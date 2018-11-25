Кто потерял Крым?





Donald Trump (AP)

Вчера Трамп обвинил Обаму за «разрешение» России присоединить Крым:

«Именно Президент Обама позволил этому произойти», сказал он.

Трамп уже несколько раз говорил что-то подобное. Ранее в этом году он жаловался, что Обама «тот, кто позволил Крыму уйти», и предположил, что «я, возможно, имел совсем другое отношение». На следующей неделе Трамп сказал: «Президент Обама потерял Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обама». Предположение о том, что действия России зависят от отношения их лидера к нашему, является странным и игнорирует, что у России есть интересы, которые не имеют никакого отношения к нам или нашим президентам. Трамп повторял это достаточно часто, поэтому стоит потратить немного времени, чтобы разобрать эту глупый аргумент.

В большинстве сообщений о замечаниях Трампа основное внимание уделялось его выбору обвинить Обаму за присоединение, но это не так важно, как следствие заявления Трампа о том, что он, по-видимому, полагает, что американский президент должен «разрешить» или «запретить» действия других крупных держав, обладающих ядерным оружием. Фраза, что Обама «допустил» присоединение Крыма, предполагает, что Обама мог или должен был сделать что-то, чтобы предотвратить или отменить его. За исключением начала настоящей войны с Россией, что возможно стало бы причиной Третьей мировой войны, Обама ничего не мог бы сделать, и это мера невежестваТрампа и его воинственных инстинктов, что он думает иначе. Независимо от того, контролирует ли Россия Крым или нет, вряд ли это жизненно важный интерес США, и, безусловно, не стоит рисковать войной. Если Трамп считает иначе, он еще более безрассуден и безответственен, чем мы думали.

Трамп говорит о «потере» Крыма, как будто он был нашим, чтобы его терять. Формулировка «потеря Крыма» сам по себе является возвращением к самой бессмысленной риторике эпохи холодной войны, которая поддерживала фантазию о том, что в Американской власти было «удерживать» или «терять» целые страны. Такое мышление является бредовым, и это очень опасно, если это так, как президент смотрит на международные кризисы. Обама не «терял» Крым, и никогда не было обязанностью правительства США останавливать то, что делала Россия. Действия России были агрессивными и незаконными, но США не были обязаны рисковать войной с государством, обладающим ядерным оружием, чтобы отменить это. Тот факт, что Трамп продолжает говорить о «потере» части страны, которая даже не соединена с США, показывает, насколько он удален от подлинной американской первой внешней политики.

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