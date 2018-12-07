Студенты КБГУ на страже детского здоровья

3 декабря студенты и ординаторы института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова с целью профилактики посетили детские сады поселков Эльбрус и Терскол Эльбрусского муниципального района.





В игровой форме ребята рассказали малышам о необходимости соблюдения гигиены полости рта, о правилах чистки зубов и о продуктах, которые портят их состояние. Всё это было наглядно продемонстрировано на больших челюстных макетах и красочных плакатах, которые студенты принесли с собой.





Будущие стоматологи отвечали на все вопросы не только детей, но и их воспитателей.





После урока гигиены каждому ребёнку были вручены дипломы о прохождении урока здоровья «Ослепительная улыбка на всю жизнь», подарены стоматологические календари, детские зубные щётки и пасты.





Организация программы прошла при поддержке Ассоциации студентов России, спонсором которой является фирма «Colgate». Данная программа будет продолжена в разных учреждениях и организациях республики.

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