нет.

«Мы продолжаем наши переговоры, чтобы достичь политического решения в Сирии», - сказал один из высокопоставленных чиновников Госдепартамента США Каналу 10. «Мы не будем вдаваться в подробности о содержании этих дипломатических бесед».


статью прочитали: 838 человек

   
теги: Израиль  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 24.11.2018 06:08:23
Возможно, это истинная Правда, ребята.

...Биби позарез нужны успехи.

У него в последнее время провал за провалом.
Давние обвинительные инсинуации по поводу, якобы, его некоторой коррумпированности. Какая таки чушь, ей богу...

Путин отказывается брать трубку, не желая говорить с Биби.
Песков в свойственной ему хитрообразной манере на звонки отвечает, что шеф занят и велит передать прошение секретарше. Если она, Антонина Петровна, будет свободна.
То есть, на днях.

Несмотря на серьезные успехи во внутренней политике, выразившиеся в изгнании Либермана, внезапно оказавшегося главой довольно влиятельной партии (что явилось полной неожиданностью), Биби чувствует некоторый дискомфорт.

Какие-то неустановленные хулиганы произвели массированный налет посредством обрезков ржавых водопроводных труб типа "Кассад" и древних, как дерьмо динозавра, снарядов "Катюш" обр. 1943 года. Ущерб , конечно ничтожный.
Но некоторые связали этот акт с происками врагов Биби.
Я лично убежден, что Либерман в этом не замешан. Глупость это.

И тут на Биби обрушился настоящий успех


Короче, в Париже, Биби удалось таки, на бегу, догнав Путина, перекинуться с ним парой слов.
... В ходе продолжительной беседы между "привет-привет- как здоровье- хорошо- ну бывай", Путин пал на колени и предложил Биби обмен на ослабление санкций США выгнать Иран из Сирии.

Биби подумал часок- другой, почесал репу и, нехотя согласился.

...Об этой сокрушительной победе Биби доложил на закрытом заседании комитета Кнессета.

Известный своей кристальной неполживостью Десятый новостной канал тут же доложил об этой секретной победе народу Израиля.

Народ Израиля немедленно приступил к ликованию и прославлению Великого Биби.

Иран собрал манатки и, рыдая, уполз из Сирии.

Как-то так.

PS: Конечно, это только мое мнение, могущее не совпадать с Реальностью. Да.

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