Забудьте Северный поток 2, Турецкий поток – это награда.





В то время как администрация Трампа все еще думает, что она может играть достаточно в игры, чтобы разрушить трубопровод Северный поток 2 с помощью санкций и угроз, бессилие ее позиции геополитически было показано на днях, когда последняя труба первой нити трубопровода Турецкого потока вошла в воды Черного моря.

Труба была санкционирована президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Я считаю, что важно для всех следить за ответом на речь Путина в целом. Потому что в нем подчеркивается, насколько далеко зашли российские и турецкие отношения после инцидента 24 ноября 2015 года, когда Турция сбила российский СУ-24 над Сирией.

Когда вы сравниваете это событие с напряженными и невдохновленными взаимодействиями между Эрдоганом и Президентом Трампом, вы понимаете, что мир движется вперед, несмотря на кажущуюся способность Соединенных Штатов срывать события.

Турция является ключевым игроком географически, культурно и политически. Об этом знают Эрдоган и Путин. И они также знают, что Турция, являющаяся транзитным коридором энергии для Восточной Европы, открывает эти страны экономической и политической власти, которой они не пользовались в течение длительного времени.

Первая нить Турецкого потока будет напрямую обслуживать Турцию. В ближайшие пару лет будет построена вторая нить, которая станет отправной точкой для доставки газа в Восточную и Южную Европу.

Такие страны, как Болгария, Венгрия, Италия, Греция, Сербия и Словакия, выстраиваются в очередь для доступа к энергии Турецкого потока. Это, опять же, резко контрастирует с безумно дорогостоящим трубопроводом Южный транспортный коридор, который должен довести одну треть газа в Италию в пять раз выше первоначальной стоимости.

Турецкий поток будет доставлять 15,75 кубических метров в целике в год в Турцию, а вторая нить – в Европу. Трансадриатический газопровод – будет поставлять всего 10 кубических метров в целике в год и не будет делать этого до 2020 года, проект более шести лет в процессе разработки.

Политическая действительность

Однако реальная история, стоящая за Турецким потоком, несмотря на возражения Путина, носит политический характер. Ни один проект такого размера не является чисто экономическим, даже если он имеет огромный экономический смысл. Если бы это было так, то Южного транспортного коридора не существовало бы, потому что он создает нулевой экономический смысл, но некий политический смысл, если не очень большой, есть.

Нет, этот трубопровод вместе с другими крупными энергетическими проектами между Россией и Турцией имеет массовые долгосрочные политические последствия для Ближнего Востока. Эрдоган хочет вновь взять под контроль исламский мир у жителей Саудовской Аравии.

Вот почему у них есть Саудовская Аравия по типу капельной подачи остаточного яда информации, касающейся смерти Джамала Хашогги, чтобы извлечь максимальную ценность из ситуации, поскольку Эрдоган играет «глубинным государством» США против союза Трамп / Мохаммед бин Салман.

«Глубинное государство» США хочет, чтобы Трамп был ослаблен, а Мохаммед бин Салман отстранен от власти. Трамп нуждается в Мохаммеде бин Салмане для продвижения своих планов по обеспечению будущего Израиля и продления долгосрочного процветания доллара. Эрдоган использует этот трещину для получения уступок влево и вправо, продолжая делать все, что он хочет, в отношении Сирии, Ирана и его растущего партнерства с Россией.

Эрдоган сейчас находится в такой позиции, что может вести очень тяжелые переговоры об участии США в Сирии.

Контролируя нефтяные месторождения в восточной части Сирии и блокируя дороги, ведущие из Ирака, США играют в игру, которую они не могут выиграть, потому что в конечном итоге курды или должны быть обманутыми США, чтобы сделать Эрдогана счастливым, или сократить сделку с сирийским правительством за их будущее отдаление США.

Это была окончательная игра оккупации восточной Сирии в течение нескольких месяцев, и время идет как на стороне Путина, так и на стороне Эрдогана. Потому что США не могут оказать давление на Турцию, чтобы не приближаться к России и Ирану.

В конце концов, войска США в Сирии будут не более чем альбатросом вокруг шеи Трампа политически, и ему придется объявить о выходе, который будет популярен на родине, помогая его переизбранию на 2020 год.

Большим проигравшим в этом является Израиль, которому теперь нужно занять круговую оборону политически, так как Путин надавил на Бенджамина Нетаньяху за участие в смерти 15 российских летчиков еще в сентябре, закрыв сирийское воздушное пространство и разрешив в основном свободное перемещение материальной части Ливану.

Нетаньяху сейчас находится в очень опасном положении после того, как Израиль был вынужден предъявить иск на мир благодаря беспрецедентно сильному отклику палестинцев в Газе.

Недавно Элайджа Манье прокомментировал, что это был чистый результат безусловной поддержки Трампа Израиля, который объединил арабское сопротивление, а не разделил и завоевал его.

