опубликовано редакцией на Переводике 30.11.18 07:00 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Russia Insider”, США

"How Russia's Air Defenses Evolved From Early S-300 Systems to Present-Day S-400" Как российская противовоздушная оборона развивалась с ранних систем С-300 до сегодняшнего С-400

Ракета класса "земля-воздух" большой дальности С-300 впервые вошла в состав советских сил противовоздушной обороны в 1978 году и с тех пор была значительно модернизирована, чтобы продолжать обеспечивать Россию самыми современными средствами противовоздушной обороны. Сегодня на службе почти в 20 странах, еще несколько проявляют интерес или разместили заказы на платформу, С-300 остается в полном производстве в России 40 лет спустя. В то время как оригинальная платформа, высокоспециализированная система крылатых ракет С-300П, была едва ли примечательна по своим возможностям по сравнению с другими системами своего времени, такими как С-200, проект сохранил значительные возможности для модернизации, что позволило разработать десять главных вариантов, некоторые еще в 2010-ом году, которые сегодня являются одними из самых лучших в мире платформ ракет класса "земля-воздух". Эволюция системы и универсальность оригинального проекта в его способности объединять модернизации и модификации поистине не имеет себе равных относительно других систем противовоздушной обороны дальнего действия, как построенными Россией, так и другими. Анализ истории С -300 и того, как С-300P, впервые введенная четыре десятилетия назад, привела к введению производства ведущих мировых платформ , дает бесценное представление о трансформации возможностей противовоздушной обороны России и число его союзников. На 2018 год существует три семейства С-300, которые состоят из 10 основных вариантов системы между ними. Семьи включают в себя С-300П, первая из которых поступила в эксплуатацию в 1978 году, и С-300В и С -300Ф, первые вошли в эксплуатацию в 1984 году. Оригинальная С-300П, хотя едва ли революционная в своей дальности, скорости или полезной нагрузке, отличалась как своим революционным дизайном, с ее внешним видом, в значительной степени отличающимся от других систем своего времени, и благодаря методу вертикального пуска с работающим двигателем, позволяющему поражать воздушные цели противника даже из лесистых или плотных городских районов, обеспечивая при этом сами пусковые установки с эффективным покрытием. Этот проект был принят несколькими ведущими мировыми производителями для современных ракетных систем в России и ряда других стран, таких как Patriot, KN-06 и HQ-9. С-300 также отличалась своей способностью одновременно задействовать несколько целей, используя единую систему управления огнем, ключевую возможность современных систем противовоздушной обороны, уникальную для своего времени, а также использованием пассивной радиолокационной системы с электронным сканированием. Тем не менее, С-300P была ограничена в ряде возможностей, включая относительно небольшой диапазон менее 70 км и ее плохую мобильность. Советские дизайнеры пошли бы на все как для преодоления недостатков перспективной системы, так и для повышения ее сильных сторон. С-300P была способна задействовать как вражеские самолеты, так и крылатые ракеты. Новая система противовоздушной обороны восстановила ракету класса "земля-воздух" С-25, которая вступила в строй в 1955 году и подверглась ряду модернизаций, чтобы оставаться жизнеспособной для противовоздушной обороны на большие расстояния. С-25 была экспортирована только в Северную Корею в течение ее десятилетий в производстве, и примерно с 11 тысячами произведенных ракет она выполнила ключевую стратегическую роль в области обороны - защиту фиксированных целей, таких как промышленные объекты, командные пункты, аэродромы и ядерные объекты. Подобно С-25 до этого, С-300П была впервые развернута в сосредоточенном защитном кольце вокруг Москвы. Преемник С-300П, С-300ПМ / ПС, вступил в эксплуатацию в 1985 году. Платформа использовала более совершенный транспортно-заряжающую пусковую установку для ракет и мобильных радиолокационных и штабных машин для своих ракет, что значительно улучшило мобильность более старого варианта и, таким образом, значительно повысило сохранение его боеспособности. Новая система вооружений использовала ракеты 5В55Р, которые улучшили ее максимальную дальность поражения, позволяя ей ударять по вражеским самолетам до 90 км. Новые ракеты также имели режим полуактивного радиолокационного самонаведения, значительно улучшающего точность. В то время как С-300 обычно видела, как новый вариант вводился в каждое семейство приблизительно каждые десять лет, С-300ПМ/ ПС представляла собой незначительную модернизацию над С-300П, которая предотвратила бы индукцию более сложного С-300ПМУ через семь лет. С-300ПМУ-1 поступила на службу в российскую армию в 1992 году, всего через несколько месяцев после распада Советского Союза, и новая платформа произвела революцию в возможностях уже очень сложной системы. Новая система противовоздушной обороны была первой в мире, которая одновременно применяла несколько различных видов ракет. К ним относились усовершенствованные ракеты 48Н6E с феноменальным диапазоном поражения 195 км, более чем вдвое превышающим дальность действия оригинальной С-300П и большой боеголовки на 150 кг. Ракеты путешествовали со скоростью чуть меньше 5.8 Мах, что позволяло им перехватывать даже сверхзвуковые ракетные атаки, а также значительно затруднять их уклонение от вражеских самолетов. Две новые более легкие ракеты с более короткой дальностью, 9M96E1 и E2, также использовались для поражения более близких целей, при этом предшествующий сохранял максимальный диапазон поражения 40 км, а последний - 120 км. Использование этих ракет сделало ПMУ-1 весьма универсальной системой, оснащенной для оптимального поражения целей как промежуточными и короткими диапазонами, так и средними и больших высотами. Ракеты имеют чрезвычайно высокую вероятность убийства, выше, чем у платформ с более длинным диапазоном, благодаря использованию газодинамической системы для маневрирующих, а не аэродинамических стабилизаторов.