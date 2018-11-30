Россия представляет ядерный межзвездный космический корабль

Российская корпорация по космической деятельности «Роскосмос» представила концепцию нового космического корабля, оснащенного компактной ядерной энергетической установкой. Концепция доступна на официальном сайте корпорации.

С 2010 года Россия разрабатывает энергетический модуль на базе ядерной энергетической установки мегаваттного класса. Ядерный двигатель разрабатывается в Центре Келдыша и компаниях Российской корпорации атомной энергии («Росатом»). Конструкторское бюро «Арсенал» отвечает за работу ядерного ракетного двигателя в космосе.

«Сегодня Центр Келдыша работает над созданием космического корабля, оснащенного более мощными двигателями – ядерными энергетическими установками нового класса, которым не нужны ни солнечные лучи, ни солнечные батареи для работы», – сказали представители «Роскосмоса».

Ранее представители корпорации заявили, что Россия разрабатывает настоящий двигатель, предназначенный для межпланетных и дальних (межзвездных) полетов.

Это не первый случай, когда Россия и СССР используют ядерные энергетические установки в космических проектах. Например, с 1970 по 1988 год в космос были запущены 32 космических аппарата, оснащенных термоэлектрическими ядерными энергетическими установками. Кроме того, с 1960 по 1980 год на Семипалатинском испытательном участке СССР испытавал ядерный ракетный двигатель.

Однако ядерный космический корабль для пилотируемых полетов в глубокий космос является вопросом будущего. Реактор, двигатель и система охлаждения готовы, но ученым по-прежнему необходимо обеспечить безопасность экипажа, который будет летать на таком радиоактивном космическом корабле. В настоящее время нужно было бы сделать свинцовое покрытие толщиной в несколько метров. Это делает корабль невероятно громоздким и дорогим. Однако, как только человечество изобретет легкий и прочный материал в качестве защиты от радиации, можно будет создать пилотируемый ядерный космический корабль. Сейчас можно говорить только о проекте строительства ядерного энергетического грузового космического корабля с дистанционным управлением.

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