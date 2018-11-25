навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
25.11.18   Редакция

Российский флот объявил о ракетных стрельбах у Лофотенских островов

(0)
 
25.11.18  

Нефтяная лихорадка в США – температурит Россия

(0)
 
24.11.18  

Китайская черная магия Гу

(0)
 
24.11.18   Редакция

Можно ли сделать так чтобы американские, китайские и российские боевые самолеты обменивались данными?

(0)
 
23.11.18   Редакция

Топ должностных лиц России: супероружие Путина, которое никогда не видел Запад (Russian TV)

(0)

последние за вчера, 25.11.18  
 
05:01  

Китайская черная магия Гу

(0)
 
04:55   Редакция

Можно ли сделать так чтобы американские, китайские и российские боевые самолеты обменивались данными?

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 22.11.18 05:03
скаут: Игорь Львович;
   
 

Ветераны ЧВК бросили вызов Путину и Пригожину

Скандал с международным иском "добровольцев" ЧВК в отношении российских властей - еще один признак ослабления режима Путина, пишет Константин Эггерт.

   

Евгений Пригожин (слева) и Владимир Путин

Евгений Пригожин (слева) и Владимир Путин

Крылатый каламбур "Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!" настолько часто употребляется в путинской России, что его острота притупилась. Но от этого он не перестал быть точным. Последнее подтверждение того, что "в каждой шутке есть доля шутки", - заявление делегатов Всероссийского офицерского собрания о намерении обратиться в Международный уголовный суд от имени тех, кто служил в частных военных и охранных компаниях (ЧВОК или ЧВК), с иском против организаторов этих компаний и тех, кто им содействует, - читайте "против российских властей".

"Туристы" из ЧВК и "черный нал"

"ЧВК. Гибель армии - #НасТутНет". Так необычно и провокационно называлась тема собрания, которое прошло в Москве. Если свести его суть к главной мысли, то она настолько же проста, насколько и логична: участники ЧВК требуют легализации их статуса и государственных льгот, потому что (не без основания) считают, что, в подавляющем большинстве случаев, они выполняют государственные задачи.

Сейчас ситуация парадоксальная: тысячи так называемых "добровольцев" воюют в Сирии, Центральноафриканской республике (ЦАР), других странах, участвуют в российско-украинской войне на территории Донбасса и получают за это деньги.  Но официально они, как простые граждане, живут где-нибудь в Перми или Партизанске, а если и выезжают за границу, то сугубо как туристы. Если же вдруг государственные органы официально "узнают", что это за туризм на самом деле, то "добровольцев" обязаны посадить - наемничество запрещено законодательством РФ.

Российские наемники хотят того же легального статуса, который есть у бойцов американских ЧВК (таких как Academi, бывший Blackwater), работающих на государственные ведомства - Минобороны и ЦРУ. Они мечтают о контрактах, страховках, выплатах за ранения, а не о "налике в конвертике". Кроме того, они, видимо, подозревают, что владельцы русских частных военно-охранных компаний (ЧВОК) платят им лишь малую толику того, что сами получают от главного работодателя - Кремля и дружественных ему бизнес-структур.

Обращение в Международный уголовный суд - сигнал "туристов" Путину: "Либо Россия нас признает официально, либо будет скандал".

Тайная война с Украиной может стать явной - в суде

Если наемники действительно наймут адвокатов и станут продвигать свой иск с максимальной публичностью, то, скажем, расследование уничтожения малазийского "Боинга" в небе над Донбассом дополнится такими разоблачениями, которые могут сильно его ускорить и углубить.

Парадокс ситуации заключается в том, что признать ЧВК официально российский режим активно не хочет. Это значило бы нанести мощный удар по концепции гибридной войны и разнообразным вариациями на тему "ихтамнет" - в тех же Украине, Сирии и ЦАР. Ведь наемничество в России перестало быть уделом одиночек, идейных романтиков и (или) психопатов, отправлявшихся в девяностые годы воевать на Балканах за сербских "братушек". Судя по той информации, которая стала достоянием гласности в последние годы, "добровольцев" сегодня вербуют тысячами, погибают они десятками, если не сотнями.

ЧВК - гигантская черная дыра черного нала, который, в конечном счете, расходуется не только на поддержку горе-воинов Асада или разного рода захарченок-плотницких в Донецке и Луганске, но, судя по всему, и на защиту конкретных бизнес-интересов конкретных - и очень близких - друзей Кремля. В СМИ не раз упоминалось, например, имя так называемого "кремлевского повара", бизнесмена Евгения Пригожина. В России не только недра, но даже вооруженное насилие приватизировано Кремлем. Скандал с наемниками - лишнее тому доказательство.

