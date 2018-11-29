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опубликовано редакцией на Переводике 29.11.18 04:47
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

США предостерегли Россию - ей следует держаться подальше от места предполагаемой химической атаки в Алеппо

The New Arab

Date of publication: 28 November, 2018


По  сообщениям,  появившимся во  вторник, Пентагон предупредил Россию о том, что  ей не следует вмешиваться и чинить препятствия  для инспекции места предполагаемой химической атаки в  сирийском городе Алеппо.

Пентагон заявил, что президент Сирии Башар аль-Асад может попытаться помешать расследованию  инцидента и исказить события таким образом, чтобы оправдать нападение на оплот повстанцев - провинцию Идлиб, которая в настоящее время  защищена условиями 10-недельного перемирия в северной Сирии.

«Необходимо обеспечить, чтобы сирийский режим не  мог использовать ложные предлоги, чтобы подорвать это прекращение огня и начать наступление в Идлибе», - заявил представитель Пентагона,  коммандер Шон Робертсон.

«Мы предостерегаем Россию от  фальсификации свидетельств химической  атаки и призываем её обеспечить безопасность инспекторов ОЗХО  с тем, чтобы обвинения [в применении химического оружия] можно было расследовать на  законной и транспарентной основе».

В  субботу,  режим Асада обвинил вооруженные группы в совершении нападения  с применением «токсичного газа», в результате чего пострадали  десятки людей - они испытывали большие проблемы с дыханием. Это  побудило союзника правительства Асада - Россию нанести авиаудары  возмездия   по «террористическим  группам».

Дамаск официально попросил Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) расследовать предполагаемое нападение.

В  субботней  атаке и сирийский режим и Россия обвиняют  «террористические группы» - термин, который Дамаск использует для обозначения как  повстанцев, так и джихадистов.

В  этом  районе  действуют  группировки  Hayat Tahrir al-Sham и Hurras al-Deen, связанная с Аль-Каидой,  но ни одна из них не прокомментировала предполагаемую атаку.

В  то время  как, в течение  семилетней войны в Сирии,  именно режим Асада был обвинен в наиболее смертоносном  нападении с применением химического оружия, официальные СМИ недавно обвинили боевиков в Идлибе в планировании химической  атаки.

В апреле, в ответ на предполагаемое нападение с  применением химического оружия в городе Думе, в результате которого погибло множество людей, США, Франция и Великобритания начали наносить  совместные ракетные удары по сирийским объектам.

В течение нескольких дней после  предполагаемой  химической атаки,  сирийский режим,

блокировал  доступ международных  инспекторов к месту нападения.

«Мы настоятельно призываем к немедленной  инспекции района предполагаемой химической  атаки международными экспертами, со свободой беседовать со всеми задействованными  лицами и беспрепятственно собирать доказательства», - сказал Робертсон.

По данным Обсерватории, в результате конфликта погибли более 360 000 человек и  миллионы людей были вынуждены покинуть места своего постоянного проживания

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теги: Сирия  
   
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