опубликовано редакцией на Переводике 21.11.18 20:29 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;

"THE RUSSIANS ARE COMING – AUSSIE-STYLE" Канада - 13 ноября 2018 г. Русские идут – Австралийский стиль

Куктаун, Австралия, находится примерно в 6 650 километрах от России. Вы можете себе представить, что это так безопасно от вторжения России как нигде на земном шаре. Но, как я узнал на этой неделе, его жители не всегда были в этом уверены. Я думал, что стоит поделиться этой историей. Куктаун построен рядом с местом, где капитан Джеймс Кук остановил свой корабль для ремонта в 1770 году. По-видимому, у Кука были достаточно неплохие отношения с русскими, и он отправлял свои посылки домой в Англию через Россию, поскольку это был самый быстрый маршрут. Однако спустя сто лет после его прибытия англо-российские отношения были не такими хорошими. В 1801 году император Павел приказал своей армии вторгнуться в Индию через Центральную Азию. После убийства Павла его преемник Александр I отменил операцию, которая в любом случае почти наверняка была обречена на провал по логистическим причинам. Но к середине 1870-х годов российские успехи в Центральной Азии убедили британцев, что русские могут повторить то же самое. Чтобы предотвратить эту возможность, в 1878 году англичане вторглись в Афганистан, спровоцировав вторую афганскую войну. Британская русофобия, которая была уже высокой из-за Крымской войны 1853-1856 годов, теперь поднялась еще выше. Страх перед русской атакой распространился по всей Британской империи. Австралийский историк Джон МакНейр отмечает, что жители северного австралийского штата Квинсленд боялись, что Россия «хочет присоединить части Новой Гвинеи». «В то время британское недоверие к русским замыслам было наследием», - говорит он. В начале 1880-х годов в Квинсленде побывал российский клипер, а Брисбенский вечерний смотритель выразил «тревогу о том, что россияне, похоже, слишком хорошо знакомы с колонией ». Опасаясь нападения России, 10 апреля 1885 года муниципальный совет Куктауна принял предложение о том, что« сообщение будет отправлено государственному секретарю в Брисбен с просьбой предоставить оружие, боеприпасы и компетентное должностное лицо, чтобы взять на себя ответственность против угрозы Русского вторжения ". Государственному секретарю, Самюэлю Гриффиту, потребовалось довольно много времени ответить, но через два года он отправил в Куктаун пушку, три пушечные ядра, две винтовки и «запрошенное компетентное должностное лицо». Пушка все еще там, но русские так и не пришли. К сожалению, не кажется, что понимание жителей Куктауна реалий России значительно улучшилось с 1885 года. В ноябре 2014 года в статье газеты The Australian было написано, что: С советскими военными кораблями в Коралловом море вчера и направляясь на юг сегодня, нынешний мэр [Куктауна] Питер Скотт вспомнил роль упущенного из виду города как северного оплота против российской угрозы. ... Нынешний мэр вчера раздумывал над сообщениями о том, что советские корабли могут находиться всего в 400 км от австралийских вод. «Я думаю, что они могут оказаться вне пределов досягаемости пушки», - сказал Скотт. Ах, эти Советские корабли! Все еще там, контролируют Коралловое море. Возможно, это корабли-призраки, как в «Пиратах Карибского моря». Приятно знать, что Австралия готова и ждет их. статью прочитали: 31017 человек Комментарии