Урок истории Франции для Кремля

В этой истории интересно еще и вот что. Большинство тех, кто воюет в ЧВК - бывшие офицеры, носители просоветских, имперских, ультрапатриотических убеждений. Это, по идее, сторонники политики Путина и самого президента РФ. Более того, в силу бывшей и нынешней профессии, они люди максимально непубличные. То, что они фактически выдвинули Кремлю ультиматум, - событие исключительное.

Профессиональные "солдаты удачи" - это вам не московские интеллигенты с белыми ленточками и хипстеры с прикольными плакатами. Это - сила, которая хочет и может взять свое. Если понадобится - с использованием профессиональных навыков. И если они вышли на символическую площадь, то значит, что-то в российском государстве идет совсем не так, как хотелось бы нынешнему режиму.

В пятидесятые годы во Франции была создана Organisation de l'armée secrete (OAS) - "Секретная вооруженная организация". Ее костяк составили ветераны войны в Алжире, боровшиеся против предоставления ему независимости. Они действовали как в Алжире, так и на территории метрополии, убивали сторонников независимости Алжира, взрывали поезда и штаб-квартиры неугодных им организаций.

Кульминацией их борьбы, завершившейся полным разгромом этой организации, стало покушение на президента Шарля де Голля в парижском пригороде Кламар 22 августа 1962 года. Эти события легли в основу ставшего классикой среди триллеров романа Фредерика Форсайта "День шакала". Я понимаю, что Франция шестьдесят лет назад отличается от сегодняшней России, что Донбасс - не Алжир, и что история вообще не повторяется.  Но заявления "добровольцев" ЧВК все же заставили меня разыскать книгу в моей библиотеке. На всякий случай. Надеюсь, что перечитывать ее не придется.


Константин ЭггертАвтор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW.


Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.


статью прочитали: 3109 человек

   
теги: Россия  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 23.11.2018 06:16:42
Писания широко известного паскудника Эггерта просто сочатся его влажными мечтишками.
В опусе Костя совместил "себя и трепетную лань", мечтанув, что носители "ультраимперских, патриотических взглядов...сторонники Путина" всенепременно захотят забороть "режым" посредством покушений на Путина и организации серий терактов - взрывов поездов и офисов разных организаций.
Костя не поленился подсказать , что пример надо брать с французской ОАС шестидесятых годов. На всякий случай.

...Рискну предположить, что никакого обращения в Международный уголовный суд не будет. С вожделенным для эггертов выворачиванием наизнанку всяких закрытых "тайн кремлевского двора".
Очень уж уязвимы позиции "делегатов". Я бы сказал -ну очень...
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 23.11.2018 06:32:48
По факту такое "обращение" в МУС , в юрисдикцию которого Россия не входит (и решениями коего можно подтереться)является обычным шантажом. "Вот ка-а-к вскроем усю подноготную..."
Сядут раньше, чем даже попытаются вскрыть.

Разочарован тупорылостью Шабаева. Так подставить людей...
Впрочем, ему всегда подходил девиз "Слабоумие и Отвага!"
Сейчас осталось одно слабоумие...
Цитировать Имя
Инна, 25.11.2018 00:21:42
Эти новости про "ветеранов" и Вагнера не перестают радовать полит-"креативом".

"Российские наемники хотят того же легального статуса, который есть у бойцов американских ЧВК (таких как Academi, бывший Blackwater), работающих на государственные ведомства - Минобороны и ЦРУ. " ---- Если этим людям так хочется работать на государственные ведомства, то для этого существует служба по контракту.

МУС - это организация, существование которой не признано Россией. Соответственно, этот суд не может судить Россию или ее граждан. И России поплевать с высокой колокольни на иски в подобные структуры.

Отдельный момент - это "логика" этих людей, которые собираются подать в международный суд на тех, кто их отправил куда-то там воевать за деньги, как они утверждают, и при этом требуют, чтобы Россия предоставила им "легальный статус". Им никогда не приходило в голову, что согласие на работу в нелегальной организации могло создать для них проблемы? То есть они нарушили российские законы, но обвиняют при этом Россию как государство, и одновременно требуют от России легализации этих организаций.

Полное впечатление, что эти люди из психиатрического заведения сбежали.
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 25.11.2018 17:57:07
Инна,

Вот и я не очень понимаю, как люди, находящиеся под очень серьезной статьей УК, вдруг решают обратиться с жалобой на государство, которое их не посадило, в МУС.

Выглядит полной шизой.

Или расчетливой провокацией хозяев "Всероссийского офицерского собрания". Этим важен медийный шум.

Судьбы людей, поведшихся на их "благородные" речи, им не интересны. Пропадут ведь мужики. Надеюсь, им растолкуют ситуацию и проблемы будут так или иначе урегулированы.

Я давно не верю в девственность главнюков таких организаций с громкими названиями...

Налюбовался на окружение Стрелкова-Гиркина. Мутные авантюристы с невесть откуда появившимися офицерскими погонами и самодельными крестами на грудях.

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 