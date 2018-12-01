КТО ТАКИЕ ДЕКОММУНИЗАТОРЫ?





Борцов с коммунизмом очень много. Приводить их высказывания и обсуждать действия может занять очень много места. Это может быть от того , что коммунизм - это очень плохой строй, например моей бабушке в 1917 г. говорили, что там жёны будут общие, до того, что всем коммунистам смерть, например, популярный лозунг в соседней стране: "Коммуняку на гиляку!" Ведут они борьбу и с наследием социализма, уничтожая памятники и перейменовывают города. Поскольку по названиям их всех очень много объединим под общим именем - декоммунизаторы. Всех их объединяет одно - там при социализме и коммунизме не соблюдаются права человека и демократические ценности.





Далее зададим очень странный вопрос: "Знают ли, сами коммунисты ,что такое коммунизм, а декоммунизаторы - что такое демократия и коммунизм?" Примерно год назад обе эти противоборствующие стороны с уверенность ответили бы, что знают и привели бы сотни книг и примеров из жизни на этот вопрос. Однако год тому (2017 г.) вышла в издательстве ридеро книга "Теория социализма и капитализма", в которой, наряду с законами построения социалистической и капиталистической экономиками и государств, дано научное представление о власти (демократии) и коммунизме в различных общественно экономических формациях (ОЭФ).





До этого представление о демократии ("власть народа" в переводе с греческого) базировалось на высказывании древнегреческого (IV в. до н. э.)) стратега Перикла, которое донёс до нашего времени тоже древнегреческий историк Фукид в своей "Истории". По поводу коммунизма, то считалось, что его первой стадией будет социализм. Далее приводились высказывания типа лозунгов: при социализме - "от каждого по способностям, каждому по труду"; при коммунизме - "от каждого по способностям, каждому по потребностям".





В соответствии с "Теорией ..." следует , что:





власть принадлежит:





в капиталистическом государстве элите, которая по-фамильно не известна, её цели не известны и её не избирают, не назначают и не увольняют (общая цель капиталистов - получить максимальную прибыль);





в социалистическом государстве одной партии, организованной по принципу демократического централизма, провозгласившей своей целью «благо всего народа и его развитие» и стремящейся её реализовать;





при коммунизме власть будет принадлежать народу, что это такое — не известно, но достоверно известно, что перевод слов «власть народа» на греческий звучит как "демократия" «власть народа» от "демос" - «народ» + крат - «власть». Отсюда все разговоры великих и не очень о «демократии» — это не более чем вера в загадку, которую задали им древние греки и которая впервые разгадана в данной книге.





— Основа идеологии социалистического государства — это построение гражданского общества на принципах «Морального кодекса строителя коммунизма».





— В основе веры (религии) в идеалы гражданского общества может выступать «демократия» как религия просвещённых, людей занимающихся просветительством и верящих как в «демократию», так и в «демократию» и любую другую религию.





- Современные рассказы о демократии при капитализме или социализме - это не более чем непонимание того, что демократия в этих ОЭФ - загадка древних греков.





— Показано, что движущей силой развития при социализме выступает социалистическое соревнование, а движущей силой при капитализме выступает конкуренция как причина кризисов, коррупции и одна из причин терроризма. Всё это зависит от доли частной собственности на средства производства в государстве. И др.





Из теории также следует, что коммунизм - это высшая стадия социализма, т. е. сначала надо построить социализм. О социализме известны его структура государства и экономики, движущие силы и , что эти движущие силы направляет одна партия, управляя управляющими в интересах достижения одной цели - "благо всего народа и его развитие" (подробно в форме законов у И. В. Сталин в "Экономические проблемы ..."). Партия одна, поскольку цель одна, а остальные партии (в СССР - это общественные организации - 162 только союзного значения) решают задачи, которые необходимо разрешить в интересах достижения цели.





При социализме допустима определённая доля частной собственности на средства производства (по автору - примерно до 30 %), но которые должны работать в интересах достижения цели партии - под "присмотром" партии (см. Устав КПК). Когда партия достигнет своей цели, она отомрёт, т. е. не "государство отомрёт", а отомрёт партия и в государстве будет власть народа - КОММУНИЗМ. Что такое коммунизм и власть народа - автор не знает. Если кто-то считает,что знает, то пусть ответит на вопрос: "Что такое личная собственность при коммунизме?"

http://www.proza.ru/2018/09/10/1057

http://worldcrisis.ru/crisis/3144207





О поражении социализма в СССР самые примитивные рассуждения. Не было теории. Из "Теории ..." следует, что строительство социализма в СССР закончилось в феврале 1990 г. с отменой 6 -й ст. Конституции СССР. Структура государства и экономики стала капиталистической. В СССР победил криминал в широком смысле как элемент структуры государства. Представляют ли коммунисты, что такое социализм и коммунизм? Нет. Так, к примеру, на выборы в Тверскую городскую думу шли две компартии: Коммунисты России и КПРФ. У них что - цели разные? Они не понимают, что экономика социализма базируется на экономической платформе В.И. Ленина, где правит одна партия, а другая партия на какую платформу рассчитывает - осталась только А. Смита.





По поводу прав человека и демократических ценностей, то в "Теории ..." доказано, что при капитализме человек не свободен. Это заняло всего два абзаца применительно к двум определениям понятия свободы. Демократия так и останется демократией, но уже как религия просвещённых, верующих в гражданское общество. Как религия она находится как бы над всеми другими религиями - можно быть верующим демократом и верующим любой другой религии. В этом смысле и предложено в "Теории..." изучать "Основы демократии" уже как религию, а не "власть народа".





Часто противники коммунизма (понятно и социализма) предлагают различные варианты устройства государства: монархическое, парламентское, президентское , парламентско- президентское, анархокапиталистическое и проч , и проч. Увы, как бы оно не называлось - оно будет капиталистическим и с капиталистической экономикой, править в нём будет элита, которая по-фамильно не известна, её цели не известны, её не избирают, не назначают и не увольняют, атрибутом его будет коррупция, а будущее его будет призрачным.





Однако вернёмся к декоммунизаторам - что же получается. Они борятся против коммунизма и выступают за демократию. Что такое коммунизм не известно - ещё нигде не построили социализм, а уже борятся с его высшей стадией. Предлагают демократию в их понимании "власть народа" - демократия по-гречески, но такая демократия будет только при коммунизме!!! Всё, приехали.





Тут невольно вспоминается Н. В. Гоголь и его знаменитая комедия "Ревизор" и "Унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла". Далее из словаря. "Крылатые слова. Выражение это — несколько измененные слова Городничего из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836), д. 4, явл. 15: «Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу, врет. Она сама себя высекла». Отсюда же возникло выражение «высечь самого себя», употребляется в смысле самообличения. Самообличение - Обличение самого себя, своих действий, поступков, слабостей, недостатков". Получается, что декоммунизаторы - безграмотные или любое другое высказывание на взгляд читателя. Не верите, почитайте. В подтверждение этого см. "Какую "Теорию экономики" изучают студенты и школьники и кто их этому учит?"

https://www.facebook.com/andrejyashnik http://perevodika.ru/articles/1199684.html





Вывод. Встретив выступающего, который клеймит коммунизм и социализм, коммунистов или статью, программу партии с теми же словами, вспомните Н. В. Гоголя, его Городничего и утер-офицерскую вдову.

Андрей Яшник





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