Россия захватывает три украинских корабля рядом с присоединенным Крымом





FILE Photo: Российский моторный фрегат прибывает в Севастопольский залив, чтобы присоединиться к Черноморскому флоту России в Севастополе, Крым, 5 октября 2018 года. Pavel Rebrov/Reuters.

Случай в Черном море показывает растущее напряжение между Москвой и Киевом вокруг Азовского моря, которое обе страны имеют право использовать.

Россия захватила три украинских военно-морских корабля на берегу России - присоединенного Крыма в воскресенье после того, как открыла по ним огонь и ранила нескольких моряков, что может вызвать воспламенение опасного нового кризиса между двумя странами.

Служба безопасности ФСБ России заявила в начале понедельника, что ее пограничные патрульные лодки захватили украинские военно-морские суда в Черном море и использовали оружие, чтобы заставить их остановиться, сообщают российские информационные агентства.

ФСБ заявила, что она была вынуждена действовать, потому что корабли - два небольших украинских бронетанковых артиллерийских корабля и буксир - незаконно вошли в территориальные воды, пытались совершить незаконные действия и игнорировали предупреждения остановиться при опасном маневрировании.

«Оружие использовалось с целью принудительной остановки украинских военных кораблей», - говорилось в заявлении ФСБ, распространенном в российских государственных СМИ.

ФСБ сообщила, что трое украинских моряков были ранены из-за инцидента и получили медицинскую помощь. Их жизни были в безопасности, сказал он.

Когда отношения еще не наладились после присоединения России Крыма и ее поддержки промосковского мятежа на востоке Украины, инцидент рискует подтолкнуть обе страны к более широкому конфликту.

Украина отрицала, что ее корабли сделали что-то не так, обвинила Россию в военной агрессии и для международного сообщества мобилизует наказание России.

Сообщается, что все три судна возвравтились в Крымский порт Керчь в понедельник. Свидетель сказал, что на кораблях нет признаков ущерба.

Совет Безопасности ООН должен обсудить события в понедельник по просьбе России, сказал заместитель российского представителя Дмитрий Полянский.

Президент Украины Петр Порошенко встретился со своими главными начальниками безопасности. Порошенко сказал, что он предложит парламенту наложить военное положение.

Россия присоединила Крым к 2014 году, а затем построила гигантский дорожный мост, соединяющий его с южной Россией, которая завладевает Керченским проливом - узким участком воды, соединяющий Черное море с Азовским морем, где находятся два из самых важных портаУкраины.

Контроль России над Крымом, где базируется Черноморский флот, и мост, означают, что он способен контролировать судоходные потоки.

Кризис начался в воскресенье после того, как Россия остановила три украинских судна от входа в Азовское море, расположив под мостом грузовое судно.

Свидетель Reuters сказал, что Россия поддержала свою блокаду, по крайней мере, двумя боевыми самолетами Су-25 Сухой, которые визжали над головой. Российское государственное телевидение заявило, что в этом районе были развернуты российские боевые вертолеты.

Украинский военно-морской флот заявил в социальных сетях, что шесть украинских моряков были ранены при последующем захвате его кораблей, которые, похоже, были протаранены, и что нападение русских на них произошло после того, как они отступили и направились обратно в Одессу, Черноморский порт, откуда они и начали свое путешествие.

«После 12-мильной зоны ФСБ РФ (служба безопасности) открыла огонь по флотилии, принадлежащей ... вооруженным силам Украины», - говорится в заявлении.

Европейский союз в заявлении сказал, что он ожидает, что Россия восстановит свободу прохода через Керченский пролив и побудил обе стороны действовать с предельным самообладанием для ослабления ситуации. Представитель НАТО обратился с аналогичной просьбой к обеим сторонам.

Риск расширения конфликта

Двусторонний договор дает России и Украине право использовать Азовское море, которое находится между ними и связано узким Керченским проливом с Черным морем. С тех пор как Россия присоединила Крым, напряженность выросла в обеих странах, жалующихся на задержки кораблей и раздражение.

Ранее в воскресенье российская пограничная служба обвинила Украину в том, что она не сообщила ей заранее об этих трех рейсах кораблей, что Киев отклонил.

Россия заявила, что украинские корабли опасно маневрировали и игнорировали ее указания в целях активизации напряженности.

Российские политики осудили Киев, заявив, что инцидент выглядел как попытка Порошенко увеличить его популярность перед выборами в следующем году.

Еще один признак нарастания напряженности. Контролируемое государством информационное агентство РИА сообщило в воскресенье вечером, что украинские войска начали интенсивный обстрел жилых районов на востоке Украины, который контролируется промосковскими сепаратистами.

Reuters не смогли самостоятельно подтвердить это, и информационное агентство «Интерфакс» сослалось на сепаратистов, отрицая, что была какая-то необычная эскалация.

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