Мрии Израиля

Путин Израилю и Соединенным Штатам: ослабление санкций в обмен на то что Иран покинет Сирию

«Мы продолжаем наши переговоры, чтобы достичь политического решения в Сирии»

BY MAARIV ONLINE NOVEMBER 20, 2018





Во время церемонии, посвященной 37-й годовщине Исламской революции, Тегеран, февраль 2016 года: мужчина держит гигантский флаг, составленный из флагов Ирана, Палестины, Сирии и Хизбаллы (photo credit: RAHEB HOMAVANDI/REUTERS)

Россия предложила Израилю и Соединенным Штатам сделку - вывод Ирана из Сирии в обмен на ослабление американских санкций, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании Комитета по иностранным делам и безопасности Кнессета в понедельник, сообщает Channel 10 News. По словам депутата Кнессета, присутствовавшего на встрече, предложение было сделано президентом России Владимиром Путиным.

Нетаньяху встретился с Путиным в Париже, на прошлой неделе, во время церемоний, посвященных столетию перемирия, которое положило конец Первой мировой войне, но неясно, сделал ли это предложение Путин именно там. После встречи Нетаньяху сказал, что «разговор с Путиным был хорошим, продуктивным и очень важным. [Сейчас] Нет смысла вдаваться в подробности».

Депутат Кнессета сообщил, что Нетаньяху рассказал на встрече, что русские и американцы обсуждают вопрос о сдерживании влияния Ирана в Сирии и в последний раз этот вопрос обсуждался 8 ноября в Вене.

Согласно докладу, в начале месяца Нетаяху встретился с американским посланником в Сирии Джимом Джеффри и обсудил с ним этот вопрос. Депутаты Кнессета задали вопрос Нетаньяху - выразил ли Израиль свою позицию по этому предложению, и он ответил, что на данном этапе официальной позиции у Израиля нет.

«Мы продолжаем наши переговоры, чтобы достичь политического решения в Сирии», - сказал один из высокопоставленных чиновников Госдепартамента США Каналу 10. «Мы не будем вдаваться в подробности о содержании этих дипломатических бесед».

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