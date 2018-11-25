Можно ли сделать так чтобы американские, китайские и российские боевые самолеты обменивались данными?

Судан сделал это

Agnes Helou November 21, 2018





По словам начальника штаба суданских ВВС, их пилоты летают на военных самолетах российского, китайского и американского производства и они обмениваются между собой.

«Суданские инженеры смогли приспособить восточные и западные платформы [друг к другу]», - сказал генерал-лейтенант Салах Эльдин Абдельхалик Саид на втором симпозиуме «Манама» прошедшем в этом месяце. «Они даже свели американские, российские и китайские радары в единый командный центр. Мы установили на всех наших платформах единую суданскую систему наблюдения и суданские средства связи».

Самолеты российского производства, действующие в Судане, представлены истребителями Миг-29, Миг-23, Су-24 и Су-25, а также военно-транспортными - Ан-26, Ан-30, Ан-32, Ан-12 и Ил-76.

Кроме того, в дополнение к американским C-130, французским вертолетам Puma и немецким вертолетам Bo 105, Судан также эксплуатирует китайские самолеты A-5, PT-6, FTC-2000 и K-8.

Саид отметил, что многие европейские и американские военные самолеты не могут эксплуатироваться суданскими военно-воздушными силами, поскольку для этих платформ нет запасных частей, и Судан не имеет возможности их технического обслуживания. Это связано, в частности, с санкциями США в отношении Судана, которые мешают африканской стране сотрудничать с некоторыми американскими и европейскими компаниями.

США сняли некоторые санкции в отношении Судана в октябре 2017 года, но Судан остается в списке государств-спонсоров терроризма. По словам Государственного департамента США, ограничения в этом списке «включают ограничения на иностранную помощь США» и «запрет на экспорт и продажи вооружений».

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