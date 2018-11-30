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опубликовано редакцией на Переводике 30.11.18 20:59
скаут: monovvar;
 
 

Facebook забанил аккаунт за поездки по России

Очень часто слышу и читаю истории о том, как Facebook банит аккаунты пользователей. И вот я хочу поделаться одной интересной ситуацией, которая даже в голове не укладывается.
 Молодой мужчина занимается бизнесом, в связи с чем постоянно ездит по России. Общение с партнерами происходило, конечно же, в Facebook. Компаньоны по бизнесы были не только на территории РФ, но и по всему миру, поэтому данная соцсеть была прекрасной площадкой для решения важных вопросов.
 Но вот в один «прекрасный» день, мужчина получает письмо от техподдержки, в котором его проинформировали о блокировке профиля. Причина – подозрительная активность.
 Бизнесмен на форуме поясняет, что, действительно, он очень много времени в день проводил в социальной сети. При чем заходил в свой аккаунт с разных устройств: то с телефона, то с планшета, а то и с ПК, потому что бизнес требует всегда оставаться на связи. Кроме того, вход в систему выполнялся из разных мест не только города его проживания, но и по всей России.
 В связи с этим и была удалена страница пользователя. Потому что человек много работал и часто передвигался по стране.
 Многие пользователи по всему миру подают в суд на Facebook. Наверно все уже наслышаны об истории французского учителя, чья страница была заблокирована из-за якобы размещенной эротической картинки. Он доказал свою правоту в суде.
 В России с подачей в суд на Facebook дела обстоят сложнее, потому что у корпорации нет своего представительства с РФ. Однако пострадавшие пользователи не отчаиваются, и пытаются добиться восстановления доступа через Роскомнадзор.
 Я же последую примеру многих и удалю страничку в данной соцсети. Многим она потрепала нервы с блокировками и сливом данных. Помимо всего прочего, компания ведет тесное сотрудничество с ЦРУ. Будем надеяться, что Роскомнадзор сможет приструнить правонарушителей.

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