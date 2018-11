архив



опубликовано редакцией на Переводике 29.11.18 04:47 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"US warns Russia over Syrian site of alleged chemical attack" Великобритания - 28 ноября 2018 г. США предостерегли Россию - ей следует держаться подальше от места предполагаемой химической атаки в Алеппо The New Arab Date of publication: 28 November, 2018

По сообщениям, появившимся во вторник, Пентагон предупредил Россию о том, что ей не следует вмешиваться и чинить препятствия для инспекции места предполагаемой химической атаки в сирийском городе Алеппо. Пентагон заявил, что президент Сирии Башар аль-Асад может попытаться помешать расследованию инцидента и исказить события таким образом, чтобы оправдать нападение на оплот повстанцев - провинцию Идлиб, которая в настоящее время защищена условиями 10-недельного перемирия в северной Сирии. «Необходимо обеспечить, чтобы сирийский режим не мог использовать ложные предлоги, чтобы подорвать это прекращение огня и начать наступление в Идлибе», - заявил представитель Пентагона, коммандер Шон Робертсон. «Мы предостерегаем Россию от фальсификации свидетельств химической атаки и призываем её обеспечить безопасность инспекторов ОЗХО с тем, чтобы обвинения [в применении химического оружия] можно было расследовать на законной и транспарентной основе». В субботу, режим Асада обвинил вооруженные группы в совершении нападения с применением «токсичного газа», в результате чего пострадали десятки людей - они испытывали большие проблемы с дыханием. Это побудило союзника правительства Асада - Россию нанести авиаудары возмездия по «террористическим группам». Дамаск официально попросил Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) расследовать предполагаемое нападение. В субботней атаке и сирийский режим и Россия обвиняют «террористические группы» - термин, который Дамаск использует для обозначения как повстанцев, так и джихадистов. В этом районе действуют группировки Hayat Tahrir al-Sham и Hurras al-Deen, связанная с Аль-Каидой, но ни одна из них не прокомментировала предполагаемую атаку. В то время как, в течение семилетней войны в Сирии, именно режим Асада был обвинен в наиболее смертоносном нападении с применением химического оружия, официальные СМИ недавно обвинили боевиков в Идлибе в планировании химической атаки. В апреле, в ответ на предполагаемое нападение с применением химического оружия в городе Думе, в результате которого погибло множество людей, США, Франция и Великобритания начали наносить совместные ракетные удары по сирийским объектам. В течение нескольких дней после предполагаемой химической атаки, сирийский режим, блокировал доступ международных инспекторов к месту нападения. «Мы настоятельно призываем к немедленной инспекции района предполагаемой химической атаки международными экспертами, со свободой беседовать со всеми задействованными лицами и беспрепятственно собирать доказательства», - сказал Робертсон. По данным Обсерватории, в результате конфликта погибли более 360 000 человек и миллионы людей были вынуждены покинуть места своего постоянного проживания статью прочитали: 69 человек Комментарии