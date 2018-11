архив



The Bell «Путин проверяет Трампа»: что на Западе думают о конфликте из-за Азова и когда ждать новых санкций Пока российские власти говорят о намеренной провокации Украины в Керченском проливе, западные СМИ и политики предпочитают возлагать вину за конфликт на Москву и Владимира Путина. Несмотря на это, США дали понять, что считают задержание украинских судов в Черном море европейской проблемой. Явно не спешит наказывать Россию новыми санкциями и Евросоюз: в ЕС говорят, что начали их обсуждать, но пока вводить не будут. Что думают на Западе. Кремль может сколько угодно кричать о провокации или о попытке украинского президента спровоцировать политический раскол, но факт остается фактом — у России не было никаких оснований для захвата украинских кораблей, пишет The New York Times. Пограничный контроль в районе Азовского моря и Керченского пролива противоречит закону — стороны еще в 2003 году подписали соглашение о свободном передвижении своих кораблей на этой территории, отмечает Bloomberg. Драматические события вокруг Керченского пролива показывают, что Россия готова пренебрегать своими международными обязательствами, говорится в колонке на сайте агентства. Тест для Трампа. Как отмечает WSJ, таким образом Путин проверяет реакцию Дональда Трампа по Украине. Ему это свойственно — сначала искать слабые стороны своего противника, а потом наблюдать за ответом на акт агрессии. Путин считает, что сейчас подходящее время для того, чтобы поставить в сложное положение президента Украины Петра Порошенко, а также посмотреть на то, как поведут себя мировые лидеры Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй и Дональд Трамп в условиях внутриполитических проблем.

Погоня за рейтингом. Подобная эскалация напряженности выгодна как Путину, так и Порошенко, пишет FT. Издание напоминает о падении рейтинга российского президента до минимальных уровней с момента присоединения Крыма: теперь большинство россиян, как следует из соцопросов, возлагают на него ответственность за стагнацию в экономике и другие проблемы страны. Низкие рейтинги и у Порошенко, которому в марте 2019 года предстоит участвовать в президентских выборах.





Эстония Эдвард Лукас: Россия на Азовском море проверяет решительность Запада Эдвард Лукас/BNS 27 ноября 2018, Эдвард Лукас. ФОТО: Liis Treimann Представьте, что сейчас 1 сентября 1939 года. Германские войска только что напали на Польшу. Должны ли иностранные государства а) призывать к миру б) осудить агрессию Гитлера в) помочь Польше? На взгляд современного человека, ответ очевиден. Довоенная Польша, хотя она и являлась далеко не идеальной, была невинной стороной конфликта, которую защищали международные оборонные соглашения с Великобританией и Францией. На счету Германии были прошлые агрессии. Было бы абсурдным просить обе стороны урегулировать конфликт в ситуации, где только одна сторона эскалирует его. Нелогично было бы также стремиться к посредничеству в достижении соглашения. Германским войскам следовало покинуть Польшу; Германии следовало выплатить компенсацию за причиненный ущерб и вред. После этого можно было бы попытаться поговорить. С современной точки зрения единственный серьезный вопрос заключается в том, какие санкции следовало ввести в отношении нацистского режима в Берлине и какую практическую помощь следовало оказать Польше. Этот контекст полезен для оценки нападения России на Украину на Азовском море. На время написания этого текста ряд деталей по-прежнему неясен, но в широком плане ситуация выглядит однозначно. Украина имеет право на беспрепятственную навигацию в этих водах на основании не только международного права, но и подписанного с Россией соглашения. Кремль после продолжавшейся месяцами и постоянно нараставшей кампании притеснений и прочих злодеяний заблокировал выход Украины на море. Патрульные суда российской погранохраны открыли огонь по трем украинским судам и заняли их. Многие члены команды были ранены. Закрытие выхода на Азовское море для украинских судов - часть масштабного российского плана. Один из