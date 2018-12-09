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опубликовано редакцией на Переводике 09.12.18 01:30
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

"Желтые жилеты": расследование в отношении возможного иностранного вмешательства

Жереми Фам-Ле и Эрик Пелетье совместно с Полин Тевеньо

 

Расследование проводится в отношении условий, при которых были созданы определенные аккаунты, а также в отношении подозрительной деятельности сайтов.  LP/Ян Форикс

Спецслужбы проверяют роль социальных сетей, связанных с заграницей, которые якобы могли попытаться усилить движение "желтых жилетов".

Стремились ли онлайн-активисты усилить из-за границы вполне реальное негодование французских "Желтых жилетов"? Это то, что хочет узнать Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN).

Эта служба, находящаяся в подчинении премьер-министра, координирует в настоящий момент проверку французскими спецслужбами и в том числе Главным управлением внутренней безопасности (DGSI), чтобы внести полную ясность в отношении возможного иностранного вмешательства в работу социальных сетей. Расследование касается условий, при которых были созданы определенные аккаунты, а также подозрительной деятельности сайтов, увеличивавших информацию и комментарии автоматическим способом.   

Российское вмешательство?

Британская газета "Таймс" на основе анализа, к которому она получила доступ, упоминает в эту субботу роль "сотен аккаунтов в социальных сетях, связанных с Россией", которые "стремились усилить уличные демонстрации, потрясшие Францию". Однако по словам источника, близкого к французскому расследованию, следствие проявляет здесь осторожность.  

Хотя интерес российских СМИ к этому социальному явлению выглядит очевидным, с крайне критичным освещением того, как французское правительство управляет кризисом, "никакие объективные элементы", согласно одному осведомленному человеку, не позволяют установить техническую связь между бурлением в социальных сетях и российскими службами. На данный момент обращения в суд не было. 

Утечка в пятницу вечером большей части информации о механизме обеспечения безопасности парижского управления полиции, включая несколько документов, размещенных в интернете на альтернативном форуме, с этим не связана. Это является предметом уголовно-процессуального расследования, порученного прокуратурой Парижа парижской уголовной полиции. 

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теги: Франция, протесты  
   
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