Это несмотря на их более маленькую боеголовку и вес. В дополнение к лучшим ракетам системы противовоздушной обороны и дальности поражения, С-300ПМУ-1 включает в себя новую и более мощную 30Н6E-радиолокацию для обеспечения более эффективных дальнобойных сражений. Одна система способна одновременно отслеживать и задействовать до шести целей, что на 50% больше по сравнению с ее предшественниками. Улучшив возможности ПМУ-1, С-300ПМУ-2 поступила в эксплуатацию в 1997 году в основном как усовершенствование своего предшественника. Максимальный диапазон поражения системы немного улучшился, а также максимальный диапазон, на котором он мог нацелиться на противников, и таким образом, она стала первой платформой в серии, способной ориентироваться на баллистические ракеты промежуточного диапазона. Значительно улучшились командный пункт систем, хранение ракет и обслуживания ракет, радиолокационные и электронные боевые системы. Индивидуальные огневые блоки также получили возможность автономно работать, развернув самоходную радиолокационную станцию разведки и целеуказания 96Л6E. С-300ПМУ-2 в значительной степени была отправной точкой для разработки С-300ПМУ-3 - платформы, предназначенной для революции возможностей российской противовоздушной обороны дальнего действия, которая бы затмила своих предшественников. Поскольку Россия часто переименовывала передовые варианты более старых систем вооружений в постсоветскую эпоху, чтобы отразить их изощренные возможности, истребители Су-30 и МиГ-33 являются ключевыми примерами, отчасти также как маркетинговая уловка, позволяющая лучше продавать это оружие за рубежом, С-300ПМУ-3 был также переименован в С-400. Эта система стала, вероятно, самой плодовитой платформой ПВО 21-го века, известной во всем мире. С-400 фактически была разработана как дальнейшее развитие семейства С-300П - и это сильно отражено в ее возможностях. Вступив в эксплуатацию в 2007 году, S-400 выдвигает четыре вида дальнобойных ракет класса «воздух-воздух», в том числе с радиусом 400 км 40Н6, 250 км 48Н6, 120 км 9M96E2 и 40km 9M96E. Таким образом, аккумуляторы С-400 способны обеспечить значительную многослойную противовоздушную оборону самостоятельно, хотя они по-прежнему пользуются поддержкой более специализированных промежуточных и коротких дистанционных систем, таких как Бук-M3 и Панцирь. Конкурирующие системы, такие как Patriot и THAAD, ограничены не только более короткими диапазонами, соответственно 160 и 200 км, но им не хватает возможности задействовать как можно больше целей и они могут применять только один тип ракеты-перехватчика - таким образом, отсутствует универсальность и многослойная защита С-400. Единая система С-400, объединив восемь батальонов, может управлять не более 384 ракетами класса "земля-воздух" из 73 пусковых установок. С ракетами, запускаемыми газовой системой из их пусковых установок, которая проецирует их примерно на 30 метров в воздух до того, как зажигается ракетный двигатель, очень сложная версия вертикальной стартовой системы, максимальный радиус ракетных систем увеличивается, а его минимальный диапазон значительно падает. Одной из наиболее выдающихся особенностей С-400 является применение ракеты 40Н6, платформы, не имеющей себе равных по своим возможностям, которая движется со скоростью15 Мах и на экстремальных высотах, чтобы надежно поражать цели до 400 км. Ракета запрограммирована активной радиолокационная головкой самонаведения, которая после подъема на заданную высоту переключается на режим поиска и уничтожения и может поражать вражеские ракеты и летательные аппараты над горизонтом с высокой точностью. 40Н6 также способна надежно захватывать далеко идущие цели на высоте как минимум 5 метров. Диапазон ракеты С-400 40Н6 сделал ее неоценимой и востребованной. Ряд аналитиков считают, что предоставление Народно-освободительной армии Китая, например, возможности нацеливаться на вражеские самолеты почти на всей территории Тайваня, является одной из ключевых причин, почему Пекин так быстро делал заказы на систему, что сделало его первым иностранным клиентом С-400. Враждебные истребители и воздушные цели, такие как АВАКС, танкеры и командные пункты, будут очень уязвимы для нападений с ракет 40Н6. Это сделало неиспользуемыми большие и неуправляемые самолеты, которые ранее полагались на работу вне пределов целевого диапазона, - фактически устарелыми, что ведет к призывам внутри армии США быстро изъять эти самолеты из обращения. В этом отношении С-400 стал основной заменой. Еще одной определяющей чертой системы С-400 является ее способность не только обнаруживать, но и блокировать малозаметные самолеты. Мощная радиолокация системы вооружения 91Н6E является ключом к обеспечению этой возможности и сделала С-400 ключевым активом для ряда государств, ожидающих столкнуться с истребителями следующего поколения и другими платформами, уклоняющимися от радиолокации. Как сообщается, радиолокационная система может блокировать и атаковать невидимые самолеты на расстоянии более 150 км. Военная сила США особо отметила распространение С-400 как большую угрозу ее возможностям использования силы, что является результатом тяжелой зависимости страны от невидимых самолетов для проникновения в воздушное пространство противника. Комбинация скорости, точности, точности и дальности системы вооружения делает ее большой опасностью для самолетов противника, баллистических и крылатых ракет. Станет ли С-400 окончательным дополнением к семейству С-300П, но платформа, скорее всего, увидит, что в будущем появятся более продвинутые варианты, возможно, включающие ряд технологий из более длинных и более сложных С-500.

