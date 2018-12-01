Кто мешает дружбе Минска с Киевом

Геннадий Шарипкин (Минск) Опубликовано 26-11-2018

Александр Лукашенко и Петр Порошенко REUTERS

Корень всех проблем между Минском и Киевом — в Москве, заявляют представители украинского политического истеблишмента.

Никто в Украине не рассматривает Беларусь как враждебное государство, белорусы — это «сябры і браты» (друзья и братья — RFI) украинцам, но Минск — главный союзник Кремля, а это не придает уверенности в надежности северной границы Украины. Таков лейтмотив встреч на минувшей неделе представителей политического руководства страны с журналистами из Беларуcи. По мнению заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, в Беларуси в основном узнают об Украине из новостей российского телевидения, в Украине — из отчетов об официальных встречах руководства страны. Украинский телеканал, о вещании которого в Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко договорились в 2014 году, так и не попал в белорусский телепакет.

Василий Боднар: «Для нас Беларусь — это действительно важный партнер. По сути, стратегический партнер, хотя мы так не называем ее, поскольку любой сосед для нас — стратегический. Россия сегодня, к сожалению, враг, поэтому у нас отношение к ситуации — черно-белое. В этом контексте отношения с Беларусью приобретают особое значение. С одной стороны, у нас действительно есть много общего — культура, менталитет, экономические связи. Между нашими странами проблем как таковых нет, но все время при возникновении каких-то вопросов появляется так называемая третья страна — Россия. И понятно, все проблемы, которые ведут к каким-то напряжениям в двухсторонних отношениях, имеют корень в Москве. Это прямо и официально. Мы хотим с Беларусью развивать общение на всех возможных уровнях. У нас есть, прежде всего, экономический интерес. Беларусь для нас — важный торговый партнер, четвертый или пятый по объему товарооборота, для Беларуси Украина также важная транзитная составляющая, важный рынок сбыта, важный партнер в кооперации, поэтому тут у нас интерес обоюдный».

Сейчас Украина и Беларусь проводят демаркацию границы, которой, по словам Боднара, по сути и не было.

Василий Боднар: «У нас долгое время были проблемы с передачей ратифицированных грамот, этот вопрос решился в 2014 году, сейчас идет процесс демаркации. Опять же, как на него смотреть? Кто-то подает его под соусом укрепления границы, но у нас границы-то нет, если из 1084 километров демаркировано всего 395… То есть на самом деле можно через лес перейти и не будешь знать, в какой стране ты сейчас. Поэтому если через конструктив — идет обоюдное обустройство границы. Укрепление не для противодействия, а для того, чтобы для честных людей это была прозрачная граница, но для злоумышленников это был непроходимый барьер.

Что касается вопроса НАТО-ЕС-ОДКБ, сегодня Беларусь строит свои отношения в рамках Союзного государства с Россией и ОДКБ, мы идем дорогой в НАТО и ЕС. С нашей точки зрения, мы можем обойтись без конфронтации, а развивать то, что полезно. Евросоюз — точка соприкосновения, поскольку мы уже сейчас работаем (с Беларусью) по трехсторонней программе, мы уже сейчас имеем определенные выгоды как по обустройству границы, так и по развитию региона, и можем иметь выгоды, учитывая проект Восточное партнерство, другие программы ЕС, которые являются общими. Опять же, Москва пробует играть на том, что ЕС использует эти проекты как расширение зоны влияния. Но это же из категорий XIX века — зоны влияния и т. д. Предложите что-то лучшее! Это цивилизационный выбор каждого из народов. Если нравится работать с Россией, быть ближе, там предлагают что-то лучшее — пожалуйста, мы сейчас этого не видим. Такой водораздел сделали сами русские — это же не мы напали на Россию. Что касается каких-то щепетильных вопросов, то у Беларуси и Украины налажена система взаимодействия между соответствующими службами. И каждый вопрос, я уверен, должен решаться прежде всего между ними, а если не удается — искать другие пути. Поэтому вот с третьей стороной тут надо хорошо разобраться, можно четко разложить — кто, где имеет какой интерес и зачем это делается».

В экономических взаимоотношениях — не только позитив. Как заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, Беларусь — главный экспортер товаров с аннексированного полуострова.

