Душераздирающее зрелище





Видео о том, как возле Крыма, на корабль Королевского ВМФ, эсминец Её Величества Duncan “наехало” аж 17 «враждебных» российских военных самолетов

Напряженный эпизод нового документального фильма, который будет показан на Channel 5 Великобритании, рассказывает о том как в начале этого года, в Черном море, неподалеку от Крыма, HMS Duncan “был атакован” российскими самолетами.





































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