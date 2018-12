архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 01.12.18 03:58 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Ukraine fails at attempts to embarrass Putin at G20" - 29 ноября 2018 г. Украина потерпела неудачу в попытке сконфузить Путина на G20 Нигерия Published November 29, 2018 Президент России Владимир Путин План правительства Украины сконфузить президента России Владимира Путина на саммите «большой двадцатки» провалился в четверг, когда аргентинская рекламная компания отказалась установить большой протестный плакат рядом с местом проведения саммита. Киев планировал установить гигантский щит с изображением кровоточащего Керченского пролива, где захват Россией трех украинских кораблей в воскресенье вызвал кризис перед встречей “двадцатки”. Но этот план был сорван, когда аргентинская рекламная компания отказалась устанавливать щит, сообщила журналистам в Буэнос-Айресе заместитель министра информации Украины Эмине Джапарова. Главная цель состояла в том, чтобы добиться освобождения украинских моряков, «незаконно задержанных» российскими силами, сказала она. «Мы надеемся, что саммит, встречи лидеров, таких как президент Соединенных Штатов, который собирается встретиться с Путиным, приведут к освобождению украинских заключенных», - сказала она. Трамп позже объявил, что отменил запланированную встречу с Путиным «из-за того, что корабли и моряки не были возвращены Россией Украине». Джапарова повторила призыв президента Украины Петра Порошенко к НАТО отправить в регион военные корабли в качестве демонстрации силы против России. Порошенко перепостил твит Трампа об отмене встречи с Путиным и добавил по-английски: “This is how great leaders act!” («Вот как действуют великие лидеры!») Путин настаивает на том, что его военные были правы, захватив украинские корабли, поскольку они вторглись в российские воды, что отрицается Киевом. (AFP) статью прочитали: 3 человек Комментарии