Но установление США решило дистанцироваться от палестинского дела и безоговорочно приняло израильскую политику апартеида в отношении Палестины: США поддерживают Израиль вслепую. Признали Иерусалим столицей Израиля, приостановили финансовую помощь институтам ООН, поддерживающих палестинских беженцев (школы, медицинское обслуживание, дома), и отвергли право на возвращение палестинцев. Все это подтолкнуло различные палестинские группы, в том числе Палестинскую власть, признать, что любые переговоры с Израилем бесполезны и что США больше нельзя считать надежным партнером. Более того, неудавшаяся смена режима в Сирии и оскорбительные условия в отношении арабской финансовой поддержки были в какой-то мере последней каплей, которая убедила Хамас изменить свою позицию, отказавшись от соглашения в Осло и присоединившись к Оси Сопротивления.

Проект Нетаньяху, как назвал его Алистер Крук, основывался на сохранении расколотой поддержки палестинцев с Хамас и Палестинской властью, а также на уменьшении сопротивления в Газе с течением времени.

Планы Трампа также включали в себя создание так называемого «арабского НАТО», на котором саммит был отложен до следующего года. По-прежнему остается ряд проблем – финансовая блокада Катара, война в Йемене и т. д. – которые также должны быть решены.

На этом этапе этот план потерпел неудачу, и столкновение с Израилем на прошлой неделе доказало, что оно неработоспособно без одобрения Турции, которая обстреливает жителей Саудовской Аравии как лидеров суннитского мира.

Покажите мне деньги

Но, что более важно, с течением времени Турция, которая может уйти от доллара США в течение следующего десятилетия – это Турция, которая может политически пережить переворот – институциональный порядок Второй мировой войны придет в ближайшие несколько лет.

Помните, что все это происходит в обстановке американского и европейского политического порядка, который ослабевает, чтобы поддерживать уверенность людей, которыми он управляет.

Путь к независимости от доллара будет долгим и трудным, но это будет возможно. Россия является примером этого, успешно устранившей доллар из большой части своей торговли и в настоящее время пожинающей плоды этой стабильности.

И такие проекты, как Турецкий поток и скоро будет завершен трубопровод Сила Сибири в Китай, увидят газ без доллара в качестве посредника.

Если вы не думаете, что эта дедолларизация российской экономики происходит или имеет значение, взгляните на российский рубль по сравнению с ценами на нефть Brent в последние недели. У нас был еще один исторический коллапс в ценах на нефть, и в то же время курс рубля в сравнении с долларом на самом деле не изменился.

Восходящее движение с начала этого года в рублях произошло из-за сбоев на Алюминиевом рынке и угроз дальнейших санкций. Но, поскольку США давят еще более жестко на финансы России, заставляя цену на нефть понижаться, влияние на рубль было минимальным.

С сегодняшним движением Brent уходит почти с 30 долларов за октябрьский максимум (массовое падение цен на 35%) всего семь недель назад, а рубли не сдвинулись с места. Банк России не был там, поддерживая цену.

Другие так называемые «товарные валюты», такие как канадские и австралийские доллары, сильно пострадали, но не рубли.

Настройте машину времени на 2014 год, когда цены на нефть образовывали ямы, и вы увидите свободное падение рубля, которое завершилось массовым быстрым и резким ростом стоимости с последующим быстрым падением, что требовало фундаментального сдвига в финансовой и валютной политике для России.

Это было связано с огромным долгом, выраженным в долларах, как вы уже догадались, в нефтегазовом секторе. Сегодня это не рычаги давления.

Сегодня более низкие цены на нефть будут прямым встречным ветром для российских нефтяных компаний, но благом для российской экономики, которая не будет испытывать массивную инфляцию благодаря продаваемому рублю для покрытия обязательств в долларах США.

Те дни закончены.

Таким образом, придут также те дни для Турции, которая в настоящее время находится в процессе выполнения того, что сделала Россия в 2015 году, лишает себя будущих долларовых обязательств при диверсификации валют, в которых она торгует.

Стабильность, прозрачность и платежеспособность – это то, что увеличивает спрос на валюту как не только средство обмена, но и как резервный актив. Россия объявила последние цифры двусторонней торговли с Китаем в обход доллара, и была очень интересная цитата от премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Ни одна валюта не должна доминировать на рынке, потому что это заставляет всех нас зависеть от экономической ситуации в стране, которая выпускает эту резервную валюту, даже когда мы говорим о сильной экономике, такой как Соединенные Штаты», - сказал Медведев.

Он добавил, что санкции США подтолкнули Москву и Пекин подумать об использовании своих внутренних валют, что «мы должны были сделать десять лет назад».

«Торговля за рубли – наш абсолютный приоритет, который, кстати, должен в конечном итоге превратить рубль из конвертируемой валюты в резервную валюту» – сказал российский премьер-министр.

Это первое заявление крупной российской личности о росте рубля до статуса резерва, но это то, о чем многие, как и я, размышляли уже много лет.

Объединение таких крупных экономик, как Турция, Иран, Китай и, в конечном счете, Европейский Союз через проекты энергии, которые регулируют торговлю в местных валютах, представляет большую угрозу для нынешней политической и экономической программы США. Это то, что ЕС будет только неохотно принимать.

Это то, против чего решительно выступит США.

И это то, что никто не остановит, если это имеет смысл для людей по каждую сторону трансакции. Вот почему Турецкий поток и Северный поток 2 являются такими важными проектами, что они меняют всю динамику потока мирового капитала.

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