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Таран украинского буксира российским кораблём сняли на видео.

Россия не пускает украинские корабли в Азовское море (видео 18+)

ЕВРОРАДИО

25/11/2018 -

Фото: КерчьИнфо

Россия заблокировала проход в Азовское море для украинских кораблей. Новый кафликт между двумя государствами начался утром 25 ноября: ВМС Украины сообщили, что пограничные корабли российского флота совершили "открыто агрессивные действия". Пограничный корабль "Дон" таранил украинский рейдовый буксир. Инцидент произошел, когда три украинских корабля шли из одесского пора в Мариуполь Азовским морем.

Федеральная служба безопасности России в свою очередь обвиняет Украину в незаконном пересечении границы ее кораблями. Позже россияне подняли в небо два два боевых вертолета, чтобы сопровождать украинские катера в Керченском проливе. Проход в Азовское море закрыт, сообщает hromadske.ua

Российские силовики в последнее время нередко провоцируют украинцев и задерживают их корабли, идущие в порт Мариуполя, или из него.

Таран украинского буксира российским кораблём сняли на видео. Предупреждение: 18+, там много мата:


"Руки вверх, стреляем!". LIGA.net публикует переговоры на Азове

Редакция получила аудиозаписи переговоров украинских и российских моряков
https://soundcloud.com/user6404565/audio-2018-11-25-22-04-28-1
https://soundcloud.com/user6404565/audio-2018-11-25-22-04-28-2
https://soundcloud.com/user6404565/audio-2018-11-25-22-04-29-1


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теги: Россия, Украина  
   
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