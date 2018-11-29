Возвращайтесь! Примут ли русские приходы в Европе приглашение Москвы

Константинопольский патриархат распустил Западноевропейский экзархат русских приходов с центром в Париже. Об этом сообщается на портале Orthodoxie.com.

Как отмечается, решением Константинополя аннулирован томос от 1999 года, на основании которого Западноевропейский экзархат подчиняется Константинополю, но может действовать по собственному уставу и сохранять русский литургический порядок. Такое решение постановил Синод Константинопольской церкви, который проходит в эти дни в Стамбуле.

Первоначально Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе была создана на основе приходов, сформированных беженцами из России в Западной Европе после Гражданской войны (1917–1923). Она существует параллельно греческой Митрополии Франции в юрисдикции Константинопольского Патриархата и объединяет православных христиан различного этнокультурного происхождения в нескольких странах Европы, главным образом из Франции.

На данный момент эта Архиепископия имеет 65 приходов, 32 общины, 11 действующих церквей, 2 монастыря, 7 скитов – во Франции (40 приходов), Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании. Клир насчитывает более сотни священников. Возглавляет экзархат архиепископ Хариопольский Иоанн (Ренето).

Ранее, в начале ноября, сообщалось, что община православного храма Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции из Западноевропейского экзархата перешла в Русскую православную церковь из-за действий Константинополя по предоставлению автокефалии украинской церкви.

Как заявили в Архиепископии, они еще не получали официального уведомления о решении Константинопольского патриархата. Кто возглавит приходы ликвидированного экзархата, пока не сообщается.

Московский патриархат в связи с решением Константинополя предложил распущенной структуре русских приходов перейти в юрисдикцию РПЦ.

"15 лет назад, весной 2003 года, покойный патриарх Алексий II обращался ко всем архиереям и православным приходам русской традиции в Западной Европе с предложением объединиться в составе самоуправляемого митрополичьего округа Русской церкви. Возможно, настает время заново осмыслить этот не всеми тогда услышанный призыв", – заявил "Интерфаксу" в среду замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Напомним, что 15 октября Русская православная церковь объявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Такой шаг был вызван решением Константинополя признать незаконной "аннексию" Киевской митрополии Константинопольского патриархата Русской православной церковью в 1686 году.

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