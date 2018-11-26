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скаут: Игорь Львович;
   
 

Украина собирается вводить военное положение из-за конфликта в Азовском море

Украина собирается вводить военное положение из-за конфликта в Азовском море

В Киеве прошло заседание СНБО на котором Петр Порошенко поддержал введение военного положения в Украина из-за конфликта в Азовском море.

Конфликт начался из-за того рано утром 25 ноября, из-за того,  что старый буксир и два новых катера были захвачены ФСБ России. Россия обвиняет их в нарушении границы. С украинской точки зрения, конечно, у берегов Крыма нет никакой границы.

Во время захвата было использовано оружие, 6 украинских моряков были ранены.

По сообщению Минобороны Украины малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о шести раненых украинских военных моряках. Президент Украины созвал срочное совещание РНБО.

В своих заявлениях стороны ссылаются на Конвенцию ООН по морскому праву, устанавливающую суверенитет государств над полосой в 12 морских миль от береговой линии. Принадлежность вод у берегов Крыма зависит от того, территорией какой страны считать сам Крым. Украина и большинство других стран мира не признали российскую аннексию полуострова в 2014 году.

По словам президента Украины, завтра он соберет внеочередное заседание Верховной Рады Украины, на которой будет требовать введение военного положения в стране.

Стоит отметить, что на подобное решение Порошенко не решался даже в августе 2014 года, когда в котле под Иловайском было окружено и уничтожено сотни украинских военнослужащих и бойцов добробатов.


https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/2237925839862873/


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теги: Украина  
   
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