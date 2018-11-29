Отношения России с Китаем изменят Северо-Восточную Азию

Reuters

Пекин и Москва выстраивают торговлю, инфраструктуру и уровень жизни в давно забытых регионах.

Многие скептики по китайско-российскому партнерству могут захотеть еще раз взглянуть на это. На протяжении десятилетий было модно предполагать, что эта двусторонняя связь либо незначительна, либо очень проблематична. Торговые отношения не слишком хороши, транспортные связи ограничены, военное сотрудничество кажется, главным образом, символическим. Есть эта неприятная история конца 60-х годов, которую ни одна страна не хочет вспоминать, но в глубине души она все еще влияет на психологию обеих держав, не позволяя им развивать подлинную «братскую любовь». В каждой из этих общих черт есть доля правды, но было бы большой ошибкой игнорировать впечатляющую траекторию роста, которая проявляется в двусторонних отношениях между Россией и Китаем.

Список недавних достижений и предстоящих появляется в начале 2018 года в рамках форума Северо-Восточной Азии, в котором основное внимание уделяется новым и развивающимся связям между Дальним Востоком России и Северо-Восточным Китаем. В значительной степени, опираясь на русскоязычные источники, два китайских автора из Университета Цзилинь в Чанчуне, по-видимому, проводят исследования в области национальной важности, поскольку исследование финансировалось как «ключевой проект по социальной науке». «Они не романтизируют Дальний Восток России, так как они должным образом отмечают, что обширная территория замучена « суровыми зимами, отсталыми возможностями, ограниченным экономическим развитием, трудными условиями жизни и проблемами с оттоком населения ». Аналогичным образом они отмечают, что северо-восток Китая имел также серьезные проблемы, в том числе «низкий уровень маркетизации и разрушающуюся промышленную базу». Согласно этому показателю, 2012 год, похоже, являлся своего рода перегибом в обеих странах. Для России это был год, когда президент Владимир Путин продемонстрировал миру Владивосток, разместив форум АТЭС, продвигая Дальний Восток России как наиболее эффективный вариант для торговли между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. В то же время Китайская государственная комиссия по реформе в рамках 12-го пятилетнего плана осуществляла программу «Активное продвижение северо-востока», что означало принятие мер по повышению открытости и реформ в бывшем сонном регионе.

Теперь некоторые инвестиции в двух соседних регионах идут в действие. В совокупности эти усилия по открытию ряда перекрестных торговых коридоров, соединяющих Северо-Восточный Китай и Дальний Восток, могут привести к преобразованию всего региона. Начнем с того, что пара критически необходимых новых мостов приближается к завершению. Железнодорожный мост, соединяющий китайский город Тунцзян с российским городом Нижнеленинское (близ Хабаровска), впервые связывает железнодорожные сети двух регионов. В дополнение, более тесная связь Дальнего Востока России с Китаем, кажется, является надеждой, что эти усилия также помогут в освоении старой Байкальской Амурской магистрали (БАМ) в качестве крупного комплимента для Транссибирской. В соответствии с этой статьей, обе российские линии получают обновления с 2013 года. Грузовые перевозки из китайских городов, таких как Чанчунь, достигают Европы всего за четырнадцать дней. С некоторой очевидной гордостью в достижении этого трансевразийского маршрута железнодорожных перевозок в статье упоминаются несколько маршрутов, в том числе, например, Шэньян-Маньчжули - Европа, а также заявление, что только в этой линии были перемещены десять тысяч грузовых контейнеров за последние два года. Еще одно важное соединение, которое будет завершено в ближайшем будущем – это мост, соединяющий китайский город Хейхэ и российский город Благовещенск. Он представляет собой первую главную связь между двумя странами и, как ожидается, станет основным стимулом для двусторонней торговли.

Несколько дополнительных важных торговых путей, соединяющих две территории, также находятся на разных этапах планирования. Например, «Китай-Монголия-Россия», международный транспортный коридор, который был продемонстрирован в середине 2016 года, грузовой транспорт передвигается из китайского порта Тяньцзинь в Улан-Удэ, российский город вблизи озера Байкал. Президент Монголии в сентябре 2017 года одобрил план строительства пяти тысяч километров железной дороги в сотрудничестве с Россией и Китаем. Однако, возможно, самым значительным из всех обсуждаемых проектов являются два новых коридора, получивших название «Приморье 1» и «Приморье 2», которые будут формировать прямые связи из разных ключевых частей северо-востока Китая в район центрального торгового города Дальнего Востока России Владивостока. Ни провинция Цзилинь, ни провинция Хэйлунцзян не имеют выхода к морю, поэтому они могут использовать эти две линии для развития своих связей с международными торговыми путями. Для России эти экономические изменения будут «иметь большое стратегическое значение. «Приморье 1» коридор простирается от Харбина, столицы провинции Хэйлунцзян, и на юго-восток (по исторической дальневосточной железной дороге) через Муданьцзян и Суйфэньхэ в российский город Уссурийск до входа во Владивосток с севера. Этот северный вектор должен быть дополнен западным вектором «Приморье 2», который проходит от столицы провинции Цзилинь Чанчунь через Цзилинь и Хуньчунь до пограничного перехода в Краскино и прибывает в порт Зарубино Дальнего Востока России, всего в пятидесяти милях к юго-западу от Владивостока через Амурский залив. Китайский анализ показывает, что два коридора будут включать модернизацию систем «автомобильных дорог, железных дорог, портов, аэропортов, пунктов пересечения границы и коммуникаций», а также упрощенные процедуры и снижение таможенных пошлин. Как недавний посетитель этой области (декабрь 2017 года), у меня сложилось впечатление, что эти планы вполне реалистичны для промежуточных временных рамок. Еще один торговый коридор, обсуждаемый в этом анализе и предназначенный для улучшения связей между Дальним Востоком и Северо-Восточным Китаем, по-прежнему является, конечно же, Северный морской путь в рамках «Полярного шелкового пути ». Несомненно, это довольно интересный момент в мировой истории, когда танкер впервые пересекает Берингов пролив, как это было в августе 2017 года. Тема Северного морского пути в контексте китайско-российских отношений заслуживает своей собственной графы, но здесь мы можем сказать, что китайский анализ объясняет, что новый маршрут требует всего от подходящих пристаней до надежных систем связи и многого между ними. Действительно, Северный морской путь станет еще одним основным «столпом» сотрудничества между Дальним Востоком и северо-востоком Китая в ближайшие десятилетия.

