опубликовано редакцией на Переводике 23.11.18 21:24 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Russia Insider”,

"Top Russian Officials: Putin's Superweapons Are like Nothing the West Has Ever Seen (Russian TV)" США - 25 июля 2018 г. Топ должностных лиц России: супероружие Путина, которое никогда не видел Запад (Russian TV)

«Россия проверила ультразвуковую ракету, которая непобедима для систем обороны НАТО». После окончания «холодной войны» США были фактически сверхдержавой в мире. До сих пор. В этом интересном сообщении из российского телевидения ведущее руководство России рассказывает нам, насколько именно они сильны. «Россия рассеивает все сомнения в отношении своих суперорудий». «Россия испытала ультразвуковую ракету, которая непобедима для систем обороны НАТО». Судя по заголовкам иностранных СМИ, отснятый материал Министерства обороны не остался незамеченным. Признавая преимущества российских систем, иностранные эксперты учатся тому, как произносятся такие названия, как «Буревестник», «Посейдон», «Авангард», «Пересвет» и «Сармат». Дмитрий Петров рассказывает о деталях. Этот отснятый материал показывает самый последний тест новейшей антибаллистической ракеты. Вы можете видеть, как быстро она взлетает, перехватывая цель через несколько секунд. Андрей Приходько, заместитель главнокомандующего российским AД-AБM ВКС:«Во время своего тестового запуска ракета завершила полный рейс, успешно перехватывая цель». Министерство обороны сохраняет характеристики деятельности этого оружия секретными. Однако эксперты считают, что эта ракета будет действовать в зоне перехвата AБM ближнего радиуса действия А-135 в Московской области. Новый двигатель и электронное управление боевой части позволяют ей перехватывать любые одиночные или несколько целей в пределах своей конечной траектории. Это означает, что наша столица в безопасности от атак из внешнего пространства. Это «Кинжал», тактическое ответное оружие. Этот экипаж перехватчика МиГ-31К проводит боевые учения «воздух-земля». Эта ультразвуковая ракета может ускоряться до скорости, в десять раз превышающей скорость звука. Невозможно уклониться от ее атаки, потому что «Кинжал» начинает маневрировать, меняя высоту полета и траекторию при приближении к цели. Сергей Дронов, заместитель главнокомандующего ВКС России: «Выполнено более 350 полетов, все задачи по боевой подготовке были выполнены с высокой точностью и своевременно, обеспечивая совместный боевой опыт экипажа». "Внимание! У вас нет препятствий, чтобы продолжить работу в рамках текущей траектории и технических характеристик ». Перехватчики работают с экипажами дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Это фрагмент из боевой подготовки для перехвата морских целей и обеспечения истребителя для ударной группы. Наши кинжалы уже находятся на боевой службе в Каспийском море. Они защищают южные границы России и контролируют весь регион. Это все новейшие системы вооружения, разработанные российскими инженерами за последние несколько лет. В начале марта президент обратился к Федеральному собранию с заявлением о готовности нового оружия. Очевидно, что эта модернизация не отменяет запланированную перезагрузку армии и флота. Министр обороны лично проводит регулярные военные инспекции. Это типичное оборудование, которое было доставлено за последние три месяца. Сергей Шойгу, министр обороны России: «Более 600 единиц оружия и специализированных предметов военной техники, в том числе 11 реактивных самолетов различного класса и специального назначения, 5 вертолетов, 36 радиолокационных станций с различными модификациями, 3 боевых корабля, в том числе корабль сбора разведданных «Иван Хурс» и управляемый ракетный корвет «Вышний Волочек ». Это Авангард, еще одна новая система. Это первый раз, когда министерство обороны показало этот материал, продемонстрировав общий облик системы в первый раз. Домбаровская Дивизия РВСН принимает в строй первых Авангардцев. Сергей Пороскун, заместитель главнокомандующего структурой РВСН: «Российский военно-промышленный комплекс разработал гиперзвуковой планирующий летательный аппарат «Авангард». Промышленные предприятия запустили свою производственную линию ». Система оснащена межконтинентальной боевой частью, которая не останавливается в пределах баллистической траектории, предотвращая ее перехват на начальном этапе. Его скорость 20 Мах делает его невидимым для любых потенциальных систем защиты. Он движется в плотном слое атмосферы в облаке плазмы, следуя случайной траектории. «Авангард» приближается к своей цели на низкой высоте, облетая местность. Он не может быть обнаружен системами противоракетной обороны. Это боевая лазерная система «Пересвет». Космические войска получили самые современные орудия. Они знакомятся с новым оборудованием. «Начинайте боевую миссию!» Большая часть информации об этой системе по-прежнему секретна. Однако, поскольку «Пересвет» установлен на машине, он неуязвим для ведения ответного огня. Анатолий Нестечук, начальник штаба дивизии 15 войск особого назначения ВКС РФ: «Члены экипажа лазерной системы« Пересвет» прошли повторное обучение в Можайской военно-космической академии». Создание «Буревестник» – настоящее достижение, которое нам еще предстоит в полной мере оценить. Это крылатая ракета с ядерным двигателем. Его неограниченный диапазон позволяет перемещаться в любое место по непредсказуемому маршруту полета. Сергей Перцев, старший научный сотрудник Министерства обороны России: «Эти крылатые ракеты неограниченного радиуса выпускаются регулярно. Ракета построена по конкретным требованиями, соответствует более наземным испытаниям, и она также готовится к будущим летным испытаниям ». Океаническая многоцелевая система «Посейдон» также имеет ядерный двигатель. Он может целиться на ударные группы ВМФ и ВВС. Он оснащен обычными и ядерными боеголовками, которые достаточно мощны, чтобы уничтожить военно-морскую станцию. Игорь Касатонов, советник начальника Генерального штаба: «Его высокие характеристики, глубинные и скоростные способности и непредсказуемые траектории движения делают эту систему неуязвимой». Испытание на падение баллистической ракеты «Сармат» завершено. Инфраструктура готова к летным испытаниям. Это самая мощная межконтинентальная баллистическая ракета. Ее большая боевая часть позволяет размещать различные боеголовки. Сармат может даже перевозить гиперзвуковые планирующие летательные аппараты «Авангард»; опасные ответные орудия. Все эти новые системы – всего лишь возможные инструменты для сдерживания потенциальных угроз для нас или наших союзников. Ключевыми целями являются обеспечение военной безопасности и увеличение обороноспособности России.

