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опубликовано редакцией на Переводике 24.11.18 04:55
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Можно ли сделать так чтобы американские, китайские и российские боевые самолеты обменивались данными?

Судан сделал это

Agnes Helou  November 21, 2018


По словам начальника штаба суданских ВВС, их  пилоты летают на военных самолетах российского, китайского и  американского производства и они обмениваются между собой.

«Суданские инженеры смогли  приспособить восточные и западные  платформы [друг к другу]», - сказал генерал-лейтенант Салах Эльдин Абдельхалик Саид на втором симпозиуме «Манама» прошедшем  в этом месяце. «Они даже свели американские, российские и китайские радары в единый командный центр. Мы установили на всех наших  платформах единую суданскую систему наблюдения и суданские средства связи».

Самолеты российского производства, действующие в Судане,  представлены истребителями Миг-29, Миг-23, Су-24 и Су-25, а также военно-транспортными -  Ан-26, Ан-30, Ан-32, Ан-12 и Ил-76.

Кроме того, в дополнение к американским C-130, французским вертолетам Puma и немецким вертолетам Bo 105,  Судан также эксплуатирует китайские самолеты A-5, PT-6, FTC-2000 и K-8.

Саид отметил, что многие европейские и американские военные самолеты не могут эксплуатироваться суданскими военно-воздушными силами, поскольку  для этих платформ нет запасных частей, и Судан не имеет возможности их технического обслуживания. Это связано, в частности, с санкциями США в отношении Судана, которые мешают африканской стране сотрудничать с некоторыми американскими и европейскими компаниями.

США сняли некоторые санкции в отношении Судана в октябре 2017 года, но Судан остается в списке государств-спонсоров терроризма. По словам Государственного департамента США, ограничения в этом списке «включают ограничения на иностранную помощь США» и «запрет на экспорт и продажи вооружений».



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теги: Судан  
   
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