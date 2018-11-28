Почему Путин давит на Украину

Reuters.

В приемных и на совещаниях в Вашингтоне, Россия (и Китай) регулярно описываются как «ревизионистская» власть. Это обычно сопровождается мучительным комментарием о том, что «послевоенный либеральный международный порядок» подрывается - и призывает Соединенные Штаты сделать «что-то», чтобы продемонстрировать, что они по-прежнему способны возглавить глобальную обстановку. Тем не менее, поправки продолжаются, поскольку, несмотря на шаги, предпринятые Соединенными Штатами и Европейским союзом, вознаграждения за поправки продолжают перевешивать издержки.

В какой-то момент поправки создают факты на том основании, что они становятся следующим «статус-кво». С момента вступления на должность Владимир Путин не скрыл своего желания и интереса к пересмотру урегулирования периода после холодной войны. Со временем изменились его методы. В начале 2000-х годов он надеялся на совместные пересмотры с Соединенными Штатами и Европейским союзом; с момента его выступления в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности, он решил проверить устойчивость Запада, чтобы поддержать статус-кво, возникший после краха советского блока 1989-1991 годов.

В 2014 году важная часть этой российской стратегии - попытка интегрировать Украину в общее видение России для Евразии - провалилась вслед за майданской революцией. Кремль «переключил передачи», приняв геополитическую стратегию ослабления украинского государства, а также захватив прямой контроль над Крымским полуостровом, и геоэкономическую стратегию, минуя Украину в качестве краеугольного камня между Россией и Европой. Последнее предполагает изменение экономической географии региона. Отделившись от украинского контроля, Крым на какое-то время стал островом; Мост Керченского пролива является присоединением Крыма, в этом случае, к русскому материку. Трубопроводы Северного потока 2и Турецкого потока касаются устранения зависимости России от Украины как транзитного государства за ее энергию, а также устранения экономического влияния, которое Украина оказывает на ключевых российских партнеров, таких как Турция и Германия.

Несколько лет назад я и другие предупреждали, что США должны иметь стратегию реакции на эти события. В то время общая реакция заключалась в убеждении всех в том, что России не хватает необходимых финансовых средств, инженерного потенциала или желания преодолеть реалии украинской географии. Теперь, когда мост Керченского пролива открыт, и прокладывается труба на морском дне Балтийского и Черного морей, эти утешительные банальности больше не являются реальностью.

В то же время, разработав эти новые геоэкономические факты, Россия гонится за военными возможностями, необходимыми для их защиты от вторжения. Это стало очевидным в столкновении в Азовском море - как быстро российские военно-морские и воздушные подразделения смогли среагировать, перехватить, отключить и захватить украинские суда. Это также говорит о том, что россияне проявляют повышенную бдительность в отношении любых действий, которые могут представлять угрозу для моста, который выступает в качестве главного «фактора-переключателя» для статуса Крыма. Кроме того, довольно громкие высказывания комментаторов Вашингтона о том, что Украина должна что-то сделать, чтобы нанести ущерб этому мосту, как возможность подтвердить свои претензии, были восприняты и прочитаны российскими аналитиками. Скорость и характер действий России имеют отголоски ловушки Рокского тоннеля, используемой Россией, чтобы заманить Грузию в непродуманное столкновение десять лет назад, что привело к серьезной неудаче для Тбилиси.

Более того, то, что Россия делала в Азовском море за последние несколько месяцев, - это стремление к созданию нового нормального состояния. Если на кружках и плакатах, которые можно купить в Москве, россияне настаивают на том, что «Крым Наш», то они очень хотят, чтобы другие признавали этот факт де-факто - даже если они не могут сделать это открыто. Если другие рассматривают Азовское море как российские воды, а не международные, то это является частью этой стратегии. А как насчет договоренности 2003 года, которая гарантирует доступ как для российских, так и для украинских судов? Как гласит пословица: «Пергамент горит огнем». Другими словами, это одна из старых мер, которые Москва стремится в одностороннем порядке пересмотреть.

Несмотря на все публичное осуждение, российское правительство, похоже, ожидает, что со временем гнев исчезнет. Ведь Керченский пролив не является жизненно важным международным водным путем; никакие критические запасы энергии или товаров не переходят свои берега для важных азиатских и европейских государств, как это происходит через Ормузский пролив или Малакку. Россия рискует, что со временем Крым станет как Северный Кипр: еще одна оккупированная территория, которая по-прежнему считается частью Республики Кипр, но контролируется Турцией без каких-либо последствий в течение последних сорока четырех лет. Конечно, Пекин внимательно следит за политикой России по отношению к Крыму последние четырех года - наблюдения, которые он может попытаться применить в отношении морей Южного и Восточного Китая или на Тайване в ближайшие годы.

Проблема, с которой сейчас сталкиваются Соединенные Штаты, заключается в том, что цена противодействия российскому ревизионизму возросла. Обязательство Турции по сдерживанию России в Черном море, которое было намного сильнее в 2015 году, когда удар по российскому самолету предоставил возможность убедить Анкара в том, что западный союз, твердо стоит за Турцией, снова ослабело, поскольку Турция думает о привлекательности совместного доступа с Россией в большей части Черноморского региона.

У России есть стратегия создания нового нормального состояния в Черном море. Соединенным Штатам необходимо решить, насколько опасным является пересмотр Москвы по отношению к интересам США. Они должны взвесить средства и способы, которые он хочет использовать для сдерживания Кремля, повышения издержек для России или стимулирования изменений в курсе. Более чем когда-либо необходима всеобъемлющая и реалистичная стратегия для Черного моря.

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