опубликовано редакцией на Переводике 22.11.18 23:03 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;

"Interpol just blocked a Putin ally from taking charge of international policing" - 21 ноября 2018 г. Интерпол просто помешал союзнику Путина принять руководство над международной полицией

Международная полицейская организация Интерпол проголосовала в среду назначить президентом Ким Чен Яна из Южной Кореи – отклонив ветерана службы безопасности России и союзника Владимира Путина, который был фаворитом на победу. Кандидатуре Александра Прокопчука категорически противостояли США и большая часть Европы, которые лоббировали 194 члена Интерпола против этого назначения из-за опасений, что Кремль будет использовать эту позицию для нападения на политических врагов Москвы. В конце концов, 101 страна проголосовала за Кима, всего 61 голос был отдан за Прокопчука на общем собрании в Дубае. Ким исполнял обязанности президента Интерпола с октября после увольнения бывшего главы Мэн Хунвэй. Прокопчук возглавлял российское бюро Интерпола, помогая Путину в его злоупотреблении системой красных уведомлений агентства, идентифицирующей подозреваемых, которых преследуют другие страны, фактически ставя их в список «самых разыскиваемых» в мире. Критики предупредили, что выборы Прокопчука позволят Путину еще больше манипулировать этой системой в своих интересах. «Здравый смысл возобладал в темном мире», - сказал AP Билл Браудер, давний критик Путина. «Это настоящее унижение для Путина, который думал, что ему это сойдет с рук». Еще один кремлевский критик Михаил Ходорковский, который выступал за предотвращение возвышения Прокопчука, сказал в Твиттере, что «разум победил», добавив, что «это наша общая победа». Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал свою фотографию с Кимом через несколько минут после голосования. Подпись гласила: «Российский кандидат был отклонен. Эта битва выиграна». Двухпартийная группа сенаторов США опубликовала письмо в понедельник, направленное президенту Дональду Трампу, прося его попытаться повлиять на членов Интерпола, чтобы предотвратить выборы Прокопчука. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил журналистам в среду, что Кремль «сожалеет», что Прокопчук проиграл, но сказал, что у Москвы «нет причин оспаривать результаты». Песков сказал, что Кремлю было грустно видеть, что выборы проходили в «обстановке беспрецедентного давления». В преддверии голосования Песков описал письмо сенатора США «выборным вмешательством». Прокопчук, который выступает в качестве вице-президента Интерпола, сохранит свою должность генерала в МВД России и продолжит «фокусироваться на повышении роли Интерпола в международном полицейском сообществе и повышении эффективности работы», сообщила информационному агентству «Интерфакс» представитель МВД России Ирина Волк. статью прочитали: 404 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.