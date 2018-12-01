Соотношение количества адмиралов и кораблей ВМС США, тогда и сейчас

Десантный корабль американских ВМС USS Iwo Jima принимает участие в военно-морских учениях у берегов Норвегии. Его сопровождают другие военные корабли, такие как британский HMS Northumberland

U.S. Navy photo





By TOM RICKS on November 12, 2018





Ранее уже говорилось об этом, но, как поётся в песне, оно стоит того чтобы повторить : «В 1944 году [в ВМС США] было 256 флаг-офицеров (адмиралов) на 6 084 корабля; сегодня на 280 кораблей - 359 адмиралов».

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