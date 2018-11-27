Пришло время, чтобы Трамп заново пересмотрел афганскую стратегию





Несомненно, недавняя московская конференция по Афганистану (9 ноября) выяснила, что мирные переговоры получат большой толчок, если США и Россия будут работать в тандеме.

Все зависит от реверсивного курса управления Трампа и принятия российской роли. Но это должно быть политическое решение на самом высоком уровне в Белом доме. До сих пор президент Трамп оставил его командирам Пентагона для продолжения своей афганской стратегии. Но стратегия ослабить Талибан до такой стадии, что они будут просить мира, просто неработоспособна и контрпродуктивна.

Решение о назначении Залмая Халилзада в качестве специального представителя можно увидеть с такой точки зрения. Посольская служба Халилзада и нынешнего российского президентского посла по Афганистану Замира Кабулова совпала в Кабуле. И Кабулов - не только человек с точкой зрения Москвы по афганским делам, но и опытная афганская рука с большим сроком службы в Кабуле. Интересно, что Кабулов также очень доверяет Пакистану и, возможно, сыграл определенную роль в потеплении российско-пакистанских отношений в последние годы.

Теперь Кабулов официально заявляет, что готов обсудить план действий по Афганистану во время предстоящего визита Халилзада в Москву в декабре – при условии, конечно, что он готов к этому. Тем не менее, суть в том, что Трамп должен попросить помощи России, чтобы довести эту бессмысленную войну до конца. Примечательно, что встреча между Трампом и президентом России должна состояться в Аргентине в саммите G20 (30 ноября).

Дело в том, что стакан наполовину полон для Трампа в политике США. Промежуточные результаты показывают, что демократы получили контроль над Палатой представителей, но республиканцы могли не только сохранить большинство в Сенате, но даже немного увеличить его. На промежуточных выборах Трамп жил лучше, чем многие из его предшественников (включая Билла Клинтона и Обамы). Трамп, выигравший второй срок, стал серьезной перспективой.

Точно так же «тайный сговор России» едва ли фигурировал на втором сроке, сигнализируя, о том, что внутренние вопросы являются вопросом для избирателей. Что касается расследования Роберта Мюллера, он не смог представить никаких доказательств «сговора России». Трамп вполне может приказать закрыть исследование Мюллера.

Достаточно сказать, что Трамп находится в лучшем положении для работы над улучшением отношений с Россией, чем когда-либо прежде, если он решит продвигаться вперед. Между Белым домом и Кремлем на уровне советников национальной безопасности была создана система связи. Действительно, также Трампу помогает в планировании то, что известный ястреб, такой как Джон Болтон, командует политикой на американской стороне.

Между тем, Европа находится на переходном этапе, и трансатлантическая общая повестка дня в отношении российских связей становится неустойчивой. Безмятежные дни трансатлантического сотрудничества эпохи Обамы, возможно, ушли навсегда. Сегодня противоречивые ноты набирают влияние: последние твиты Трампа, унижающие Францию и ее президента, зарождающаяся идея о европейской армии для самообороны, предстоящая отставка Ангелы Меркель, неопределенность в политике Германии и франко-германской оси, вторжение российской дипломатии в европейский лагерь, безнадежный дрейф в Британии и т. д. Все это свидетельствует о том, что проект Обамы по созданию новой Берлинской стены против России Путина стал пережитком прошлого.

Украина, Сирия и Афганистан становятся контрольными примерами для американо-российских отношений. Разумеется, различия и столкновения интересов между двумя большими державами не могут быть легко согласованы. Морским изменениям в отношениях между США и Россией придется ждать урегулирования по Украине, что невозможно. Что возможно, так это то, что две страны могут работать вместе, где интересы накладываются друг на друга, а проблемы схожи.

Стабилизация Афганистана, возможно, там, где российско-американское сотрудничество «выполнимо». Не существует реального запаса горечи или противоречий. США не могут сказать, что Россия несет ответственность за поражение в Афганистане. В интересах региональной безопасности и стабильности в Центральной Азии, Москва помогала где угодно, всякий раз, когда США хотели помочь. Проще говоря, необходима перезагрузка американского мышления.

С учетом того, что США загнали себя в угол и другие союзники НАТО, которые смотрят в сторону, обширные региональные сети России – особенно с Талибаном, Пакистаном и Ираном – могут оказаться очень полезными в настоящий момент для Халилзада для выполнения его миссии. В конце концов, Женевские соглашения 1988 года об урегулировании афганской ситуации и прокладывание пути вывода советских войск, имели США и СССР в качестве гарантов.

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