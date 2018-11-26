Раненых украинских моряков передали российской стороне для оказания медпомощи

Советник Президента Петра Порошенко Юрий Бирюков заявляет, что раненые украинские моряки переданы российской стороне для оказания медицинской помощи

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой", передают Українськi Новини.

"Раненых передали российской стороне, им оказана медпомощь", - сообщил советник.

По его словам, из 6 раненых украинских военных 2 - в тяжелом состоянии.

Эти 2 моряков были экипажем протараненного буксира "Яны Капу".

Как сообщали Українськi Новини, утром в воскресенье российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море.

Также Россия заблокировала Керченский пролив своим танкером и не пускает украинские суда.

В 19:00 украинские корабли начали движение на выход из Керченского пролива, а российские начали их преследовать.

Около 20:30 российские военные открыли огонь на поражение по украинским катерам.

Около 21:00 украинские корабли были захвачены российским спецназом.

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