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Душераздирающее зрелище


Видео о том,  как возле Крыма,  на корабль Королевского ВМФ, эсминец Её Величества Duncan “наехало” аж 17 «враждебных» российских  военных самолетов

Напряженный  эпизод нового  документального фильма, который будет показан на Channel 5 Великобритании,  рассказывает о том как в начале этого года, в Черном море, неподалеку от Крыма,   HMS Duncan “был атакован” российскими самолетами.













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