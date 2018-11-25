«Если кто и подскажет Путину, как решить конфликт на Украине, то это Лукашенко»

Канадский аналитик Ирвин Студин — о способе решения конфликта между Россией и Украиной и роли Минска в миротворческом процессе.

Ян АВСЕЮШКИН / 21.11.2018

В Минске прошла презентация книги «Россия: стратегия, политика и управление».

Книгу представил ее автор канадский политолог, президент Института вопросов XXI века и издатель журнала Global Brief Ирвин Студин. Организатором выступила инициатива «Минский диалог».

Одна из ключевых идей Ирвина Студина — решение конфликта на Донбассе при помощи миротворцев из Азии и снятие с России санкций, не имеющих отношения к Крыму.





Naviny.by побывали на презентации. Приводим тезисы выступления Ирвина Студина

О роли Минска в понимании России

На Западе не понимают, что вы молодые государства, считают, что Россия — это древняя цивилизация и одновременно продолжение советского опыта. А я считаю, что это пилотный проект.

В течение 20-30 лет сложно построить мощную идеологию и ментальность. Это вопрос 50 лет и наличия общего опыта. Его ещё нет. Поэтому это пилотный проект, и не очень устойчивый. Может произойти развал, крах возможен.

У россиян новая ментальность, она не советская. Российские, украинские элиты всё еще формируются. Это особое мышление, оно не поддается переводу. Когда что-либо говорят у вас, это совершенно иначе воспринимается на Западе.

Что такое интересы России, как их объяснить аудитории, которая мало понимает? Это большая работа, в том числе и для Беларуси.

Минск занял значительную роль в медиации конфликта между Россией, Украиной и Западом. Там недооценивают важность вашей роли, до какой степени вы были необходимы.

О проблемах диалога между Россией и Западом

Даже прекрасно владея английским, можно быть неправильно понятым на Западе. Лучшие эксперты теряются при переходе на другой язык, происходит раскол в мышлении.

Эту книгу я самостоятельно перевел, переписал как англоязычный писатель на наш язык, чтобы на Западе были правильно поняты российские концепции и мышление.

Это не потому, что я против России или за Россию. Потому что я вижу интересные мысли, которые теряются при переводе.

О ролевой модели для Беларуси

Ошибочно смотреть только на Северную Америку или Европу как на образец. Мы предлагаем смотреть более глобально, как это делает Израиль, и брать самый интересный опыт у всего мира. Для Беларуси и России самый интересный опыт в Азии — это Сингапур и Китай.

Вы не строите демократию, и выбираете между западными традициями — демократические выборы, свободные дебаты, отсутствие долгосрочного планирования, и другими, это — Сингапур и Китай, который повторил опыт Сингапура.

Чего не хватает Китаю — обратной связи, понимания, как думает общество, как скорректировать масштабные ошибки, чтобы не произошел развал из-за излишней самоуверенности элит.

В России и Беларуси возможен гибридный вариант — длительное планирование, развитая элита с особым мышлением и идеологией, совмещенные с западной системой обратной связи. Но без выборов. Это плохо влияет на планирование.

И это сложно — найти способ, чтобы получить правильную информацию и откорректировать ошибки даже самой развитой элиты. Это гибридный вызов для Беларуси, и она, кстати, способна лучше двигаться в этом направлении, чем Россия.

О причинах конфликта

Как нейтральный аналитик, я считаю, что трагедия украинского конфликта, нынешней ситуации в отношениях России и Запада произошла из-за слабости украинского государства. Это бесспорный факт, не зависящий от личности руководства.

Украина как молодое государство находилось между двумя огромными полюсами — Россией и Евросоюзом. Они тянули на себя, и произошел разлом. Это естественно, эта динамика играла бы свою роль и в Сингапуре, если бы не было сформировано жесткое ядро. А в Украине лидеры не успели построить такое же сильное ядро.

Решение конфликта на Донбассе

Это не глобальный конфликт, он трагический, но это микроконфликт. Его решением может стать введение миротворческих сил на Донбасс. Надо найти третью сторону, чтобы поменять логику конфликта.

Миротворческие силы не могут быть из Беларуси, вы союзники России, члены ОДКБ, это неприемлемо для Запада. Как и для России неприемлемо участие стран НАТО. Так что миротворцев надо брать из третьих стран и другого континента.

Например, Индия — она нейтральная, обладает мощным опытом миротворческих миссий, имеет авторитет и в Украине, и в России. Этот рычаг позволит решать более глобальные вопросы.

После презентации Ирвин Студин ответил на несколько вопросов Naviny.by.

Фото minskdialogue.by

— Какова цель вашей книги?

— С одной стороны, чтобы западные элиты лучше понимали Россию. С другой стороны, это рекомендации российской элите как лучше управлять своей страной. Ну и тем, кому интересна Россия, кто читает на английском языке. Книга как средство и платформа высказаться разным экспертам из российской элиты.

— Какие лагеря представляют эксперты, которых вы задействовали для своей книги?

— У меня нет четких преференций. Это представители прикладных исследований, люди не во власти, но которые имеют туда доступ, практические советники. Не чистые ученые. Это люди, которые оказывают практическое влияние.

Я разговаривал с представителями всех сторон, оценивал и качество материала, и рекомендации, и реноме, и так далее. Там есть и консерваторы, и либералы.

— Беларусь пытается играть более заметную роль в разрешение конфликта в Украине. Какие остались неиспользованные варианты у Минска?

— Я думаю, вы вряд ли будете использованы в качестве миротворческих сил. Даже если пошлете туда солдат или полицию, это не станет для Запада признаком завершения конфликта, там этого не заметят.

Вам надо пропагандировать этот вариант в Азии. Вы же знаете конфликт. Признать, что ваша роль исчерпана, осталась только на тактическом уровне, теперь надо убедить глобальных деятелей, чтобы они занимались на своем уровне.

По большому счету, надо убедить Россию. Если кто и может сказать Путину, что вот есть интересный вариант, то это только Лукашенко.

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