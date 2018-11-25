Die Welt: Покупая С-400, покупаются на браваду Путина

Фото: inosmi.ru

Российские ЗРК С-400 превосходят американских конкурентов по техническим характеристикам. Однако технический аспект отодвинут на второй план: все сделки по С-400 имеют весомый политический подтекст, зачастую с конкретным посылом в адрес США, пишет в Die Welt московский корреспондент Павел Локшин.

В ходе своего визита в Нью-Дели, состоявшегося в начале октября, Владимир Путин не скупился на лестные высказывания в адрес Индии и премьера страны Нарендры Моди, утверждает Локшин. Одной из причин его радости был военный контракт суммой $ 5 млрд на поставку российских ЗРК С-400. В свете напряжённости в отношениях Индии с Китаем и Пакистаном российские комплексы должны будут защитить такие стратегические цели, как крупные индийские города или нефтяные месторождения.

Как говорится в статье Die Welt, для российских СМИ это было доказательством того, что Москва вновь обретает вес на мировой политической арене, поскольку такая страна как Индия, раннее сближавшаяся с США, сделала выбор в пользу предположительно более совершенного российского оружия. При этом индийскую сторону не пугает даже вероятность санкций со стороны Вашингтона.

В самом деле, признает Die Welt, комплексы С-400 очень популярны. В начале января их уже получил Китай, в следующем году С-400 должны прибыть в Турцию. Интерес также проявили Саудовская Аравия, Ирак, Катар и Алжир.

«На бумаге боевые характеристики С-400 выглядят просто отлично, — с традиционной для западных СМИ оговоркой признает преимущество ЗРК Павел Локшин. — В радиусе действия 400 км С-400 способны поражать различные цели, летящие на высоте до 30 км — как баллистические ракеты, так и самолёты типа „стелс“, а также низколетящие дроны. Кроме того, С-400 очень быстро приводится в боевую готовность, а также может оснащаться ракетами разной дальности (для сравнения, американская система Patriot оснащается только ракетами 100-километровой дальности) и отслеживать одновременно до 10 целей».

«Эксперты со всего мира знают, насколько высоко развиты российские ПВО. СССР всегда отставал от США в развитии боевых самолётов, поэтому больше вкладывал в ПВО, отчего Россия до сих пор извлекает выгоду», — цитирует Локшин руководителя Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова. С российским экспертом соглашается Симон Виземаниз стокгольмского аналитического центра SIPRI: «По техническим характеристикам С-400 опережает американские системы».

Однако истинной причиной спроса на С-400 является не техническое превосходство, утверждает Руслан Пухов. Дело в том, что до недавнего времени в мире было только два поставщика подобных систем ПВО — Россия и США. Вашингтон — сложный партнёр для многих стран. Они продают свои ЗРК только союзникам и при соблюдении определённой экспортной процедуры. Россия доставляет комплексы с меньшими проволочками и, зачастую, намного быстрее.

Мировой рынок вооружений не зависит от спроса и предложения, напоминает Die Welt. Любая крупная военная сделка имеет сильный политический подтекст. По мнению Пухова, страны приобретают не российские ПВО, а «путинскую браваду». Агрессивная внешняя политика России" — отличная реклама для С-400 и уже только один интерес к покупке комплекса это повод позиционировать себя как суверенное государство, не зависящее от США. Этот мотив особенно верен для Турции, у которой сложно найти военные причины для покупки российских ЗРК. Приобретение Анкарой С-400, это посыл для Вашингтона и Брюсселя, пишет корреспондент Die Welt.

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