Борис Бабин: «Беларусь закупает в Крыму, конкретно в Керчи, стрелки для железнодорожного транспорта, напрямую на Керченском заводе. Это просто тот пример, который очень сложно спрятать, и таких примеров — куча. И на сегодня, это официальные данные, Беларусь является основным потребителем экспортных товаров из Крыма, то есть по списку — это первое место. Я думаю, это будут санкционные списки — и ЕС, и американские, и украинские, также возможно, если будет доказан умысел лиц, которые осуществляют этот бизнес через закрытые пункты пропуска, уголовное преследование. Список постоянно обновляется, на сегодня в списке около тысячи позиций, в основном это предприятия самой Российской Федерации, предприятия, незаконно созданные в Крыму, белорусских — десятки».

Белорусских товаров, особенно продовольственных, много и на территории сепаратистских регионов на востоке Украины. Пока официального расследования поставок белорусских товаров в так называемые ДНР и ЛНР не было, говорит заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

Георгий Тука: «Насколько это хорошо или плохо? Я бы не оценивал с такой точки зрения, потому что ни у кого и никогда, за исключением некоторых, извините, идиотов, которые до сих пор продолжают талдычить, что Донбасс — это гангрена, которую надо отрезать, не стояло задачей заморить людей на оккупированной территории голодом. С одной стороны, я не готов это воспринимать как гуманитарную помощь Беларуси оккупированным жителям, потому что все-таки это элемент бизнеса. С другой стороны, это прямое нарушение действующего законодательства, потому что товары незаконно пересекают государственную границу Украины. Вопрос: кто это делает? То ли это делают непосредственно бизнесмены Беларуси, то ли это делают россияне, закупая в Беларуси продукты питания и нелегально поставляя их на оккупированную территорию. Если мы будем иметь доказательства, что поставки осуществляются напрямую белорусским производителем потребителю на оккупированной территории, да еще и скреплены печатями так называемых ЛНР и ДНР, санкции будут применены».

То, что список санкционных белорусских предприятий может быть увеличен, подтверждает и Василий Боднар.

Василий Боднар: «В этом году уже было принято решение Совета национальной безопасности и обороны касательно фирм, которые работают с оккупированной территорией. И два белорусских предприятия уже попали в список санкций. Нас не устраивает какое-либо взаимодействие субъектов предпринимательства с белорусской стороны с оккупированной территорией. Это запрещено нашим законодательством, это рассматривается как нарушение суверенитета, и в случае получения доказательств мы будем предпринимать такие же шаги, которые ведут к ограничению поставок продукции этих предприятий на территорию Украины. Я думаю, это не в интересах тех производителей, поскольку белорусская продукция очень популярна на территории Украины, и терять украинский рынок для них будет очень болезненно».

Возвращаясь к политике, Георгий Тука прокомментировал предложения о переносе переговорной площадки из Минска в Астану — он называет их предвыборным популизмом.

Георгий Тука: «Минск с точки зрения территории устраивает всех участников этого процесса. Что касается самой сути Минских договоренностей и Минского процесса. Точек зрения много разных, но, как правило, они обусловлены, с моей точки зрения, началом турбулентного процесса предвыборной гонки. К сожалению, 2019 год будет одним из самых тяжелых в истории независимой Украины, когда с одной стороны мы будем иметь нерешенные вопросы аннексии Крыма и войны на Донбассе, с другой стороны, два вихря выборов — президентские и потом парламентские, не сомневаюсь ни на секунду, не будут способствовать консолидации общества и приведут к дестабилизации внутри Украины».

Украина благодарна Александру Лукашенко за предложение послать белорусских миротворцев на неподконтрольные Киеву территории, но такая инициатива — нереализуема, считает Георгий Тука.

Георгий Тука: «Но она неприемлема для украинской стороны и вряд ли будет принята. Беларусь и Россия — государства-союзники. Для восприятия граждан Украины это будут тождественные понятия — что военнослужащий Беларуси, что военнослужащий России. И допустить в качестве миротворцев граждан Беларуси на территорию, оккупированную Российской Федерацией, — вряд ли такое решение будет положительно принято населением Украины».

«Для нас важно, чтобы Беларусь оставалась донором региональной безопасности, а не просто площадкой для переговоров. Ситуативного нейтралитета быть не может», — заявила глава комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко.

На момент подготовки материала Беларусь не выступила с официальными заявлениями по поводу ситуации в Керченском проливе — ни как организатор переговорной площадки, ни как страна-участница ОДКБ, ни как военно-политическая союзница России.

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