его элементов - изоляция Мариупольского порта, чтобы парализовать экономику на юго-востоке Украины. Это поднимет градус украинской политики, но, что еще важнее, это дипломатическая авантюра, подвергающая испытанию решимость не Украины, а Запада. В этом плане Россия уже может радоваться легкой победе. Хотя часть стран - особенно Канада - отреагировали словами, идеально описывающими ситуацию, открыто осудив российскую агрессию, другие разводят демагогию. Глава МИД Германии Хайко Маас призвал обе стороны к мирному урегулированию ситуации. НАТО и ЕС также перемежают обращенные к Украине слова поддержки и критику действий России призывами к «сдержанности и мирному урегулированию» (генсек НАТО Йенс Столтенберг) и «крайней сдержанности» (пресс-секретарь дипломатической службы ЕС Мая Коциянчич). Больше всего беспокойства (нам, а России - удовлетворения) внушает отсутствие ранней реакции со стороны США (хотя МИД пару дней назад в своем посвященному Голодомору заявлении рутинным образом осудил российскую агрессию). Ситуация может исправиться. Раздаются разговоры о дополнительных санкциях. В США конгрессу, несомненно, есть что сказать, чтобы оказать давление на правительство. Россия должна будет дать отчет о своих действиях в Совете безопасности ООН. К сожалению, всего этого слишком мало и все оно безнадежно опаздывает. Кремль усвоил однозначный урок. Запад разобщен и слишком медленно реагирует. Он не считает Украину своим союзником. Вместо этого он ставит главную и самую смелую из европейских жертв кремлевской агрессии в один ряд с ее мучителем. Правильный ответ содержал бы комбинацию кинетических, символических и финансовых мер. Флотилия ВМС НАТО на Черном море нанесла бы дружеский визит в Мариуполь и за этим последовали бы шаги по увеличению двусторонней военной помощи Украине. ЕС отправил бы в Киев свою потерявшую дар речи верховного представителя по иностранной политике Федерику Могерини. Западные страны сообщили бы о временном прекращении выдачи дипломатических и деловых виз россиянам. Страны вроде Великобритании заявили бы, что вскоре примут законы, ограничивающие права принадлежащих анонимным лицам «теневых фирм» на покупку недвижимости или их доступ к финансовой системе. Это подало бы сигнал о серьезных намерениях. Способность России к эскалации и провокациям не должна удивлять ответственных за формирование решений на Западе. К сожалению, мы раз за разом проваливаем это испытание - а по счетам платят наши союзники.

Франция Зачем Путин и Порошенко «вошли» в Керченский пролив: французские СМИ о конфликте RFI Опубликовано 26-11-2018 Украинские суда в порту Одессы, 26 ноября 2018.REUTERS/Yevgeny Volokin В понедельник, 26 ноября, практически все французские СМИ рассказали о российско-украинском «инциденте», произошедшем накануне в Керченском проливе. Журналисты представили точки зрения Москвы и Киева и выдвинули версии о том, какие «выгоды» могут получить обе стороны в результате этого конфликта. Газета Le Monde напоминает, что ситуация в Керченском проливе, где еще утром в понедельник барражировали российские военные самолеты и вертолеты, «остается чрезвычайно напряженной и неопределенной». Случившийся накануне инцидент, в ходе которого российские пограничники обстреляли, а затем блокировали три украинских корабля, привел к тому, что президент Украины обратился к парламенту с инициативой о введении военного положения в стране на 60 дней, что «может привести к разрыву дипломатических отношений с Россией (…) и даже к переносу намеченных на март 2019-го (украинских) президентских выборов, перед которыми (Порошенко) находится в очень трудной ситуации», — пишет Le Monde. Газета, как и почти все другие французские СМИ, называет произошедшие накануне столкновения в районе Крыма «наиболее значительными» за все время, прошедшее с момента аннексии полуострова. Акция протеста против задержания украинских судов в Керченском проливе, Одесса, 26 ноября 2018.REUTERS/Yevgeny Volokin При этом Le Monde подчеркивает, что в последние месяцы напряженность в регионе постоянно возрастала — после того, как Россия достроила Керченский мост. «Цель Украины — ослабить тиски, в которые (с тех пор) попали два больших азовских порта — Бердянск и Мариуполь», ведь с момента открытия Керченского моста (в мае 2018) «Москва систематически устраивает инспекционные проверки на торговых судах, идущих в эти порты, что приводит к дорогостоящим, порой многодневным, задержкам» грузов («а также к потере клиентов»), пишет Le Parisien. «Перед лицом этих мер устрашения, а также роста российского военного присутствия» в этой зоне, «Киев начал перебрасывать туда часть своего флота» (при этом Le Monde напоминает, что ВМФ Украины потерял «почти 80%» своих кораблей в результате аннексии Крыма). Газета Le Parisien цитирует директора Мариупольского порта Александра Олейника, напомнившего о том, что постройка Керченского моста «перекрыла проход» через пролив наиболее крупным судам. Одесский порт, 26 ноября 2018.REUTERS/Yevgeny Volokin «Но помимо стремления „задавить“ украинские порты, имеющие решающее значение для металлургической отрасли», Москва может (как полагают в Киеве) «готовить наступление на Мариуполь». Газета напоминает, что в мае Россия перенаправила «пять военных кораблей из Каспийского в Азовское море», а в июле украинские власти заявили, что там уже находятся около сорока российских боевых катеров». Версию о возможной подготовке «наступления на Мариуполь» выдвигают и другие СМИ, среди которых газеты Le Parisien и Le Figaro и телеканал BFMTV. «Россия с момента аннексии Крыма заявляет свои права на контроль территориальных вод в районе полуострова. А Киев и страны Запада обвиняют Москву в том, что она специально чинит препятствия проходу торговых судов через Керченский пролив, единственный путь, связывающий Черное море с Азовским», — пишет AFP. «Неглубокие воды Азовского моря омывают юг Донбасса, украинского региона, где в результате военного конфликта с пророссийскими сепаратистами погибло уже больше 10 тысяч человек, — добавляет агентство. — Киев и Запад обвиняют Россию в военной поддержке сепаратистов, что Москва отрицает, несмотря на многочисленные доказательства». Российские истребители над Керченским мостомREUTERS/Pavel Rebrov После воскресного инцидента Евросоюз и НАТО призвали стороны к «сдержанности и деэскалации» и потребовали от России вернуть свободу передвижения в Керченском проливе, сообщило AFP, процитировав также Марию Захарову, представителя российского МИДа, которая обвинила Украину в том, что она использует «методы бандитов с большой дороги». Захарову цитируют многие французские СМИ, но киевский корреспондент телеканала France 24 подчеркивает, что Украина, «очевидно, не имеет желания уступить России контроль над Азовским морем». Но не имея возможностей для военного противостояния российскому флоту, «Украина хочет создать как можно больше шума вокруг инцидента, чтобы привлечь внимание и получить поддержку международного сообщества». Это желание не лишено юридических оснований. Право на свободное передвижение в этой зоне украинцы имеют еще и потому, что в декабре 2003 года Москва и Киев подписали договор, согласно которому Азовское море и Керченский пролив считаются «внутренними водами Украины и России», — напоминает Le Monde. Но сегодня «цель Кремля — продемонстрировать, что это Россия, и только она одна царствует в этих водах», — утверждает корреспондент телеканала France 2. И подчеркивает, что таким образом Москва «отправляет послание не только Киеву, но и его западным союзникам». Эта «демонстрация силы» также необходима для «внутреннего использования» Владимиру Путину, чья популярность в России постоянно снижается» после переизбрания в марте нынешнего года. Акция протеста против захвата украинских судов в Керченском проливе у Консульства РФ в Харькове, 26 ноября 2018.REUTERS/Stanislav Belousov Что касается Петра Порошенко, то и для него «появление в роли военного лидера является способом усиления президентского статуса за четыре месяца до выборов, которые обещают быть трудными для него», — подчеркивает телеканал France 2. В это время в Донбассе «наблюдается рост числа обстрелов и бомбардировок вдоль линии фронта, установленной между украинской армией и сепаратистами, действующими при поддержке Москвы», — сообщает Le Monde.