

"Ukraine fails at attempts to embarrass Putin at G20" - 29 ноября 2018 г.

Украина потерпела неудачу в попытке сконфузить Путина на G20

Нигерия

Published November 29, 2018

Президент России Владимир Путин

План правительства Украины сконфузить президента России Владимира Путина на саммите «большой двадцатки» провалился в четверг, когда аргентинская рекламная компания отказалась установить большой протестный плакат рядом с местом проведения саммита.

Киев планировал установить гигантский щит с изображением кровоточащего Керченского пролива, где захват Россией трех украинских кораблей в воскресенье вызвал кризис перед встречей “двадцатки”.

Но этот план был сорван, когда аргентинская рекламная компания отказалась устанавливать щит, сообщила журналистам в Буэнос-Айресе заместитель министра информации Украины Эмине Джапарова.

Главная цель состояла в том, чтобы добиться освобождения украинских моряков, «незаконно задержанных» российскими силами, сказала она.

«Мы надеемся, что саммит, встречи лидеров, таких как президент Соединенных Штатов, который собирается встретиться с Путиным, приведут к освобождению украинских заключенных», - сказала она.

Трамп позже объявил, что отменил запланированную встречу с Путиным «из-за того, что корабли и моряки не были возвращены Россией Украине».

Джапарова повторила призыв президента Украины Петра Порошенко к НАТО отправить в регион военные корабли в качестве демонстрации силы против России.

Порошенко перепостил твит Трампа об отмене встречи с Путиным и добавил по-английски: “This is how great leaders act!” («Вот как действуют великие лидеры!»)

Путин настаивает на том, что его военные были правы, захватив украинские корабли, поскольку они вторглись в российские воды, что отрицается Киевом.

(AFP)

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