Встречайте супер «оружие» армии России, которое может уничтожить город





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2S4 не имеет аналога в армии Запада. Это связано с тем, что его главная задача – уничтожение неподвижных, укрепленных опорных пунктов с помощью своих мощных снарядов – обычно выполняется авиаударами с использованием высокоточных военных снаряжений, таких как JDAMs

К сожалению, эти практические характеристики также сделали возможным использование миномета М240 в длительных и неизбирательных бомбардировках гражданских объектов.

Самоходные тяжелые минометные машины являются повсеместными в современных механизированных армиях. Эти транспортные средства, установленные на легких бронемашинах и размещенные в распоряжении командиров батальонов, могут доставлять тяжелые и быстро реагирующие косвенные бомбардировки снарядами в 120 мм. По сравнению с самоходными гаубицами такого же калибра, минометы легче, но имеют значительно более короткий диапазон.

(Впервые появилось несколько лет назад.)

Армия Соединенных Штатов монтирует 120-миллиметровые минометы на колесные Strykers (M1129) и M113 гусеничные машины (обозначенные M1064). Россия выставляет свои собственные 120-миллиметровые самоходные транспортные средства, 2S9 NONA.

Но она также уникально выставляет гигантские 240-миллиметровые минометы на своих минометных машинах 2S4 Тюльпан (Тюльпан) – на сегодняшний день самая крупная используемая минометная система. И под «использованием», я имею в виду в бою.

Зачем применять такой крупный снаряд с таким относительно небольшим расстоянием?

Посмотрим на историю, чтобы найти ответы.

Первый ответ: уничтожить крепости и усилить оборонительные позиции. Израильские укрепления на Голанских высотах и Суэцком канале, укрепленные пещеры в Афганистане и аэропорты, защищаемые Украинской армией, в тот или иной момент были поражены минометами M240.

Второй ответ: уничтожить города. Жилые здания в Грозном, Бейруте и Хомсе не разрушали сами себя.

В этой статье будет рассмотрена как машина, так и ее основное оружие.

Тридцатитонный 2S4 соединяет тяжелый миномет M240 с гусеничным шасси, используемым во многих других системах самоходных вооружений. Экипаж из девяти (четыре оператора транспортного средства и пять стрелков) защищены броней – достаточная защита от стрелкового оружия и шрапнели.

Хотя ужасающий ствол M240 направлен вперед при движении машины, при поворачивании базисная плита миномета оборачивается через заднюю часть транспортного средства к основанию, чтобы ствол указывал вверх и далеко. Каждый выстрел делает машину похожей на гигантский колокол.

В отличие от большинства минометов, M240 – это заряжающийся с казенной части миномёт.

Он может стрелять массивными 221-фунтовыми взрывными снарядами F864 – каждый 1,5 метра в длину и сопоставимый по весу с небольшими воздушными бомбами – стреляет по цели свыше девяти километров. С активно-реактивными снарядами диапазон может увеличиться до двадцати километров. Тем не менее, скорость стрельбы M240 составляет всего один выстрел в минуту.

В отличие от выстрела из гаубицы, минометные выстрелы опускаются вниз по почти вертикальной траектории и поэтому эффективны для стрельбы по стенам укреплений, в пещерные устья, на дальние стороны гор и крыш зданий.

Для этих целей миномет M240 может открывать огонь различными специальными снарядами. Бетонобойные снаряды предназначены для разрушения бункеров, в то время как зажигательные снаряды Сайда поджигают здания. Также существует ядерный снаряд 3B11. 2S4 был размещен в высокоуровневых атомно-артиллерийских отрядах во время «холодной войны».

В последнее время сирийские буксируемые минометы M240 были обнаружены, применяющими кассетные боеприпасы в действии в первый раз. Разгоняемая ракетным ускорителем 3O8 «Нерпа», которая разместила четырнадцать парашютных суббоеприпасов, была обнаружена, когда поразила школу в учебный год в пригороде Дамаска.

2S4 также может стрелять 276-фунтовыми снарядами Смельчак, которые управляется отдельным лазерным указателем. Подробные отчеты о бое в Афганистане описывают использование Смельчака, чтобы сбрасывать снаряды точно над крепостными стенами и в укрепленные пещерные входы. Снаряды предоставляют значительная способность достигать целей после одной или двух пристрелок, хотя система целенаведения требует оптимальных атмосферных условий.

Сирийская армия в настоящее время использует буксируемые минометы М240 в своих осадах удерживаемых повстанцами городов. Доклады о его использовании при неизбирательной бомбардировке Хомса получили широкое внимание средств массовой информации в 2012 году. (Утверждения о том, что использовались транспортные средства 2S4, оказались неточными.) Ранее минометы также получили дурную славу за убийство сотен в бомбардировках Бейрута в 1980-х годах – снаряды, достаточно мощные, чтобы пробивать крыши конкретных укрытий.

Египет, как полагают, сохраняет буксируемые М240.

В России есть только один активный батальон из восьми 2S4 на службе, с более чем четырьмя сотнями в запасе. В 2000 году Тюльпаны сыграли заметную роль в осаде Грозного во второй Чеченской войне, систематически «выравнивая» город издалека по словам одного аналитика. Сообщалось, что 127 целей уничтожены с помощью снарядов с лазерным наведением. Вся вместе российская армия утверждает, что в Грозном убито 1500 сепаратистских бойцов, которые, как полагают, убили в шестнадцать раз больше гражданских лиц.

В отличие от других российских артиллерийских систем, 2S4 не был экспортирован в рамках Варшавского договора, за исключением небольшого количества машин, недолго служащих в чешской армии.

Однако, как ни странно, 2S4 были замечены в Украине в июле 2014 года беспилотными самолетами. Похоже, что в русской армии вы можете взять с собой свои осадные минометы, когда вы идете добровольцем за границу! Сообщается, что, по крайней мере, четыре миномета используются в поддержку российских сепаратистов.

Тюльпаны зарекомендовали себя в осадах двух опорных пунктов, проведенных силами украинской армии в 2014 году, в аэропортах Луганска и Донецка. В обоих случаях их бомбардировки разрушили терминалы аэропорта, принуждая защитников отступить с позиций, которые они удерживали в течение нескольких месяцев. Министр обороны Украины Валерий Гелетей даже изначально заявил в сентябре, что 2S4 ударил в аэропорт Луганск тактическим ядерным оружием. Позже он утверждал, что он имел в виду способность транспортного средства размещать ядерные снаряды.

Моя статья из двух частей о боевом применении миномета M240 охватывает дополнительные сведения об использовании оружия, начиная от 1973 года Войны Судного дня и до настоящего времени.

2S4 не имеет аналога в армии Запада. Это связано с тем, что его главная задача - уничтожение неподвижных, укрепленных опорных пунктов с помощью своих мощных снарядов – обычно выполняются авиаударами с использованием высокоточных военных снаряжений, таких как JDAMs. Разумеется, преимуществами наземной системы являются непрерывный огонь в течение долгого времени и способность работать, когда воздушная мощность недоступна

к сожалению, эти практические характеристики также сделали возможным использование миномета М240 в длительных и неизбирательных бомбардировках гражданских объектов.

По словам журналиста Пола Конроя, присутствовавшего при осаде Хомса: «Я лежал там и слушал, как залпы трех этих минометов запускались за один раз, 18 часов в день, в течение пяти дней».

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