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опубликовано редакцией на Переводике 28.11.18 06:07
скаут: safronova_kamila;
 
 

Успенский переулок теперь заставляет задержаться здесь подольше

Москва меняется, превращаясь в одну из самых современных столиц мира. И процесс этот заметен невооружённым взглядом. Что самое главное, меняется столица именно в угоду своим жителям, чей комфорт учитывался больше всего при запуске работ по благоустройству.

Программа «Моя улица» отлично постаралась, преобразив Москву максимально повысив уровень удобства для москвичей. За последние несколько лет в рамках программы были благоустроены три сотни улиц, набережных и площадей в самом сердце Москвы. Сейчас центр можно действительно изучать по-новому, потратив не один час на путешествие.

Приятнее всего видоизменения мелких объектов вроде сквериков и переулков. К примеру, сегодня, пробегая по Успенскому (что между Малой Дмитровкой и Петровкой), невольно замедляешь шаг. Переулок в буквальном смысле переоборудовали для местных жителей, принявших непосредственное участие в благоустройстве, голосуя за объекты и уровень необходимых работ в системе «Активный гражданин».

В переулке, известном своей церковью Успения Пресвятой Богородицы, изменилось «всё для москвичей». Тротуары вымостили новой гранитной плиткой, поставили как минимум 30 новых фонарей и примерно столько же единиц уличной мебели. Увеличилась даже общая площадь газонов. Также были отреставрированы фасады исторических зданий. Позаботились, кстати, и об автомобилистах, уложив больше двух тысяч квадратных метров нового дорожного покрытия.

Переулок, ранее ничего из себя не представлявший и нагонявший только уныние своим видом, превратился в ожившую картинку из туристического путеводителя по Москве.

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