Танкер, проходящий через Берингов пролив, наглядно показывает, что энергия есть и будет основным моментом, объединяющим Россию и Китай. Этот танкер перевозил сжиженный природный газ с нового гигантского месторождения Ямал в российской Арктике. Однако российский газ будет поступать в Китай по трубопроводу. Газопровод «Сила Сибири» планируется завершить в 2019 году, и этот газ будет поступать в три северо-восточные провинции Китая. Кроме того, его будут поставлять во Внутреннюю Монголию, Хэбэй, Тяньцзинь, Цзянсу и Шанхай. Китайское исследование показывает, что российские и китайские инженеры начали работать на пограничном участке газопровода в Хейхэ-Благовещенске еще в июне 2015 года. Китайский капитал сыграл ключевую роль в строительстве этой инфраструктуры, связанной с энергетикой, на Дальнем Востоке, а именно гигантский новый Амурский газоперерабатывающий завод, который начал строительство в 2017 году. Кроме того, два азиатских гиганта увеличили экспорт нефти, добавив второй нефтепровод в начале 2018 года к первоначальному, который был завершен еще в 2011 году.

Тем не менее, двусторонние отношения связаны не только энергетикой. В последние годы некоторые отметили, что Россия снова может стать сверхдержавой по производству продовольствия – этой тенденции содействуют санкции после Крыма, а теперь, возможно, в результате торговой войны США и Китая. Действительно, «экспорт продуктов питания России в Китай постоянно растет». Кроме того, увеличение объема продовольствия в России может включать в себя инновационные договоренности, например, фермеры из китайского пограничного города Dongning, арендующие более двухсот тысяч гектаров. Им помогают в этом стремлении более гибкие формы оформления виз. Поблизости китайская фирма, по всей видимости, инвестировала 300 млн долларов в молочные фермы в окрестностях Уссурийска (к северу от Владивостока) с целью выращивания стада десяти тысяч коров. Китайское исследование показывает, что коридоры «Приморье 1» и «Приморье 2», рассмотренные выше, связывающие внутренние северо-восточные китайские провинции с портами Дальнего Востока, планируют ежегодно транспортировать сорок пять миллионов тонн – около половины из них будут состоять из зерновых, таких как пшеницы и сои. Трансграничная торговля не должна быть привлекательной, чтобы быть значительной. По аналогичной логике Канада является одним из крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов, также китайско-российские торговые отношения имеют очень широкие возможности для роста почти во всех секторах.

Должны ли Соединенные Штаты быть обеспокоены всеми вышеупомянутыми планами? Нет. В то время как гораздо более динамичные отношения в области безопасности между Россией и Китаем не могут быть полностью исключены, похоже, относительно мало признаков полной милитаризации этих критических отношений. Скорее, приоритетом для Москвы и Пекина в настоящее время, по-видимому, является экономическое развитие. Однако, постоянно говоря о китайско-российской угрозе, американские стратеги, вероятно, подталкивают своих российских и китайских коллег к изучению все большего числа вариантов военного сотрудничества. С этой точки зрения более разумным подходом было бы осторожно принять согревающие китайско-российские связи и искать проблеск надежды. Например, Китай, который достаточно уверен в своих поставках энергии из России, может быть менее склонным к подготовке к военному конфликту в Индийском океане из-за энергетических страхов, связанных с «Малаккской дилеммой». Аналогичным образом, более уверенная Россия может быть более рациональной и разумной в своих отношениях с Японией, особенно если Москва осторожна в большой зависимости от Пекина. Наконец, и что самое главное, если эти ранее сероватые районы Северо-Восточной Азии начинают по-настоящему «цвести» из-за активизации международной торговли, то этот космополитический, предпринимательский дух может повлиять на мышление других региональных соседей, в том числе особенно на ближайшую Северную Корею. Действительно, этот подход полностью совместим с геоэкономическим подходом южнокорейского президента Муна Чжэна в разработке новой парадигмы международных отношений в Северо-Восточной Азии.

Американских стратегов, начиная с умной дипломатии Киссинджера начала 1970-х годов, привлекает игра одним азиатским гигантом с другим. Тем не менее, они, возможно, пожелают поддержать недавний комментарий одного проницательного китайского наблюдателя: «Намерен ли президент Трамп «отвлечь Россию, чтобы сдерживать Китай »или принимает стратегию« присоединиться к Китаю для противодействия России», тем не менее, Китайско-Российские отношения вообще не будут затронуты. Вместо того, чтобы играть в мальчишеские геополитические игры, Пекин и Москва довольно заняты наращиванием торговли, инфраструктуры и уровня жизни в давно забытых районах.

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