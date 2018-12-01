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опубликовано редакцией на Переводике 01.12.18 06:10
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Соотношение количества адмиралов и кораблей ВМС США, тогда и сейчас


The US amphibious assualt ship USS Iwo Jima off the Norwegian coast, as part of the naval component of the exercise the high value units such as Iwo Jima are escorted by other warships such as the UK's HMS Northumberland

Десантный корабль американских  ВМС USS Iwo Jima принимает участие в  военно-морских учениях у берегов Норвегии. Его сопровождают другие военные корабли, такие как британский HMS Northumberland

U.S. Navy photo


By TOM RICKS on November 12, 2018 


Ранее уже  говорилось об  этом, но, как поётся в  песне, оно стоит того чтобы  повторить : «В 1944 году [в  ВМС США] было 256 флаг-офицеров (адмиралов) на  6 084 корабля; сегодня на 280 кораблей - 359 адмиралов».

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теги: США  
   
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