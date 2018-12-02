Константинополь одобрил текст томоса об автокефалии церкви на Украине

Святослав Хоменко Би-би-си, Стамбул 29 ноября 2018

Точную дату объединительного архиерейского собора объявит Вселенский патриарх Варфоломей

Синод Константинопольского патриархата одобрил текст томоса об автокефалии (грамоты о независимости), а также проект устава будущей украинской автокефальной православной церкви, однако не назвал точную дату проведения объединительного архиерейского собора.

"В рамках ранее принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию церкви Украины и в ожидании издания патриаршего и синодального томоса, Святой и Священный Синод составил конституционную хартию церкви", - говорится в коммюнике секретариата Синода.

Между тем президент Украины Петр Порошенко заявил в телеобращении, что дату объединительного архиерейского собора в ближайшее время объявит Вселенский патриарх Варфоломей.

По словам его советника Ростислава Павленко, который присутствовал в Стамбуле во время заседания Синода, а в понедельник встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем, эта дата может быть названа уже в начале следующей недели.

И Порошенко, и Павленко заявили, что Синод Константинопольского патриархата утвердил текст томоса (грамоты) о предоставлении независимости Украинской церкви.

Несмотря на то, что в коммюнике, которое получили журналисты в Стамбуле, этой информации не было, информацию об утверждении томоса подтвердил Би-би-си близкий к процессу источник во Вселенском патриархате.

Facebook пост , автор: BBC News Russian

"Господь был с нами, потому что мы ведем правильную борьбу за нашу независимость, и томос - это историческое событие на этом пути", - подчеркнул президент Украины, добавив, что остался один шаг до завершения процесса получения украинской церковью независимости.

Ранее сообщалось, что объединительный собор может состояться в декабре.

Задачами собора, который пройдет в Киеве, станут структурное оформление церкви, которая позже получит томос об автокефалии от Константинополя, утверждение ее устава, а также избрание главы этой церкви.

В коммюнике по итогам заседания Синода нет информации о том, что текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви утвержден

Полноценное существование автокефальной украинской церкви начнется с вручения избранному предстоятелю церкви томоса, подписанного всеми членами Синода.

Вселенский патриархат считает, что в объединительном соборе имеют право участвовать иерархи всех трех православных церквей, существующих на Украине.

Представители двух из них - не признанных мировым православием Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви - в апреле этого года направили в адрес Вселенского патриархата прошения о предоставлении украинскому православию автокефалии.

Ожидается, что в соборе примет участие и некоторое количество иерархов церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которые поддерживают создание на Украине независимой православной церкви.

Ранее УПЦ МП, находящаяся в структуре Русской православной церкви, назвала процесс предоставления украинскому православию томоса об автокефалии искусственным, навязанным извне и усиливающим конфликты среди народа Украины. Участие епископата, духовенства и верующих УПЦ МП в процессе создания новой церкви здесь считают невозможным.

Намерение Константинополя предоставить украинскому православию автокефалию стало причиной разрыва отношений между РПЦ и Вселенским патриархатом.

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