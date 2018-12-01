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опубликовано редакцией на Переводике 01.12.18 03:58
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
 
 

Украина потерпела неудачу в попытке сконфузить Путина на G20

 Нигерия

Published November 29, 2018

Президент России Владимир Путин

План  правительства  Украины сконфузить  президента России Владимира Путина на саммите «большой двадцатки»  провалился в четверг, когда аргентинская рекламная компания отказалась  установить большой протестный плакат рядом с местом проведения саммита.

Киев планировал установить гигантский  щит с изображением кровоточащего Керченского пролива, где захват Россией  трех украинских кораблей в воскресенье вызвал кризис перед встречей “двадцатки”.

Но этот план  был сорван, когда аргентинская рекламная компания отказалась устанавливать  щит, сообщила журналистам в Буэнос-Айресе заместитель министра информации Украины Эмине Джапарова.

Главная цель состояла в том, чтобы  добиться освобождения украинских моряков, «незаконно задержанных» российскими силами, сказала она.

«Мы надеемся, что саммит, встречи лидеров, таких  как президент Соединенных Штатов, который собирается встретиться с Путиным, приведут к освобождению украинских заключенных», - сказала она.

Трамп позже объявил, что отменил запланированную встречу с Путиным «из-за того, что корабли и моряки не были возвращены Россией Украине».

Джапарова повторила призыв президента Украины Петра Порошенко к НАТО отправить в регион  военные корабли в качестве демонстрации силы против России.

Порошенко перепостил  твит Трампа об отмене  встречи с Путиным и добавил по-английски: “This is how great leaders act!”  («Вот как действуют великие лидеры!»)

Путин настаивает на том, что его военные были правы,  захватив украинские корабли, поскольку они вторглись в российские воды, что отрицается  Киевом.

(AFP)

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