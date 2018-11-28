Опыт российских СМИ – готовая модель для подражания

РИА Новости 27.11.2018

В России понимают, что зритель не любит, когда ему навязывают определенную точку зрения, поэтому подача информации в российских СМИ осуществляется очень аккуратно, пишет саудовская газета Al-Riyadh. Так медиа одновременно служат интересам страны и оставляют пространство для обсуждений.

Важный признак успеха любого СМИ – это то, что люди передают появляющиеся там новости как достоверное доказательство или надежный источник информации. Именно это сейчас происходит с информационной сетью RT, отмечает саудовская газета Al-Riyadh. RT не так давно заняла свое место в медиамире, но за короткое время стала заслуживающим доверие источником новостей.

Несмотря на то, что сеть продвигает российскую повестку дня, для подавляющего большинства аудитории это остается неявным: послания российского правительства доносятся до аудитории ненавязчиво, оставляя пространство для свободы мнений.

Раньше за русскими лидерства в сфере СМИ на международном уровне не наблюдалось. Но сеть RT смогла пробить себе дорогу, вступить в конкуренцию и в итоге завоевать свою долю аудитории.

Рецепт успеха русских в области СМИ – это смесь важных ингредиентов, указывает Al-Riyadh. Во-первых, они понимают, что зритель не любит, когда ему навязывают определенную точку зрения. Поэтому они представляют в эфире исключительно информационные и аналитические материалы – однако их подача, выбор тем, заголовков и выражений осуществляется очень аккуратно и разумно, чтобы полностью избегать передачи нужного послания напрямую. Это позволяет и служить интересам страны, и не оставлять у читателя впечатления, что на него пытаются повлиять.

Во-вторых, свою роль играет оперативность. Высокий уровень профессионализма журналистов позволяет заботиться о достоверности и точности новостей. Руководство этой сети даже стремится придать местный колорит каждому из каналов – в зависимости от аудитории, на которую он направлен. Например, на испаноязычной версии RT работают испанские журналисты, и это вызывает больше доверия у целевой аудитории.

Участие России на арене международных СМИ RT не ограничивается. В последнее время там активно выделяется и информационная сеть Sputnik, которая тоже становится влиятельным игроком и по своей мощи вполне может сравняться с RT в будущем.

Информационная сеть Sputnik появилась четыре года назад. Это мощное ответвление международного информационного агентства "Россия сегодня", в состав которого входят веб-сайты, предоставляющие информационные материалы на 30 языках, указывает Al-Riyadh.

Опыт российских СМИ на международной арене – готовая модель для подражания, подчеркивает издание.

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